Российская платежная система обходит украинские санкции через Великобританию

При этом ответственность за нарушающие санкционный режим денежные переводы лежат, по мнению украинских экспертов, именно на британской платежной системе, через которую проводит свои транзакции российская.

Российская платежная система «Юнистрим» продолжает работать в Украине, обходя санкции через британскую систему CEL.INT. Об этом сообщает российский «КоммерсантЪ».

В колл-центре системы изданию сообщили, что переводы в Украину осуществляются через офисы «Юнистрима» и партнеров.

В офисе «Юнистрима» пояснили, что перевод можно провести только в евро, а выдачей средств в Украине занимается британская платежная система CEL.INT. У нее заключены договоры с украинскими банками – в итоге платеж, отправленный из России через «Юнистрим», выдается на Украине Ощадбанком, Юнексбанком, Аккордбанком, Credit Optima Bank и IBox Bank.

Как отмечает издание, до 20 июня переводы из России в Украину можно было провести прямо с сайта «Юнистрима», сейчас такая возможность пропала.

Раньше «Юнистрим» проводил платежи в Украину не только через CEL.INT, но и через украинскую Welsend, которая принадлежит государственному Укргазбанку.

Издание отмечает, что информацию об этом в открытом доступе в последний раз предоставлял сотрудник «Юнистрима» 8 июня на официальной странице платежной системы в «ВКонтакте».

Однако, как следует из рассылки «Юнистрима», с 21 июня, то есть после отзыва лицензии у Tyme, единственной платежной системой для выдачи переводов в Украине осталась CEL.INT.

Партнер компании iBox Евгений Березовский в комментарии «Экономической Правде» отметил, что банки несут ответственность только за выдачу денег конкретному указанному в электронном сообщении физическому лицу. Задача проверить то, кем инициирован перевод, лежит на системе, в данной ситуации на CEL.INT, которая должна проверять страну отправителя.

«Мы безусловно не сотрудничаем с «Юнистрим», не выдаем никакие переводы иницированные «Юнистримом» и не сотрудничаем с РФ, выполняя все нормы Национального банка», – отметил Березовский.

По его словам, говорить, что украинские банки сотрудничают с «Юнистримом» через британскую компанию в корне неправильно.

Напомним, Национальный банк Украины отменил регистрацию международной платежной системы «Tyme». Причиной для этого стало то, что платежная система Tyme работала с российской системой Contact, помещенной в мае в санкционный список.

«КоммерсантЪ»