Порошенко обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом миротворческую миссию на Донбассе

В состоявшемся телефонном разговоре были были затронуты темы миротворческой миссии под эгидой ООН, а также предстоящее участие Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.
Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter.
По его словам, они поговорили по телефону и обсудили ситуацию на Донбассе, а также важность размещения там многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.
З Генсеком НАТО @jensstoltenberg телефоном говорили про ситуацію на Донбасі та важливість розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН
Також йшлося про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні pic.twitter.com/YCjBzyU8xk
— Петро Порошенко (@poroshenko) June 26, 2018
Порошенко добавил, что речь шла также и о подготовке к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле.
Ранее главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой должна быть миссия ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.
В США заявили, что продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН в Донбассе, а не предложение РФ по «сил защиты» ОБСЕ.
«Украинско-Российское обозрение»