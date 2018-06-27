Россия не согласна на контроль украинско-российской границы миссией ОБСЕ на Донбассе

Российская сторона на переговорах в Минске категорически не воспринимает все предложения Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Участники минских переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе пока не смогли обсудить меры для прекращения огня из-за позиции россиян по контролю границы. Об этом член подгруппы по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы Евгений Марчук сообщил в Facebook в перерыве встречи в Минске

«Как и предполагалось, первые 2 часа дискуссии о прекращении огня прошли в острых взаимных обвинениях. К обсуждению конкретных мер не смогли приступить, поскольку российская сторона категорически не воспринимает предложения украинской стороны», – заявил он.

Як і передбачалось, перші дві години дискусії про припинення вогню пройшли в гострих взаємних звинуваченнях. До… Опубліковано Yevgenij Marchuk Середа, 27 червня 2018 р.

«Мы предлагаем обсуждение всех составляющих самого процесса прекращения огня, начиная с усиленного круглосуточного контроля силами СММ ОБСЕ пограничной зоны неконтролируемой части российско-украинской государственной границы», – уточнил Марчук.

Он пояснил: «Цель одна – чтобы СММ ОБСЕ фиксировала и документировала все факты незаконных массовых поставок РФ оружия и боеприпасов сепаратистам».

«То есть речь идет о создании силами СММ ОБСЕ зоны безопасности вдоль неконтролируемой нами части госграницы. Мы этим предложением подтверждаем ранее согласованные и подписанные минские договоренности», – заявил Марчук.

«Российская сторона категорически не согласен с этим предложением, заявляя, что она не имеет отношения к прекращению огня», – сообщил он.

«То есть, по их логике, постоянные массовые незаконные поставки Россией сепаратистам тяжелых вооружений и боеприпасов, которыми ведут постоянные обстрелы украинских позиций, не имеющих отношения к проблеме прекращения огня», – добавил Марчук.

Он допустил, что российская сторона будет и дальше блокировать украинские предложения.

Украинская сторона хочет договориться о «тишине» на Донбассе хотя бы на лето – и выработать технологию реализации этих договоренностей.

«Украинско-Российское обозрение»