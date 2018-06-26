Сенцов не может быть помилован по прощению Генсека Ягланда, – Песков

В Москве ответили на прошение о помиловании Сенцова, которое направил Генсек СЕ Ягланда, направленное на имя Путина. С тоски зрения «российского законодательства», такая просьба не является основанием для помилования.

Незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов не может быть помилован на основании прошения, направленного от имени генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков, передает «ТАСС».

По его словам, подобная просьба с точки зрения российского законодательства не может стать основанием для каких-то действий, касающихся процедуры помилования.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 43 дня.

«ТАСС»