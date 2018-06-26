Европейский разлад: мигранты, как катализатор европейских противоречий

Единая Европа вновь не договорилась по мигрантам – экстренный неформальный саммит ЕС по этой проблеме закончился ничем. И у России появляются шансы сыграть на европейских противоречиях.

Наблюдатели предрекают дальнейший кризис Евросоюза. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает, что вся эта ситуация работает в пользу России.

Экстренный неформальный саммит ЕС ожидаемо провалился. Более того, несогласные с нынешней миграционной политикой страны Восточной Европы – Чехия, Польша и Венгрия – мероприятие демонстративно проигнорировали.

У лидеров Евросоюза – в первую очередь, Германии и Франции – остается три дня, чтобы найти какое-то согласованное решение к очередному общему саммиту ЕС 28-29 июня.

Собственно, идей немного, среди них главная – просто платить другим странам – например Турции, – чтобы они держали мигрантов у себя. Или поощрять ливийскую береговую охрану, которая возвращает лодки с беженцами обратно. А Европа в знак солидарности готова снабжать неудавшихся переселенцев гуманитарной помощью.

Кроме того, озвучиваются цифры, что на самом деле потоки миграции сокращаются – в первом квартале аж на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Но, тем не менее, 130 тыс. человек в Европу все-таки приехали. И год еще не закончился.

Еще можно выделить слова Эмманюэля Макрона, что, возможно, общий план принять уже не удастся, и нужно хотя бы собрать большинство для поддержки некоего документа.

Как известно, ситуация обострилась после того, как в Италии сменилось правительство и страна перестала пускать к себе суда с нелегалами. Один из лидеров нового кабинета Маттео Сальвини в интервью телеканалу «Россия» дает понять, что представляет ключевое государство Старого Света, и с его мнением приходится считаться всем остальным. И это может касаться не только мигрантов, но и, например, антироссийских санкций.

У России есть сочувствующие – например, Австрия с новым молодым канцлером, Венгрия, да и Чехия в какой-то степени. В Германии серьезный правительственный кризис – от Меркель требуют принять антимиграционный пакет, в противном случае дело может кончиться новыми выборами, и там неизвестно, кто придет к власти.

Таким образом, несмотря на все разговоры о единстве, кризис ЕС усугубляется с каждыми днем, и у России есть шанс этим воспользоваться. Невольно мигранты помогают Москве – архитектура новой Европы рушится, к власти приходят прагматичные политики, которые понимают, что нелегалов нужно, как минимум, не впускать к себе, а российское направление – это огромный рынок и дешевое топливо, что сулит прибыли и рабочие места.

Вопрос только в том, чтобы и Россия сама подтолкнула партнеров обратно в свои объятия – предстала бы свободной страной, где уважают демократические институты, хотя как-то борются с коррупцией, список можно продолжить, чтобы у оппонентов Сальвини было мало шансов. А вот с этим пока не очень – есть некоторые трудности.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»