Россию не вернули в ПАСЕ, но опасность ее возвращения сохряняется, – Арьев

На возвращении делегации России в ПАСЕ настаивает Генсек СЕ Ягланд, который считает что присутствие этой страны необходимо для «полноценной работы международных европейских институтов».

Заседание специального комитета Парламентской ассамблеи Совета Европы, на котором рассмотрели вопрос возможного возвращения российской делегации, завершилось безрезультатно. Об этом сообщил председатель украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев в своем Facebook.

По его словам, опасность возвращения страны-агрессора в состав ПАСЕ до сих пор есть.

«Как я и говорил ранее, адхок-комитет ПАСЕ, от которого РФ ожидала скорейшего возвращения в Ассамблею, закончился ничем. Россию не вернули! Однако, опасность остается – все предложения, втч те которые требует РФ направили в бюро ПАСЕ, которое будет решать, что с этим всем делать», – написал Арьев.

Як я і казав раніше, адхок-комітет ПАРЄ, від якого РФ сподівалася швидкого повернення в Асамблею, закінчився нічим…. Опубліковано Volodymyr Ariev Вівторок, 26 червня 2018 р.

«Дальше может быть длинная процедура подготовки докладов. Все решится голосованием в зале ПАСЕ не раньше чем через полгода. Еще поборемся!», – добавил он.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает, что Россия должна вернуться к работе в ПАСЕ до саммита организации, который запланирован в следующем году. Об этом он заявил на заседании ПАСЕ в Страсбурге, сообщил корреспондент «Европейской Правды».

По его мнению, это должно произойти через изменение правил ассамблеи до такого уровня, чтобы «вернуть на борт все страны-члены организации».

«Гармонизация правил организации – это часть нашей работы… достижение этой цели было бы лучшим способом отметить 70 лет основания организации», – заявил он.

Как сообщалось, гармонизация, о которой идет речь, означает снятие с российской делегации санкций, которые были наложены на россиян за аннексию Крыма, а затем – за агрессию на Донбассе.

Из-за очевидности продления этих санкций Россия в последние годы не подает списки своих депутатов для участия в работе ПАСЕ. В Москве настаивают, что условием их возврата должна быть ликвидация инструмента санкций в ПАСЕ.

По мнению Ягланда, возвращение России будет означать восстановление защиты органов СЕ на территории «всех 47 стран-членов».

«Европа не должна быть разделена снова. Новый раздел будет вредить всем», – уверен он.

Ранее сообщалось, что новоизбранный председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Микеле Николетти настаивает на продолжении диалога с российским парламентом.

Напомним, россияне хотят вернуться в ПАСЕ путем изменения в регламент.

Бюро ПАСЕ создало специальную группу, которая займется вопросом представления России в обоих уставных органах Совета Европы, то есть возвращением представителей РФ в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы.

«Украинско-Российское обозрение»