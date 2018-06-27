Встреча Трампа и Путина может состоятся в Хельсинки

Встреча пройдет скорее всего по завершению саммита НАТО в Брюсселе и тепрь называют новое место проведения этой встречи. Хельсинки считается лучшим выбором для места встречи лидеров двух стран.

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, скорее всего, пройдет в Хельсинки. Об этом со ссылкой на источники пишет «Reuters».

По словам высокопоставленного чиновника, говорившего на условиях анонимности, Хельсинки являются лучшим выбором, а окончательное решение зависит от результатов переговоров, которые советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон ведет с россиянами.

От варианта провести саммит в Вене решено отказаться.

Встреча Трампа и Путина, вероятно, состоится после саммита НАТО в Брюсселе 11-12 июля, на котором ожидается участие президента США. Ранее сообщалось, что встречу организуют в австрийской столице Вене.

«Reuters»