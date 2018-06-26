Генсек Совета Европы Ягланд подал прошение на имя Путина о помиловании Сенцова

Документ был передан российской стороне по дипломатическим каналам и теперь Ягланд ожидает официального подтверждения его получения.

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 44 дня. Об этом пишет «Голос Америки».

Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.

«Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России», – подтвердили Голосу Америки в пресс-службе Совета Европы.

20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским омбудсмен Татьяной Москалькова.

По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.

«Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений», – сообщил Гольтґен.

Поэтому генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.

20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.

«Голос Америки»