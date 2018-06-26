123 Line + Line + Line Created with Sketch.
Group Created with Sketch.
Menu
Page-1 Created with Sketch.
Новости

Порошенко обсудил с генсеком НАТО Столтенбергом миротворческую миссию на Донбассе

«Украинско-Российское обозрение»
26 июня 2018

В состоявшемся телефонном разговоре были были затронуты темы миротворческой миссии под эгидой ООН, а также предстоящее участие Украины в мероприятиях саммита НАТО в Брюсселе.

Президент Петр Порошенко заявил, что обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом необходимость размещения миротворческих сил ООН на Донбассе. Об этом он сообщил в Twitter.

По его словам, они поговорили по телефону и обсудили ситуацию на Донбассе, а также важность размещения там многонациональных миротворческих сил под мандатом ООН.

Порошенко добавил, что речь шла также и о подготовке к участию Украины в мероприятиях в рамках саммита НАТО в Брюсселе в июле.

Ранее главы МИД Германии, Франции, России и Украины на встрече в Берлине не договорились о том, какой должна быть миссия ООН на Донбассе. Позиции Украины и России и в дальнейшем сильно различаются.

В США заявили, что продолжают поддерживать миротворческую миссию по мандату ООН в Донбассе, а не предложение РФ по «сил защиты» ОБСЕ.

«Украинско-Российское обозрение»

Tags: донбасс, Йенс Столтенберг, миротворцы, НАТО, Петр Порошенко, Россия, Украина

© Украинско-Российское обозрение

Все об отношениях Украины и России

Все права защищены