«Реакция на все одна – арест». Немного о «политической» жизни в «ДНР»

Основным способом ротации представителей оккупационной администрации в «ДНР» является силовое отстранение ставших неугодными или неудобными лично главе администрации. Устранение часто сопровождается «уголовным преследованием», а иногда – смертью отстраненного.

Известный российский пропагандист Роман Манекин живущий в оккупированном Донецке собрал факты «политической жизни» российского оккупационного анклава «ДНР». Собранные им данные опубликованные на его странице в Facebook красноречиво говорят сами за себя.

Только факты!…

Первое правительство Александра Захарченко (от 7 августа 2014 года).

1. Первый заместитель-генеральный Советник – Александр Бородай. 20 сентября 2014 года снят с должности. В Москве возглавил «Союз добровольцев Донбасса». 25 июня 2018 года, по информации телеграмм-канала «Донецкий Абориген», «Союз добровольцев Донбасса» распущен.

2. Первый заместитель – Андрей Пургин. 4 сентября 2015 года, с подачи Дениса Пушилина и по согласованию с Владиславом сурковым, захвачен, отставлен со всех постов. Позже сформировал ОД «Юг России».

3. Первый заместитель по вопросам госбезопасности – Владимир Антюфеев. 23 сентября 2014 года бежал из Донбасса, оставив привезенных из Приднестровья соратников и все посты. Отметился в Донбассе особой жестокостью, беспринципностью и волюнтаризмом.

4. Заместитель по социальным вопросам, фактический создатель аппарата «ДНР» – Александр Караман. 30 мая 2015 года, в отношении Александра Карамана, с подачи, как говорят, Александра Захарченко, прокуратурой «ДНР» было возбуждено уголовное дело №0212015173000162001 по обвинению в похищении человека (ст. 127 ч. 2 УК). Оставил Донбасс, переехал в Белгород.

5. Заместитель по промышленности – Александр Калюсский. Арестован 12 ноября 2014 года. Несколько лет провел в СИЗО. Выпущен без публичного объяснения причин.

6. Министр иностранных дел – Екатерина Губарева, жена народного губернатора, Павла Губарева. 15 августа 2014 года освобождена от занимаемой должности. Позже была избрана депутатом Народного Совета «ДНР» от фракции «Свободный Донбасс».

– сам Павел Губарев был арестован СБУ, несколько месяцев провел в украинском СИЗО. позже был ранен при попытке пересечь границу с РФ и обнародовать некую секретную информацию. захватывался чеченцами в Донецке.

– заместитель Екатерины Губаревой, Борис Борисов, несколько месяцев провел в Донецком СИЗО.

7. Министр топлива и энергетики – Алексей Грановский. Арестован 14 ноября 2014 года, вместе с Александром Калюсским у которого с Грановским был конфликт. Освобожден, со снятием всех обвинений. Позже возглавил Министерство промышленности и торговли во втором правительстве А. Захарченко.

8. Министр информации – Елена Никитина, тетка Дениса Пушилина. Была ранена. Снята с должности указом А. Захарченко 8 февраля 2017 года.

9. Министр здравоохранения – Андрей Пруцких. 23 октября 2014 года снят с должности. Позже сотрудничал с фондом «доктора Лизы».

10. Министр культуры и туризма – Юрий Лекстутес. Арестован. Продолжительное время провел в Донецком СИЗО. Осужден, но выпущен на свободу по факту отсиженного срока.

11. Министр спорта и туризма – Михаил Мишин. Снят с должности сентября 2017 года.

12. Министр ЖКХ – Валерий Рассадников, креатура Александра Калюсского. Бежал из республики.

13. Министр обороны – Игорь Стрелков. 14 августа 2014 года подал в отставку. Был вывезен из «ДНР».

14. Министр внутренних дел – Олег Береза. Человек Антюфеева. Бежал вместе с Антюфеевым.

15. Министр труда и социальной политики, председатель ЦИК – Роман Лягин. Был захвачен «личкой» А. Захарченко, подвергнут пыткам. Позже бежал в Крым.

16. Министр образования и науки – Игорь Костенок. С подачи А. Захарченко сидел в СИЗО. Его заместитель и бухгалтер сидели в Донецком ИВС.

17. Министр госбезопасности – Андрей Пинчук. Приехал и уехал вместе с Антюфеевым.

18. Министр Совета Министров – Евгений Михайлов. Отбыл в Москву.

