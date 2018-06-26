Генсек Совета Европы Ягланд подал прошение на имя Путина о помиловании Сенцова

Документ был передан российской стороне по дипломатическим каналам и теперь Ягланд ожидает официального подтверждения его получения.
Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд подал официальную просьбу президенту России Владимиру Путину помиловать украинского режиссера Олега Сенцова, который содержится в российской тюрьме и голодает уже 44 дня. Об этом пишет «Голос Америки».
Как руководитель СЕ, генсек вправе это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.
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«Документ был отправлен, ждем официального подтверждения дипломатическими каналами России», – подтвердили Голосу Америки в пресс-службе Совета Европы.
20 июня Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и российским омбудсмен Татьяной Москалькова.
По словам Гольтґена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политзаключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москалькова он призвал российскую сторону освободить Сенцова по гуманитарным соображениям.
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«Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала к нему ни поддержки, ни возражений», – сообщил Гольтґен.
Поэтому генсек решил лично ходатайствовать об освобождении Олега Сенцова.
20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.
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Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.
14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.
Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.
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19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.
22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.