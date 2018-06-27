Холманских сделал свое дело, Холманских – может уходить

Игорь Холманских возглавит совет директоров «Уралвагонзавода». Во вторник Владимир Путин подписал указ о его отставке с поста полпреда президента в Уральском федеральном округе.
В декабре 2011 года, будучи начальником цеха того же «Уралвагонзавода», Холманских предложил премьеру Путину приехать в Москву, чтобы помочь разобраться с митингующими на Болотной площади. Спустя полгода президент Путин назначил его своим представителей на Урале. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что Холманских в итоге оказался невостребован нынешней властью.
Игорь Рюрикович Холманских проработал полпредом шесть лет, то есть целый третий путинский срок. Наверное, это немало, учитывая, как он попал на столь высокий пост. В современной России это первый такой случай – простой человек, начальник цеха оказался в нужное время в нужном месте, да еще и с очень правильной фразой. И вот он на Олимпе – с личной резиденцией, охраной и, по большому счету, не очень обременительной работой – следить за тем, как вверенный округ исполняет федеральное законодательство и наказы президента.
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Этот пост называют либо почетной пенсией, либо трамплином на другие должности. Но тогда, в декабре 2011-го, действующей власти нужна была поддержка народа. В качестве альтернативы так называемой Болотной с ее «интернет-хомячками и агентами Госдепа» продвигали человека труда.
Вот то самое знаменитое выступление Игоря Холманских на «Прямой линии» с Владимиром Путиным 15 декабря 2011 года:
Был ли Холманских большим политологическим проектом или ему кто-то настоятельно посоветовал так сказать? Может быть. Но официально считается, что это была личная инициатива.
Назначение полпредом вызвало неоднозначную реакцию в обществе и даже среди так называемой кремлевской элиты. Кто он? Всего лишь начальник цеха. Одной фразы поддержки недостаточно для столь головокружительной карьеры. Тогдашний глава президентской администрации Сергей Иванов так прокомментировал ситуацию – это пример того, как успешно работают в современной России социальные лифты.
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Но, как бы то ни было, ничем конкретным за шесть лет работы на высоком посту Игорь Холманских не запомнился. Более того, за время его полпредства родной «Уралвагонзавод» – производитель танков «Армата» – едва не обанкротился из-за больших долгов. Проблему решали на федеральном уровне.
Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»