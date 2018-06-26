Мировой системный кризис: от победы на выборах в Турции Эрдогана до саммита ЕС

В Вене готовят саммит Путин-Трамп, бывшего генсека НАТО не пустили в США, а мировые СМИ в ужасе от победы Эрдогана. Все это свидетельствует о глобальном системном кризисе.

Россия продолжает своею уже ничем не прикрытую гибридную агрессию против Украины. В свою очередь Украина рассчитывает в отражении агрессии на поддержку и помощь своих западных партнеров. Но в стане этих партнеров протекают процессы свидетельствующие о глубоком системном кризисе пронизывающем все сферы жизни. Об этом на страницах «Нового Времени» пишет Иван Яковина, выделяя 8 характерных черт протекающих процессов.

1. Главная новость этих дней – это прошедшие в Турции президентские и парламентские выборы. Победителем первых стал действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, победителем вторых – подконтрольный ему блок партий.

Оппозиция признала свое поражение, что лично для меня стало сюрпризом: по ее собственным подсчетам, Эрдоган не набирал более 50 процентов, то есть должен был состояться второй тур. Но теперь его не будет, а будет вот что.

Благодаря прошлогодним изменениям конституции новоизбранный президент получил гигантские полномочия, став настоящим султаном. Теперь он безо всяких проблем может на корню уничтожить всю оппозицию и любые ростки демократии в своей стране. Сделает ли это Эрдоган? Я почти не сомневаюсь. Думаю, что Турция в ближайшие годы окончательно станет восточной деспотией, типа России.

2. Авторитетные международные организации, а также иностранные СМИ в пух и прах раскритиковали турецкие выборы. ОБСЕ назвала их неравными, нечестными и прошедшими с ограничениями свобод для оппозиции. Пресса была еще жестче в своих оценках.

Звучали даже определения вроде «похоронный звон для турецкой демократии». Я полностью согласен с такими оценками. Более того, мне кажется, что они еще довольно мягкие. Свои собственные я написать тут не могу, так как они совсем уж нецензурные.

Важно что. Эрдоган станет проблемой не только для самой Турции, но и для окружающих ее стран. Дело в том, что всякие там «султаны» и «национальные лидеры», получив неограниченную власть внутри своей страны, в обязательном порядке начинают лезть к своим соседям.

Это неизбежно. Гитлер, Каддафи, Саддам, Путин… Список можно продолжать. В данном случае ситуация осложняется еще и тем, что Турция – важный член НАТО. Как в этом союзе будут уживаться западные демократии и откровенная восточная диктатура, сказать пока невозможно.

3. Первыми Эрдогана поздравили азербайджанец Ильхам Алиев и венгр Виктор Орбан. Следом – лидеры прочих стран, включая Владимира Путина и Дональда Трампа. Эрдоган, надо сказать, находится в прекрасных отношениях и с российским, и с американским президентами – их управленческие стили во многом похожи.

Путин и Трамп сейчас активно готовятся к первому полноценному двустороннему саммиту. Как ожидается, он пройдет в Вене – столице нейтральной Австрии.

Местный премьер-министр Себастиан Курц тоже с симпатией относится к российскому и американскому лидерам. Сейчас в Вену уже прибыли команды сотрудников спецслужб РФ и США. Они готовят визит с точки зрения его организации и охраны первых лиц.

Если подготовка саммита зашла уже так далеко, то он почти наверняка состоится. Для всего прогрессивного человечества это не очень хорошие новости. Если Трамп после встречи осыпает комплиментами Ким Чен Ына, которого до этого ругал, то что же будет после переговоров с Путиным, которого Трамп и сейчас почти ежедневно облизывает.

4. Впрочем, не со всеми странами у США такие хорошие отношения. Сегодня стало известно, что американцы собираются существенно ограничить китайские инвестиции в свои предприятия, занимающиеся высокими технологиями.

Кроме того, будет введен запрет на экспорт некоторых чувствительных технологий в КНР. Таким образом американцы пытаются помешать Китаю достичь поставленной им цели – к 2025 году стать мировым лидером в десяти научно-технологических отраслях, а к 2050 году лидировать в науке и технологиях по всем фронтам.

Тут я должен сказать, что буду только рад, если первый общий искусственный интеллект появится не в авторитарном Китае, а в США. Ибо такое изобретение даст автору мировое господство, а глобальный «китайский мир» – это довольно невеселая перспектива.

5. Иран предупредил мировое сообщество о «негативных последствиях» выхода США из сделки по ядерной программе этой страны. Что имеется в виду, он не сказал, но это и так понятно – Тегеран с утроенной энергией примется за создание собственного ядерного оружия.

Другого выхода у него нет, так как внутри страны в условиях международной изоляции наростает бедность и недовольство. А ядерное оружие, как недавно показал пример Северной Кореи, открывает любые двери на международной арене. Почти не сомневаюсь, что благодаря действиям Дональда Трампа через несколько лет Иран тоже станет ядерной державой.

6. Сам президент США пока бодается с демократами у себя дома. Сейчас там самая жаркая тема для политических споров – это иммиграция, в том числе – нелегальная. Трамп потребовал, чтобы Конгресс принял закон, позволяющий ему максимально быстро выгонять вон из страны тех людей, кто массово и незаконно перемещается на ее территорию.

Тут вообще интересная история: если один человек из, скажем, Украины, без визы прибудет в США, то его депортируют в два счета. Если же туда же без виз прибудет батальон гондурасцев, то их уже нельзя выгонять, так как это будет «расизм». Я не очень понимаю логику, но ладно. Вокруг беженцев и мигрантов сейчас в мире творится много непонятного.

7. В Европе на эту тему в выходные состоялся мини-саммит ЕС. В его работе приняли участие примерно половина стран союза, остальные сказали, что их эта тема не касается. Собравшиеся решали, что делать с постоянным потоком мигрантов из Азии и Африки.

Как пояснили итальянские представители, либо этот вопрос будет как-то решен, либо сначала будет уничтожено Шенгенское соглашение, а следом за ним – и Евросоюз. За день разговоров никакого решения принято не было.

Сейчас все идет к тому, что Германия закроет свои границы, ее примеру последуют другие страны, после чего Шенген прекратит работать в явочном порядке. Ну а дальше вся ситуация покатится черт знает куда. В конце всех будет ждать развал ЕС и адский кризис. Если, конечно, срочно что-то не будет придумано.

8. Проблемы грозят не только ЕС, но и НАТО. Действующий генсек Альянса Йен Столтенберг объявил, что НАТО может и погибнуть из-за разногласий между США и ЕС. А вот бывшего генсека НАТО Хавьера Солану просто не пустили в США. Дело в том, что он недавно посещал Иран, а по американским законам, тем, кто был в Иране, безвизовый въезд в США закрыт. Мне кажется, это очень показательная история.

Иван Яковина, «Новое Временя»