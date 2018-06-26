«Misanthropic Division»: что связывает неонацистов-погромщиков из Львова с Россией?

Украинским «правым» стоит серьезно задуматься над собственным поведением и поддерживаемыми ими контактами. Своими действиями они уничтожают имидж страны на мировой арене и льют воду на мельницу Москвы.

Нападение на цыганский табор в окрестностях Львова вызвало серьезный общественный резонанс как внутри Украины, так и за ее пределами. И снова дало возможность российской пропагандистской машине говорить о засилье «нацистов» в Украине. Игорь Петренко на страницах «Depo.Власть» попытался разобраться, кто в действительности стоит за погромом, который привел к гибели человека и ранения еще четырех человек.

В местной полиции говорят, что задержанные являются участниками группировки «Трезвая и злая молодежь». Это незарегистрированная организация, которая до сих пор не фигурировала в сообщениях СМИ. И хотя общее количество ее членов доподлинно неизвестно, однако, судя по количеству подписчиков на их страницы в соцсетях, их насчитывается всего несколько десятков.

Следователи объявили подозрение семерым подросткам в возрасте 16-17 лет, жителям Львова, а также организатору нападения. По данным zaxid.net, им оказался 20-летний львовянин Андрей Тычка. На порталах по поиску работы удалось выявить резюме человека с таким именем. Известно, что в 2017 году он окончил Львовский колледж легкой промышленности, где учился на механика швейного оборудования. В «ВКонтакте» был один-единственный аккаунт Андрея Тычки, который вчера удалили.

Вот несколько примеров того, что продвигают в своем телеграмм-канале львовские неонацисты из «Трезвой и злой молодежи»:

Интересно, что телеграм-канал этой организации до событий в ромском лагере носил название «Lemberg Jugend», но уже, в субботу, 23 июня, накануне атаки, они переименовали канал в «Misanthropic Division». Речь идет о международной неонацистской организации, которая имеет свою структуру в Украине. Фактически – это бренд, вокруг которого скапливаются маргинальные группировки типа «Трезвой и злой молодежи».

Журналист Александр Никоноров (трагически погиб в ДТП в сентябре 2017 года), в своем исследовании отмечал, что «Misanthropic Division» возникла на территории Украины в октябре 2013 года, и была создана футбольными фанатами из разных городов Украины. В сети можно найти прозвища создателей данной структуры – Сергея «People Hater» (Хейтер), Саши «Sharp Knife» (Нож) и Димы «Misanthropic Fuhrer» (Фюрер). Собрав вокруг себя единомышленников, 31 октября 2013 года они сформировали первый отряд, который сначала имел в своем составе лишь четырнадцать человек. Правда, и позже он не был слишком многочисленным.

Во время Евромайдана «мизантропы» использовали неонацистские знамена с рунами «волчий крюк», а также черные флаги с мертвыми головами «White Power». Тогда же они участвовали в столкновениях с «Беркутом», а после начала войны на Востоке некоторые представители «Misanthropic Division» вошли в состав добровольческого полка «Азов» и принимали участие в боях в районе Мариуполя.

Но это еще ничего не значит, потому что украинские «мизантропы» поддерживали контакты с одноименной российской организацией, деятельность которой на территории РФ признана экстремистской. Впоследствии полевой командир бандформирования сепаратистов «Русич» Алексей Мильчаков инициировал создание «Misanthropic Division. Новороссия». Очень похоже, что это было сделано в интересах спецслужб РФ с целью нанести репутационные удары полку «Азов». Мол, видите – с обеих сторон воюют неонацисты, – то есть речь идет не о войне, а о локальной потасовке между «фашистами».

В октябре 2016-го в СМИ появилось сообщение, что члены «Misanthropic Division» якобы взяли на себя ответственность за ликвидацию Арсена Павлова, более известного как «Моторола», а также угрожают главарям «ДНР» и «ЛНР» Игорю Плотницкому и Александру Захарченко. Более того, так называемое «Министерство государственной безопасности ДНР» заявило о задержании шестерых диверсантов из «Misanthropic Division» по подозрению в убийстве «Моторолы». Сепаратисты даже демонстрировали видео с задержанными «мизантропами». Однако позже стало понятно, что это заявление – фейк, вброшенный сепаратистами.

Численность «Misanthropic Division» никогда не превышала нескольких десятков. Показательно, что в октябре 2016 года во время «Марша наций», который был организован «Азовом» в Киеве, «мизантропов» насчитывалось не более двадцати. Тем не менее, и этого достаточно, чтобы деятельность этого движения (в частности, в истории с кровавой дракой в ромском лагере) активно использовала российская пропаганда для дискредитации всей Украины.

Теперь враги Украины смогут говорить о «засилье нацистов». Ведь только в течение последних месяцев произошло несколько силовых зачисток ромов правыми организациями: 21 апреля в Киеве на Лысой горе члены С14 разогнали цыганский табор, 7 июня члены «Национальных дружин» разгромили цыганский табор в Голосеевском парке столицы.

Меньшие по ресонансу события произошли в регионах. И С14, и «Национальные дружины» сложно назвать неонацистскими организациями, хотя там есть разные люди, но сейчас они ничем не отличаются от «мизантропов». Подставляя Украину под удары российской пропаганды и, что главное, критики со стороны Запада.

Игорь Петренко, «Depo.Власть»