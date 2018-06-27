Удушить Украину. Газовые маневры России в Беларуси

Владимир Путин неожиданно заговорил о важности транзита газа через Беларусь, а «Газпром» планирует капитально вложиться в белорусскую газотранспортную инфраструктуру.

В первую очередь речь идет о газопроводе «Ямал-Европа» проходит по территории России, Беларуси, Польши и Германии. Его строительство началось в 1994 г., в 2006 г. трубопровод вышел на проектную мощность 32,96 млрд кубометров газа в год. Об этом пишет на страницах издания «Деловая Столица» Денис Лавникевич.

Это был первый значительный проект строительства газопровода после роспуска СЭВ. На газопроводе действуют 14 компрессорных станций, его общая протяженность составляет более 2 тыс. км.

По территории Беларуси проходит 575 км газопровода, здесь построены пять компрессорных станций: «Несвижская», «Крупская», «Слонимская», «Минская» и «Оршанская» общей мощностью 752 МВт.

Транзит «на подхвате»

19 июня в Минске на заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси рутинное однообразие переговоров неожиданно нарушил Владимир Путин. Он заявил, что роль транзита российского газа через Беларусь в последнее время значительно возросла, но несколько слукавил насчет причин такого роста.

По его словам, увеличение роли белорусского маршрута произошло из-за плохого состояния украинского. На самом деле причина в том, что запуск «Северного потока-2» из-за введенных американцами санкций как минимум снова откладывается. Это значит, что Кремлю вновь придется договариваться с Украиной, через которую идет основной транзит (90 млрд куб. м в год).

Как указывает белорусское аналитическое издание Belarus in Focus, белорусский маршрут транзита не может служить альтернативой украинскому, но при строительстве дополнительных хранилищ и соответствующей модернизации магистральных путей способен подстраховать на 5-10 дней в случае острого конфликта «Газпрома» с Украиной.

Незадолго до саммита в Минске «Газпром» заявил, что до 2020 г. инвестирует в развитие газотранспортной системы Беларуси $2,5 млрд, а в наращивание мощностей подземных газохранилищ – 1,1 млрд. На заседании Высшего госсовета Союзного государства России и Беларуси Путин подтвердил, что «Газпром» собирается вложить в белорусскую газотранспортную систему $3,5 млрд в ближайшие два года. А страна вправе рассчитывать на скидки в цене на газ на два-три года (т. е. на 2020-2022).

Здесь важно понимать, что белорусская газотранспортная система самой Беларуси не принадлежит – Александр Лукашенко в два этапа продал ее «Газпрому». Первые 50% принадлежащих Беларуси акций ОАО «Белтрансгаз» были выкуплены ОАО «Газпром» поэтапно, в 2007-2010 гг., за $2,5 млрд с перечислением каждый год $625 млн за 12,5% акций. Сделка была заключена исходя из оценки рыночной стоимости ОАО «Белтрансгаз» в $5 млрд, которую провел в 2006 г. банк ABN Amro.

25 ноября 2011 г. «Газпром» приобрел оставшиеся 50% акций ОАО «Белтрансгаз» за $2,5 млрд. 21 декабря 2011 г. председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил о решении переименовать компанию в «Газпром трансгаз Беларусь». После этого Республика Беларусь осталась собственником только земли, по которой проложены российские газовые трубы.

«Газпром трансгаз Беларусь» – монополист на белорусском газовом рынке. Компания эксплуатирует газопроводы общей протяженностью более 7 тыс. км (включая белорусский участок магистрального газопровода «Ямал-Европа»). По магистральным трубопроводам, проходящим по территории республики, идут транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область, Литву, Украину, Польшу.

Возвращение к «Ямал-Европе»

Весной 2013 г. «Газпром» неожиданно заговорил о строительстве газопровода «Ямал-Европа-2», который также пройдет по территории Беларуси. Причем озвучил идею этого строительства лично Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко 15 марта 2014-го в Санкт-Петербурге. Уже 3 апреля Путин на встрече с главой «Газпрома» Алексеем Миллером заявил о необходимости вернуться к проекту газопровода «Ямал-Европа-2». По его словам, цель проекта – повышение надежности поставок газа в Польшу, Словакию и Венгрию.

