Война набирает обороты и приведет к полному изменению привычного нам мира, – Кулеба

Совет Европы – это организация, у которой земля уходит из-под ног. Государственные и международные институты, такие как Совет Европы, неминуемо изменятся, и даже при сохранении внешней формы – суть и правила кардинально поменяются.

Из института я вышел дипломированным убежденным институционалистом. Даже диссертацию на эту тему накатал от души, а не потому что так надо, пишет на своей странице в Facebook постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Господь не потерял чувства юмора и подарил мне уникальную возможность – изнутри видеть воочию как умирает институционализм.

З інституту я вийшов дипломованим переконаним інституціоналістом. Навіть дисер на цю тему накатав від душі, а не тому що… Опубліковано Dmytro Kuleba Вівторок, 26 червня 2018 р.

Совет Европы – это организация, у которой земля уходит из-под ног. Вчера на одной дискуссии с послами и сегодня на ПАСЕ это чувствовалось остро. И это происходит не только с ней, а со всеми ключевыми международными организациями.

Нет, в финале организации не исчезнут. Форма останется. Но суть институционализма и правила игры в корне изменятся.

Война набирает обороты. Просто кто-то не хочет ее замечать. Кто-то замечает, но не хочет признавать. Кто-то признает, но не хочет действовать. Кто-то хочет действовать и выбирает одну из сторон. А кто-то и есть сторона.

Хорошо, что мы за принципы и ценности, но приближается время, когда и ангелам ценностей будет временно не до них.

На этом этапе у нас будет только одно преимущество – мы уже привыкли к войне. То есть то, что других шокирует и парализует, у нас в зависимости от обстоятельств вызывает ленивое «фи» или моментальный удар.

А с другой стороны сплошные риски.

Все это, конечно, не отменяет, что жизнь прекрасна, ею нужно наслаждаться и все будет хорошо.

Дмитрий Кулеба, Facebook