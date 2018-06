В Украину не пустили советника спикера Госдумы Примакова и британскую пропагандистку Кремля

Внуку покойного российского политического деятеля Примакова запретили въезд в Украину на 5 лет. Украинские пограничники не пустили в страну и британскую журналистку российского пропагандистского телеканала «Russia Today» Полу Слиер.

Советнику председателя Госдумы РФ, журналисту и ведущему телеканала «Россия 24» Евгению Примакову запретили въезд в Украину на 5 лет. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

«Меня не пустили на Украину. Сказали, что я несу угрозу безопасности Украины и объявили о том, что мне запрещен въезд туда на пять лет. Конкретную причину не объясняют», – заявил Примаков.

По его словам, он прилетел в Киев для участия в конференции ОБСЕ, где хотел выступить с предложениями по работе журналистов. Примаков утверждает, что связывался с штаб-квартирой ОБСЕ в Вене, и там подтвердили, что его внесли в список участников и ждут на этом мероприятии.

Как сообщили «Украинской Правде» в Государственной пограничной службе, Примакова задержали во вторник утром в аэропорту «Борисполь». Он прибыл из Минска. Ближайшим рейсом его отправят обратно в Беларусь.

Пограничники рассказали, что журналисту запретил въезд в Украину на 5 лет «один из правоохранительных органов» еще в 2015 году.

На своей странице в Facebook Примаков выложил фотокопии решения украинских пограничников о запрете въезда и написал: «Всё в порядке, очень вежливо, никаких угроз и т.п. Просто закрыли въезд на 5 лет как персоне, угрожающей безопасности Украины. Со мной всё в порядке, всё было вполне вежливо и корректно…»

Примаков – внук ныне покойного бывшего премьер-министра РФ Евгения Примакова и автор программы «Международное обозрение» на телеканале «Россия 24».

Пограничники так же не пропустили в Украину гражданку Великобритании и журналистку российского пропагандистского телеканала Russia Today Полу Слиер. Об этом сообщил «Украинской Правде» пресс-секретарь Государственной пограничной службы Олег Слободян.

По его словам, это произошло во вторник около 9 утра в киевском аэропорту «Борисполь».

Женщина прилетела в Украину из австрийской Вены. О цели ее визита пресс-секретарь не сообщил.

Он рассказал, что британку задержали, поскольку с 2016 года ей запрещен въезд на 5 лет как опасному для Украины лицу.

«Ближайшим рейсом Слиер отправят назад в Вену», – добавил Слободян.

Сама Слиер написала в Twitter, что направлялась в Киев на конференцию ОБСЕ по свободе СМИ, но теперь должна дождаться рейса в 16:30 и вернуться обратно в Австрию.

1,5 hours to go before I can leave #Ukraine pic.twitter.com/k0ugmkb02i

— Paula Slier (@PaulaSlier_RT) June 26, 2018