«Мы в связи с «Северным потоком» и «Южным потоком» фактически отказались от проекта «Ямал-Европа-2». По «Южному потоку» мы уже практически начали работы, и я просил бы вернуться к проекту «Ямал-Европа-2», – сказал тогда глава России.

Руководитель «Газпрома» оказался готов к этому ценному указанию.

«Мы прорабатываем варианты строительства газопровода по территории Беларуси с пониманием того, что сегодня транзит через территорию Беларуси по трубопроводу «Ямал-Европа» является самым экономически эффективным», – ответил Миллер.

Он напомнил, что газотранспортная система Беларуси сегодня находится в собственности «Газпрома».

«Для нас самым эффективным с точки зрения логистики является именно этот маршрут поставок газа европейским потребителям, – признал Миллер. – Анализ рынка показал, что мы могли бы ориентироваться на 15 млрд куб. м газа. И мы готовы приступить к разработке технико-экономического обоснования, приступить к началу предынвестиционной стадии».

К тому моменту российский газовый гигант уже просчитал возможные сроки появления нового трубопровода.

«Проект мог бы быть введен в строй после того, как будут закончены работы по «Южному потоку». Что касается сроков, это мог бы быть 2018-2019 год, – сказал тогда глава «Газпрома». – И самое главное, что это будет стопроцентная надежность поставок в Восточную Европу, потому что, если говорить о поставках газа в Польшу, мы будем фактически поставлять из своей газпромовской трубы на границе Польши: фактически это бестранзитный вариант».

Конечно, словосочетание «бестранзитный вариант» звучит странно – получается, что «Газпром» уже рассматривает Беларусь как российскую территорию? Но с поляками россиянам тогда удалось договориться. Главы «Газпрома» и компании EuroPol Gaz (Польша) подписали меморандум о том, что трубопровод «Ямал-Европа-2» пройдет через польскую территорию в Словакию и Венгрию.

Пропускная способность нового газопровода составит не менее 15 млрд куб. м газа в год. (Мощность ныне действующего «Ямал-Европа» – 33 млрд куб. м/год.) EuroPol Gaz – собственник газопровода «Ямал-Европа» на территории Польши (684 км). Его основные акционеры – «Газпром» и польская компания PGNiG SA.

Протяженность нового трубопровода составит около 2000 км. По предварительным оценкам, он обойдется «Газпрому» в $5 млрд – и это будет недорого, учитывая имеющуюся у «Газпрома» в собственности инфраструктуру по маршруту. В ходе строительства примерно $1,5-2 млрд могут быть вложены в белорусский участок «Ямал-Европа-2».

Что для Украины будет означать строительство Россией второй нитки газопровода «Ямал-Европа»? Скорее всего, если Кремль реально профинансирует этот проект, значит, там приняли стратегическое решение больше не договариваться с «Нафтогазом України» и вообще «попрощаться» с украинским транзитом. Формальный повод для этого есть: группа Wintershall, которая проводила инспекцию ГТС Украины, сделала заключение о том, что к 2019 г. эта система выйдет из строя.

Конечно, в реальности все не так плохо, однако такое заявление вполне сойдет для сторонников прекращения транзита российского газа через Украину. В цифрах все выглядит так: по расчетам старшего научного сотрудника Оксфордского института энергетических исследований Саймона Пирани, к 2024 г.

«Газпром» сможет обеспечить полную загрузку «Северного потока-2» и с учетом двух ниток «Турецкого потока» прокачивать в Европу около 180 млрд куб. м в год. Остается 10-15 млрд кубов, которые по-прежнему могли бы идти через Украину. Но если в Кремле решат полностью прекратить украинский транзит, то этот объем газа как раз можно будет перекинуть на «Ямал-Европа-2», ведь его пропускная способность по плану составит требуемые 15 млрд куб. м в год.

Денис Лавникевич, «Деловая Столица»