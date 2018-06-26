Голодовка не опасна для здоровья Сенцова, – Москалькова

Российский омбудсмен Москалькова утверждает, что «никакой опасности для здоровья Сенцова в его голодовке нет». Сама Москалькова намерена посетить Сенцова после возвращения из Украины, куда собирается приехать, что бы посетить украинских граждан задержанных или осужденных за совершенные ими преступления.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила о намерении в ближайшее время посетить осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова. Об этом она сообщила во вторник журналистам после прибытия в Киев, сообщает российское издание «ТАСС».

«Я после Киева сама планирую поехать к Сенцову», – сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, по словам Москальковой, она «обратилась к руководителю пенитенциарной системы, чтобы (к Сенцову) был допуск врачей, которые предложат адвокаты и родственники».

В то же время омбудсмен РФ утверждает, что Сенцов «сказал, что вообще не хочет встречаться ни с какими врачами».

«Надеюсь, его удастся убедить в том, что есть и другие методы отстаивать свои убеждения», – сказала Москалькова.

Что касается состояния Сенцова в связи с его голодовкой, то российский омбудсмен заявила, что «не видит смертельной опасности».

«Но 40 дней голодовки – это серьезно», – отметила Москалькова.

Украинская сторона накануне направила России ноту протеста с требованием допустить уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову к политзаключенным Кремля. Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца написала в Twitter.

Надіслали термінову ноту РФ щодо забезпечення безперешкодного допуску омбудсмена України Л.Денісової до українських політв'язнів в РФ — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) June 25, 2018

Беца добавила, что в первую очередь Россия должна допустить омбудсмена к голодающим и тем, кто находится в тяжелом состоянии.

В частности, к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху.

21 июня посольство Украины направило очередную ноту в Министерство иностранных дел РФ с требованием обеспечить посещение омбудсменом Людмилой Денисовой украинских политзаключенных в России. Об этом сообщает в Facebook сама Денисова.

По ее словам, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Посольство України направило чергову ноту до МЗС РФ з проханням сприяти моєму першочерговому відвідуванню пенітенціарних… Опубліковано Людмилою Денісовою Четвер, 21 червня 2018 р.

По словам Денисовой, требование касается пенитенциарных учреждений, где находятся Олег Сенцов, Станислав Клых, Александр Кольченко и Владимир Балух.

Министерство иностранных дел призвало партнеров повлиять на Россию ради освобождения украинских политзаключенных Владимира Балуха и Олега Сенцова.

Балух объявил голодовку 19 марта, Сенцов – 14 мая.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова с 15 июня находится в России, но ей постоянно отказывают во встречах с украинскими политзаключенными – Олегом Сенцов, Романом Сущенко, Николаем Карпюком.

25 июня Денисова сообщила, что ей отказали в видеосвязи с Сенцовым.

«ТАСС»