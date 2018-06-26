РПЦ готовиться с оружием в руках бороться против украинской автокефалии, – Тымчук

Московский патриархат создает в Украине отряды «самообороны» при храмах и монастырях на случай позитивного решения о предоставлении томоса об автокефалии украинской православной церкви.

По информации группы «Информационное Сопротивление», на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже прорабатываются вопросы по созданию отрядов самообороны, которые будут размещаться на территории церквей и монастырей УПЦ МП, а также групп провокаторов, которые будут действовать с радикально «патриотических» позиций, для осуществления провокаций и нападений на объекты и представителей УПЦ МП, пишет на своей странице в Facebook Дмитрий Тымчук.

Кроме того, по имеющейся информации, для достижения своих стратегических целей по недопущению получения православной церковью Украины автокефалии, Москва готова осуществить любые мероприятия – от запугивания до физического воздействия на представителей Поместных православных церквей, которые готовы поддержать эту инициативу.

По информации группы ИС, на случай негативного для Москвы решения по Украинской Поместной Православной Церкви (УППЦ) уже… Опубліковано Dmitry Tymchuk Вівторок, 26 червня 2018 р.

Так, например, Патриарх всей Грузии Илия II занимает взвешенную позицию и не против предоставления УППЦ автокефалии. В связи с этим среди высшего духовенства РПЦ уже распространяется информация о том, что, в случае и дальнейшей поддержки Илией II процессу предоставления автокефалии православной церкви Украины, «его состояние здоровья может резко ухудшиться».

В тоже время, главе Сербской Православной Церкви Патриарху Иринею, который 23 мая этого года в Москве получил премию «Международного фонда единства православных народов», передано 250 тысяч долларов США под видом «благотворительной помощи». Также, Сербской Патриархии Москва предоставит помощь в реставрации ряда объектов.

В обмен на эти преференции, Ириней, как уже ранее сообщала «Информационное Сопротивление», выступил в Москве с резкой критикой Патриарха Варфоломея в ракурсе его намерений предоставить автокефалию УППЦ. При этом, выступление Иринея, как главы одной из поместных церквей, используется Москвой для давления на другие поместные церкви российской пропагандой.

Дмитрий Тымчук, Facebook