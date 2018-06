Меня не остановит отказ Кремля освободить Сенцова, – Генсек СЕ Ягланд

В тоже время Генсек СЕ Ягланд написал письмо премьер министру Украины Гройсману, где выразил обеспокоенность погромом в ромских общин. Подобные заявления сделали и другие западные политики и представители властей. СБУ усматривает российскую провокацию в погроме во Львове.

Совет Европы намерен продолжать работу по освобождению украинских политзаключенных в РФ и видит одним из методов деэскалации конфликта между Украиной и Россией обмен заключенными с обеих сторон. Об этом генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил на летней сессии ПАСЕ в Страсбурге, сообщает «Укринформ».

«Мне кажется, что пришло время передать обеим сторонам следующие тезисы: что необходимо прекратить эскалацию напряженности, и одним из методов деэскалации было бы освобождение заключенных и в дальнейшем – обмен заключенными. В первую очередь, этот вопрос я поднимал (в ходе визита в Москву – ред.) в связи с господином Сенцовим, но также говорил о ситуации относительно всех других заключенных с обеих сторон. Я буду продолжать эту работу», – сказал он.

При этом Ягланд сказал, что не знает об отказе Кремля на его письмо президенту России с призывом освободить Олега Сенцова из гуманитарных соображений.

«Я не собираюсь сдаваться. Потому что мне кажется очень важным, чтобы обе стороны предпринимали усилия для снижения напряженности, чтобы прекратить любую форму военных действий, будь то на словах или с помощью оружия, или гибридной войны», – сказал генсек.

Накануне Ягланд подал официальное прошение к президенту России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова, который удерживается в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

Как руководитель Совета Европы Ягланд имел право подать прошение в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

В Кремле заявили, что Олег Сенцов не может быть помилован на основании просьбы, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда.

В тоже время Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность в связи с рядом атак, направленных против ромской общины в Украине, и призвал украинскую власть провести надлежащее расследование. Об этом говорится в письме Ягланда в адрес премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

Ягланд обратил внимание на то, что нападения на ромов в Украине начались с инцидента на Лысой горе в Киеве в апреле 2018 года. В последнее стало нападение на окраине Львова, в результате которого погиб 24-летний мужчина и получили ранения четыре человека.

«Сообщалось, что злоумышленники были членами радикальных националистических организаций, а полиция, зная, что нападения состоятся, не вмешивалась», – пишет Ягланд.

По словам генсека, сейчас важно, чтобы все ответственные чиновники на самом высоком уровне, а также представители местной власти и правоохранительных органов мобилизовали свои силы в ответ на ситуацию, которая, «похоже, распространилась по всей Украине».

«Совет Европы, как и его государства-члены, обязаны соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, включая положения, касающиеся права на жизнь и запрета бесчеловечного и унижающего достоинство обращения (статьи 2 и 3 Конвенции). Поэтому я ожидаю от украинской власти необходимого эффективного расследования обвинений в соответствии с Конвенцией и судебной практикой и привлечения виновных к ответственности», – отмечается в письме.

Генсек подчеркнул, что Совет Европы готов к дальнейшему сотрудничеству с украинскими властями относительно имплементации Стратегии интеграции ромов в украинское общество.

Накануне Совет Европы осудил нападение на цыганский табор во Львове и требует прозрачного и быстрого расследования инцидента. Об этом заявил пресс-секретарь генсека СЕ Даниэль Гольтген в своем Twitter.

«Мы осуждаем нападение на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы в ужасе, что на этот раз одного человека убили. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без промедления», – написал он.

#Ukraine: We condemn another attack on #Roma people, as reported by police today. We are horrified this time one person was killed. We expect a full and transparent investigation without delay. https://t.co/97tI5WuPvU

— Daniel Holtgen (@CoESpokesperson) June 24, 2018