Портников: Дело не в ромах, геях и других, – дело в нас самих

Неприятие насилия, убийства, погрома – это то, что отличает цивилизованное общество от первобытного племени дикарей. Украинскому обществу следует обратить пристальное внимание на эти первостепенной важности вопросы.

Реакция части украинской общественности на недавние погромы ромских таборов казалось преувеличенной многим нашим соотечественникам. Можно было услышать объяснения, что ромы сами провоцируют нападения на них, что они антисоциальны, что их таборы – это очаг преступности и наркомании, пишет Виталий Портников на страницах «Espreso.TV».

Можно с уверенностью сказать, что те погромы не получили должной реакции ни со стороны власти, ни со стороны общества. И вот дошло до убийства. И о том, что происходит с ромами в Украине, говорят уже во всем мире. И приходится объяснять, что Украина не является ксенофобской страной. И думать о том, как остановить экстремизм.

Хочется сказать самое главное – дело вообще не в ромах. Дело в нас с вами. Вопрос социализации ромов – это задача властей и обществ многих стран Европы. И отнюдь не каждая страна с решением этой задачи справляется. Однако понимание того, что насилие, убийство, погром не допустимы, есть везде. Потому что неприятие насилия, убийства, погрома – это то, что отличает цивилизованное общество от первобытного племени дикарей.

Цивилизованное общество не пытается найти насилию оправдание. Оно не думает о том, что насильника и убийцу провоцирует жертва. Оно делает все возможное, чтобы насилия не допускать, а проблемы – решать.

Все всегда начинается с малого. С нападения на тех, кто не может себя защитить. Российская агрессия против соседних стран начиналась не с Грузии, а с Чечни. Когда мировое сообщество смирилось с ковровыми бомбардировками чеченских городов, с репрессиями, пытками убийствами без суда и следствия, Кремль понял, что ему можно все. И сейчас мы расплачиваемся – и долго еще будем расплачиваться – за наше общее равнодушие.

Российский авторитаризм начался с принятия пресловутого закона о «запрете пропаганды гомосексуализма среди детей». Большая часть россиян тогда восприняла это средневековое безумие равнодушно. Сексуальные меньшинства были отнюдь не той категорией населения, которую кто-то собирался защищать – даже среди оппозиции.

В таких странах, как Украина, даже пытались принять свой вариант этого идиотского закона. Но я хорошо помню свой разговор с одним из ведущих российских политиков, который тогда сказал мне: проглотили это, значит проглотят и все остальное. Мой собеседник оказался прав.

Потому что начинают всегда с тех, кому трудно защититься от насилия и кто может вызывать антипатию у значительной части населения. Это могут быть геи, роми, евреи – не имеет никакого значения кто.

Это может организовывать маргинальное террористическое государство, такое, как Россия или маргинальные радикальные организации в Украине или других цивилизованных странах. Но если получается, если не дают отпора – тогда насилие и агрессия начинают распространяться, как лесной пожар.

Виталий Портников, «Espreso.TV»