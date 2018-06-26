Порошенко обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом миротворческую миссию на Донбассе

В состоявшемся телефонном разговоре были были затронуты темы миротворческой миссии под эгидой ООН, а также предстоящее участие Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.

Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, они поговорили по телефону и обсудили ситуацию на Донбассе, а также важность размещения там многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

З Генсеком НАТО @jensstoltenberg телефоном говорили про ситуацію на Донбасі та важливість розміщення на окупованій частині Донбасу багатонаціональних миротворчих сил під мандатом ООН Також йшлося про підготовку до участі України в заходах у рамках Саміту НАТО у Брюсселі у липні pic.twitter.com/YCjBzyU8xk — Петро Порошенко (@poroshenko) June 26, 2018

Порошенко добавил, что речь шла также и о подготовке к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле.

Ранее главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой должна быть миссия ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

В США заявили, что продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН в Донбассе, а не предложение РФ по «сил защиты» ОБСЕ.

«Украинско-Российское обозрение»