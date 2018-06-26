В России завершили «следственное дело» в отношение похищенного ФСБ Гриба

В начале июля состоится предварительное слушание дела в Северо-Кавказском окружном суде. К концу июля начнется судебный процесс по обвинению похищенного украинца в террористической деятельности. Факт похищения Гриба российские следственные органы игнорируют.

В России завершили предварительное расследование по делу незаконно похищенного в Беларуси и удерживаемого в СИЗО РФ 19-летнего украинца Павла Гриба. Об этом на пресс-конференции в понедельник в Киеве заявила российский адвокат Марина Дубровина, передает «Украинская Правда».

По ее словам, на 2 июля назначено подготовительное слушание в Северо-Кавказском окружном суде.

Она добавила, что где-то через две-три недели дело начнут слушать по существу.

Гриб доставлен в ростовское СИЗО ФСБ.

«Я просила бы тех людей, которые могут, приехать и поддержать Павла в суде. Я надеюсь, что это не будет закрытое заседание. Во всяком случае повода для закрытия нет в настоящее время», – сказала Дубровина.

Адвокат отметила, что практически за год пребывания в СИЗО РФ он не получил ни одного письма, даже от родителей и других родственников, хотя, по их словам, таких писем было отправлено много.

«Все это время он находился в таком информационном вакууме. И поддержка вдохнет в него жизнь», – добавила она.

Также защитница сообщила, что состояние здоровья гражданина Украины значительно ухудшилось, поскольку у него достаточно редкое заболевание и он все это время не получал должного лечения.

Кроме того Дубровина рассказала, что в ходе следствия неоднократно апеллировала к тому, что парень был похищен с территории Беларуси, однако в РФ упорно придерживается своей версии о том ,что он сам перешел границу в Смоленской области, где и был арестован.

По ее словам, под давление Гриб признался в том, в чем его обвиняли – в склонению к теракту, однако самого факта этого нет.

«Стоит отметить, что это теракт с «детским налетом», ведь Павлу 19 лет, гражданке РФ, которую он якобы склонят к организации теракта, 17 лет. На нее также было оказано колоссальное давление.Но она сама на допросе сказала, что это был «бумажный» теракт», – рассказала адвокат.

Она пояснила, что никаких реальных действий к подготовке теракта не было и, по сути, даже самого преступления, инкриминируемого Грибу, не было.

Как известно, Павел Гриб исчез 24 августа во Беларуси. По его словам, на автостанции Гомеля его похитили неизвестные люди в штатском и передали другим неизвестным людям в каком-то лесу. Более суток его держали в помещении без окон, после чего отвезли в Смоленской области, где «законно» оформили арест.

Беларусь своей вины в похищении украинца российскими спецслужбами не признает.

Адвокат Гриба Андрей Сабинин после ознакомления с материалами дела, сообщал, что российский суд заочно вынес решение о его задержании на два месяца, еще 17 августа, к моменту прибытия парня в Гомель.

6 октября 2017 года ЕСПЧ направил письмо к адвокату Гриба, который страдает от портальной гипертензии и требует ежедневного приема специальных лекарств, с просьбой предоставить выводы относительно состояния его здоровья парня до 16 октября 2017 года.

В связи с этим, Генконсульство Украины направило повторное обращение к российской стороне о возможности обследования юноши с 12 по 15 октября 2017 года.

Однако, так и не получив ответа, решило отправить группу врачей к Грибу самовольно. но их не пустили к украинцу.

Позже в РФ ответили, что в украинца Гриба нет проблем со здоровьем.

1 февраля 2018 года российский суд отказал в апелляции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей Павлу Грибу, который содержится в СИЗО Краснодара.

«Украинская Правда»