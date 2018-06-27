Холманских сделал свое дело, Холманских – может уходить

Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода». Во вторник Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе.

В декабре 2011 года, будучи начальником цеха того же «Уралвагонзавода», Холманских предложил премьеру Путину приехать в Москву, чтобы помочь разобраться с митингующими на Болотной площади. Спустя полгода президент Путин назначил его своим представителей на Урале. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Холманских в итоге оказался невостребован нынешней властью.

Игорь Рюрикович Холманских проработал полпредом шесть лет, то есть целый третий путинский срок. Наверное, это немало, учитывая, как он попал на столь высокий пост. В современной России это первый такой случай – простой человек, начальник цеха оказался в нужное время в нужном месте, да еще и с очень правильной фразой. И вот он на Олимпе – с личной резиденцией, охраной и, по большому счету, не очень обременительной работой – следить за тем, как вверенный округ исполняет федеральное законодательство и наказы президента.

Этот пост называют либо почетной пенсией, либо трамплином на другие должности. Но тогда, в декабре 2011-го, действующей власти нужна была поддержка народа. В качестве альтернативы так называемой Болотной с ее «интернет-хомячками и агентами Госдепа» продвигали человека труда.

Вот то самое знаменитое выступление Игоря Холманских на «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 декабря 2011 года:

Был ли Холманских большим политологическим проектом или ему кто-то настоятельно посоветовал так сказать? Может быть. Но официально считается, что это была личная инициатива.

Назначение полпредом вызвало неоднозначную реакцию в обществе и даже среди так называемой кремлевской элиты. Кто он? Всего лишь начальник цеха. Одной фразы поддержки недостаточно для столь головокружительной карьеры. Тогдашний глава президентской администрации Сергей Иванов так прокомментировал ситуацию – это пример того, как успешно работают в современной России социальные лифты.

Но, как бы то ни было, ничем конкретным за шесть лет работы на высоком посту Игорь Холманских не запомнился. Более того, за время его полпредства родной «Уралвагонзавод» – производитель танков «Армата» – едва не обанкротился из-за больших долгов. Проблему решали на федеральном уровне.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»