(изменения в Правительстве «ДНР» от 25 августа 2014 года)

19. Министр АПиП – Алексей Красильников. Обвинен в краже в особо крупных размеров. Бежал из «ДНР». По делу АПиП отбывает срок его сменщик на посту Министра АПиП, Алию Камара, ряд других сотрудников Министерства.

20. Министр доходов и сборов – Александр Тимофеев. Арестам и увольнениям не подвергался. Зато 12 июня 2017 года был арестован заместитель Тимофеева, Александр Михайлов. Позже был освобожден, без объяснения причин.

21. Министр труда и социальной политики – Сергей Третьяков. Был снят с должности. Работал в команде Грановского Дебальцево. Умер (полагаю, что от перенапряжения).

22. Министр юстиции – Екатерина Филлипова. Ходили слухи об ее аресте. Позже вышла замуж и переехала в Москву.

Второе правительство Александра Захарченко (с 12 ноября 2014 г. )

В общем, из двадцати министров Правительства этого состава на своих постах остались пятеро.

23. 4 мая 2014 года сотрудники спецподразделений Миндохсбора захватили Министра транспорта Семена Кузьменко.

Изменения от 12 января 2015.

24. Министр угля и энергетики – Эдуард Файницкий. Был арестован. Погиб при невыясненных обстоятельствах.

25. Министр культуры – Александр Парецкий. Было заведено уголовное дело. Затем снят с должности и переведен на должность директора Донецкой филармонии.

26. И. о. Министра АПиП – Максим Савенко. Привлекался по делу Алексея Красильникова (Алию Камара). Позже снят с должности.

27. Министр Внутренних дел – Алексей Дикий. В Инете неоднократно появлялись сведения о его арестах. Фактических данных не имею.

Вообще, из Министров этого состава Правительства, к настоящему времени, свои должности оставили восемь человек.

26 августа 2018 года Телеграм-канал «Донецкий абориген» распространил информацию об очередном аресте. На этот раз, по словам «Да», арестован и. о. министра транспорта «ДНР» Игорь Андриенко.

И это только на республиканском уровне! Что творится на уровне городов, поселков, районов… можно рассказать, но это займет слишком много текстового пространства и времени. Аналогичная ситуация в армии, на всех этажах военной машины, в чиновничьем аппарате на низовом уровне… В общем, повсеместно!

Бизнес мертв!

Далее Роман Манекин делает ряд общих замечаний и выводов относительно сложившейся «политической ситуации». Впрочем лучше ознакомится с его мнением:

Похоже, что ситуации бывают разные, а реакция на них всегда одна – арест.

Как по мне, то снятие с должности есть признание провала политики в определенном направлении (секторе экономики). Увы, мы живем в ситуации перманентных арестов.

Стоит ли удивляться, что у нас нет движения на фронтах, мы никак не участвуем в формировании международной повестки дня, даже в вопросах, нас напрямую касающихся, полностью завалена социальная сфера, культура выполняет прикладные декоративные функции, внутренняя политика заменена примитивным террором и изображением деятельности в отчетах, RP «рулит» в сфере промышленности и торговли, местные СМИ вообще читать/слушать/смотреть невозможно – тянет блевать от примитивизма и пошлости?

Налицо, таким образом, элементарное неумение управлять – ничего другого!

И все это прямое следствие манипуляций с Конституцией «ДНР», в которую вносили изменения прямо на сайте, без согласования с законодательным органом, отказа от перехода на российской законодательство и, как следствие, – тотального хаоса в законодательной и нормативной базе, в хозяйственной и правоприменительной практике, безбашенного волюнтаризма в кадровой политике.

И не только в Донецке!

И выше!

Выборы!

Нам жизненно необходимы выборы! Местные. Транспарентные, конкурентные, свободные. Под надзором авторитетных международных организации. Ровно так, как записано в «Комплексе мер», именуемом в просторечии «Минском-2».

При всех известных недостатках избирательной системы, человечество не изобрело лучшего метода ротации власти, чем выборы!

И только – в установленные Законом сроки.

Вот, Украина… Могли бы подождать всего-только полгода!…

Но мы ведь – не Украина, правда?

Нам нужно готовится к выборам и ситуации после выборов. 2014 год не должен повторится. Донбасс – не Украина! Другого Донбасса у нас для нас нет.

Роман Манекин, Facebook