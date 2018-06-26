«Мисливець» – первый украинский боевой робот принимаемый на вооружении ВСУ

Вооруженные силы Украины провели испытания роботизированного обзорно-огневого комплекса «Мисливець». Система будет принята на вооружение и усилит обороноспособность Украины.

На днях Вооруженные силы Украины провели испытания роботизированного обзорно-огневого комплекса (РООК) «Мисливець» – абсолютно нового явления в отечественном оборонпроме. Руслан Рудомский на страницах «Depo.Война» попытался разобраться, что это за новый боевой робот и что он может дать нашим вооруженным силам.

Так, РООК «Мисливець» (не путать с БМП-1УМД «Мисливець» от ГП «Житомирский бронетанковый завод») был разработан компанией «Конструкторское бюро «Роботикс» и ранее успешно прошел ряд испытаний на полигонах и в зоне АТО.

Во время испытаний проверяли его возможности преодолевать препятствия, решать инженерные, технические и огневые задачи – короче говоря, все то, без чего сегодня на войне не обойтись.

Вообще, суть идеи разработчиков заключалась в том, чтобы заменить солдат на передовой.

«В основе концепции – идея о том, что пора убирать человека с передовой. Добровольцев все меньше и меньше. Каждый умный украинец, я считаю, – на вес золота, и надо менять наших ребят на поле боя машинами», – рассказал один из создателей робота еще в октябре 2016-го.

Первоначально данный роботизированный комплекс задумывался как дистанционно-управляемая платформа. Впоследствии на ней разместили определенные типы вооружения и показали изобретение военным. Более-менее завершенный вид «Мисливець» получил уже в 2017 г., после ряда испытаний совместно с Вооруженными силами Украины.

Сегодня РООК «Мисливець» состоит из двух основных частей: высокоточного наблюдательно-огневого комплекса и многоцелевой мобильной радио-управляемой платформы.

РООК предназначен для ведения штурмовых и контрснайперских действий, а также для обороны позиций. Дальность поражения зависит от того, какой тип вооружения будет использован. Разработчики утверждают, что «Мисливець» может нести вооружение различных типов: пулемет, автоматический гранатомет, ПТРК, пушки и тому подобное.

Кроме того, мобильная платформа может транспортировать грузы в опасных зонах, разминировать местность и эвакуировать раненых.

Тактико-технические характеристики РООК «Мисливець»:

• габариты: длина 2 м, высота 0,7 м, ширина 1,25 м;

• скорость: до 10 км/час;

• двигатель: электрический, 6 шт. мощностью 800 Вт каждый;

• запас хода: 15-20 км (в зависимости от поверхности);

• время автономной работы без подзарядки (в статике): 36 часов;

• радиус видеоконтроля и управления: 1,5 км (опционально – 3 км);

• канал управления и передачи данных: цифровой, защищенный;

• может двигаться по воде;

• количество камер: 3 шт (2 камеры управления, 1 камера прицеливания);

• оснащен тепловизором;

• имеет инфракрасную подсветку для движения в темноте;

• вооружение: танковый пулемет НСВТ 12,7-мм (имеет возможность к оснащению АГС, ПТРК, ПКТ).

Относительно небольшие габариты позволяют «Мисливцю» почти незаметно подкрадываться к позициям врага – в высокой траве его трудно разглядеть даже с расстояния 80 метров.

Кроме этого, комплекс не излучает ни звуковых, ни инфракрасных волн – является бесшумным и невидимым для тепловизоров. Он имеет пять режимов скорости перемещения, не содержит воспламеняющихся жидкостей и имеет противопулевую и противоосколочную броню.

Известно также, что новый комплекс связан с пультом управления кабелем или радиоканалом. Управление им осуществляется одним оператором, который за пультом управления ведет наблюдение с нескольких камер управления, а также с прицельной камеры.

Испытания подтвердили, что работа комплекса позволяет эффективно подавлять живую силу противника как на открытой местности, так и в укреплениях, а также поражать авто– и бронетехнику.

Среди преимуществ комплекса выделяются высокоточная система наведения, программное обеспечение собственной разработки, возможность серийного производства в неприхотливых условиях и широкие возможности апгрейда дополнительного оснащения.

Но больше всего радует то, что данная разработка смогла заинтересовать верховное главнокомандование: после испытаний «Мисливець» будет взят на вооружение украинской армией и до 2020 г. усилит нашу оборону против российского агрессора.

Руслан Рудомский, «Depo.Война»