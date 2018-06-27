Позиция Будапешта в конфликте с Украиной шла во вред венгерской общине – Климкин

Кроме частичного разблокирования Венгрией вопроса сотрудничества Украины и НАТО удалось снять напряжение в языковом части закона об образовании.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин настаивает, что предложения Венгрии в конфликте вокруг украинского образовательного закона причинили бы вред венгерской общине. Об этом говорится в статье министра на сайте «Европейской Правды».

«Скажу прямо, если бы мы действительно хотели избавиться от венгерской общины, нам надо было бы делать именно то, на чем до сих пор так настаивал Будапешт: отрезать венгерскую молодежь от возможности изучать государственный язык», – отметил министр.

Министр отметил, что незнание венграми украинского языка способствует дискриминации и резко ограничивает возможности молодых венгров получать высшее образование и делать карьеру в Украине.

«В результате же это приводит к их массовому выезду, и даже не в Венгрию, но и в другие, более богатые страны ЕС. Я не раз отмечал: существует прямая причинно-следственная связь между тем, что в Береговском районе Закарпатья 75% венгерских выпускников не могут сдать тест ВНО по украинскому языку, и тем, что за последние годы венгерская община сократилась чуть ли не на треть», – отметил Климкин.

«Европейская Правда»