В России завершили «следственное дело» в отношение похищенного ФСБ Гриба

В начале июля состоится предварительное слушание дела в Северо-Кавказском окружном суде. К концу июля начнется судебный процесс по обвинению похищенного украинца в террористической деятельности. Факт похищения Гриба российские следственные органы игнорируют.
В России завершили предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ 19-летнего украинца Павла Гриба. Об этом на пресс-конференции в понедельник в Киеве заявила российский адвокат Марина Дубровина, передает «Украинская Правда».
По ее словам, на 2 июля назначено подготовительное слушание в Северо-Кавказском окружном суде.
Она добавила, что где-то через две-три недели дело начнут слушать по существу.
Гриб доставлен в ростовское СИЗО ФСБ.
«Я просила бы тех людей, которые могут, приехать и поддержать Павла в суде. Я надеюсь, что это не будет закрытое заседание. Во всяком случае повода для закрытия нет в настоящее время», – сказала Дубровина.
Адвокат отметила, что практически за год пребывания в СИЗО РФ он не получил ни одного письма, даже от родителей и других родственников, хотя, по их словам, таких писем было отправлено много.
«Все это время он находился в таком информационном вакууме. И поддержка вдохнет в него жизнь», – добавила она.
Также защитница сообщила, что состояние здоровья гражданина Украины значительно ухудшилось, поскольку у него достаточно редкое заболевание и он все это время не получал должного лечения.
Кроме того Дубровина рассказала, что в ходе следствия неоднократно апеллировала к тому, что парень был похищен с территории Беларуси, однако в РФ упорно придерживается своей версии о том ,что он сам перешел границу в Смоленской области, где и был арестован.
Европейский разлад: мигранты, как катализатор европейских противоречий
По ее словам, под давление Гриб признался в том, в чем его обвиняли – в склонению к теракту, однако самого факта этого нет.
«Стоит отметить, что это теракт с «детским налетом», ведь Павлу 19 лет, гражданке РФ, которую он якобы склонят к организации теракта, 17 лет. На нее также было оказано колоссальное давление.Но она сама на допросе сказала, что это был «бумажный» теракт», – рассказала адвокат.
Она пояснила, что никаких реальных действий к подготовке теракта не было и, по сути, даже самого преступления, инкриминируемого Грибу, не было.
«Misanthropic Division»: что связывает неонацистов-погромщиков из Львова с Россией?
Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.
Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.
Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.
Броневики для ВСУ: справится ли оборонка с потребностями в бронетехнике?
6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября 2017 года.
В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября 2017 года.
Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.
Мировой системный кризис: от победы на выборах в Турции Эрдогана до саммита ЕС
Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.
1 февраля 2018 года российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.