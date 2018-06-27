СБУ задержало двух агитаторов «за присоединение к России»

Основные усилия агентов российского влияния в Украине были направлены на дестабилизацию общественно-политической ситуации , организации массовых беспорядков и других противоправных действий.
Сотрудники Службы безопасности задержали двух агитаторов «за присоединение к России», которые готовили провокации на День Конституции. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Задержанными оказались жители Днепропетровской области, которые занимались агитацией в российских соцсетях.
«В течение последнего месяца основные «усилия» злоумышленников были направлены на провокацию массовых беспорядков и нарушений общественного порядка во время торжественных мероприятий ко Дню Конституции Украины», – сообщили правоохранители.
Также задержанные агитировали за вхождение центральных и восточных областей Украины в состав России и насильственное изменение конституционного строя.
Во время обыска правоохранители обнаружили «обвинения» подразделений ООС в провокациях обстрелов в ОРДЛО и ложные «справки» сторонников террористов со значительно завышенными потерями ВСУ.
Оперативники изъяли у злоумышленников компьютерное оборудование.
Также в «агитаторов» нашли инструкции, специально разработанные и предоставленные для распространения представителями спецслужб РФ, для обхода блокировки запрещенных в Украине социальных сетей и интернет-сайтов.
Война набирает обороты и приведет к полному изменению привычного нам мира, – Кулеба
По данному факту открыто уголовное производство по ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК.