Пенсионная реформа в России: затянуть пояса на шее

На повышение пенсионного возраста в Украине Москва несколько лет назад реагировала крайне критично. Звезды российского эфира тогда злорадствовали, предрекали украинцам «провал, социальную деградацию и полнейший коллапс».

При этом спустя некоторое время московская администрация также пошла на аналогичные шаги и у себя. Хотя время для объявления непопулярного и сенсационного решения выбрала удачно – не перед выборами, а в первый день Чемпионата мира по футболу. Об этом пишет на страницах «Левого Берега» Екатерина Ярославцева.

Отвлеченные футболом

Улица Никольская – исторический центр Москвы. Здесь располагаются кварталы с купеческой застройкой, а в последнее время окрестные территории превратились в одно большое кафе. Приехавшие иностранные болельщики проводят в этих заведениях почти все свободные вечера. А еще жгут фаеры, что-то скандируют, да и вообще собираются в количестве больше трех человек.

Дежурящая поодаль полиция мегафоны по назначению использовать особо не спешит. Это на несанкционированных митингах Навального при аналогичном скоплении людей доносится что-то из разряда «не мешайте проходу других граждан, просьба разойтись». Но сейчас – кромешная тишина. «Другие граждане» радостно присоединяются к иностранцами и обсуждают голы. Российская сборная внезапно побеждает, повышая таким образом свой изрядно подкосившийся в глазах соотечественников авторитет.

Впрочем, растет не только он. Именно в день открытия чемпионата мира по футболу правительство между делом объявило о повышении пенсионного возраста. Окончательные поправки в соответствующий закон депутаты должны принять уже осенью. Время выбрано удачно: скандальная инициатива (как подчеркивается – исключительно правительства), тонет в радостных возгласах.

Несколькими днями позже, под радостное гудение стадионов, стали известны еще одни неприятные подробности. Ужесточить планируют также правила выхода на досрочную пенсию для сотрудников культуры, врачей и учителей. Появилось даже предложение отправлять эту категорию на пенсию вовсе без денежного содержания.

Затянуть пояса по самую шею

Сразу после ввода санкций в 2014 – сначала за оккупацию Россией Крыма, а затем и за оккупацию Донбасса, политологи и экономисты наперебой строили догадки, когда же московская администрация начнет «бомбить Воронеж» – то есть залатывать дыры в бюджете за счет своих граждан. Долгое время бюджет России пополнялся в основном за счет торговли нефтью, газом и оружием. Налоги на малый и средний бизнес в этом котле составляли сущий мизер.

И вот в 2018 году ситуация кардинально изменилась. Цены на природные углеводороды упали, кредитов западные банки давать не хотят. Два триллиона рублей в течении шести лет в казну добудут за счет повышения на 2% ставки НДС (налог на добавленную стоимость). Для новейшей истории России это, по сути, прецедент – прежде этот налог только понижался. С 28% – в 1992 и до нынешних 18% – в году 2004. Теперь все наоборот.

На что пойдут эти деньги официально не сообщается. Но не исключено, что их заботливо передадут окологосударственным топливным компаниям. За счет бюджета страны решено субсидировать производителей бензина и дизельного топлива. Формальный повод – чтобы удержать рост цен.

Соответствует ли форма содержанию

Сама по себе пенсионная реформа рассчитана на продолжительный срок. Каждое новое поколение приближающееся к заветной планке в 55 и 60 теперь будет уходить на пенсию с годовым опозданием. И к 2028 году норма в 63 и 65 уже станет универсальной для всех. Чиновники считают, что продолжительность жизни в стране повысилась, а значит «работать в полях» можно до самого «победного конца». Статистика и социология с представителями власти не согласна – граждане России в возрасте за 45 работу, как правило, находят с большим трудом.

Тем не менее, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пенсионную реформу поддержала. Она убеждена, принимать закон надо как можно скорее, предпочтительно не позже осени. Впрочем, мимо голоса народа Валентине Ивановне пройти на сей раз не удалось. «Граждане вправе высказывать свою точку зрения. Формы ее выражения могут быть разные. Мы как законодатели будем следить за этой дискуссией» – под занавес своих рассуждений добавила спикер верхней палаты парламента РФ.

За дискуссией в обществе, прямо под стенами ее места работы, активно следит столичная полиция. Бывший глава партии «Яблоко» Сергей Митрохин даже попробовал принять участие в обсуждениях. Вышел с критическим плакатам на одиночный пикет. Но люди в форме оперативно затолкали Митрохина в автозак.

Поиск крайнего

Пресс-секретарь хозяина Кремля Дмитрий Песков от немногочисленных вопросов журналистов элегантно отмахивается. Мол, инициатива отправлять на пенсию женщин в 63, а мужчин в 65 – вместо прежних 55 и 60, к его боссу Владимиру Путину прямого отношения не имеет. Особо подчеркивается, что автором идеи является Минфин, а отвечает за все премьер Дмитрий Медведев.

Понимая невозможность контроля Интернет-СМИ, власть пытается контролировать хотя бы районные издания, которые для жителей сельских поселений являются, по большей, частью единственным источником информации. «В сельских территориях старшее поколение, которое больше всего пострадает от реформы, смотрит телевизор, где сплошная цензура, и читает районные газеты, которые теперь не печатают ничего «неправильного». Таким образом, они оказываются в информационном вакууме. Подобное решение не спущено из Москвы, а инициировано именно на краевом уровне», – пишет издание «NewsTraсker» в статье о том, что власти Ставрополья уничтожили тираж районной газеты из-за статьи про пенсию.

Тем временем российский сегмент интернета «закипает» все больше. Общероссийское объединение профсоюзов Конфедерация труда создало петицию. В ней сообщается, что «для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований». Количество подписавших уже перевалило за миллион человек. Есть и петиции об отставке Медведева – как главного «козла отпущения».

Неравнодушные граждане тем временем припоминают слова десятилетней давности от самого хозяина Кремля. Тогда он прямо через телевизор клялся, будто бы во время его правления таких координатных изменений ждать не придется.

И даже сертифицированные борцы «с оранжевой и майданной чумой» из числа ярых поклонников захвата Крыма предсказывают надвигающийся массовый выход на улицы городов возмущенных жителей России. «Не ожидали товарищи, что народ не проглотит и начнет возмущаться. Тут шуточками не отделаются, офигевший люд может взяться за вилы и это вполне реальный сценарий… Почему Путин, Медведев и компания не начали с себя и не отказались от своих царских благ? Можем посчитать, сколько дворцов построили, во сколько он обходятся народу» – написал известный прокремлевский блогер Александр Горный.

Критики утверждают, что реформа грозит полностью уничтожить российскую провинцию, так как в первую очередь ударит по малоимущим крестьянам. Ведь многие живущие в деревнях, поселках и малых городах люди, имеющие небольшую, но хоть какую-то постоянную пенсию выживают за ее счет.

Налет скандальности реформе придает и тот факт, что уходить на пенсию позже положенного срока категорически отказываются в Чечне. По Телеграмм-каналам уже распространилось заявления Кадырова, в нем он сообщает об отказе его народа исполнять еще не принятый закон. Аргумент по традиции неоспоримый – соплеменники Рамзана Ахматовича, с его слов, страдали целых десять лет и поэтому планируют получать государственную ренту даже досрочно. Такая себе новая форма чеченского сепаратизма. Напомню, Кадыров не впервые шантажирует федеральный центр (обычно, когда в бюджете сокращались дотации на Чечню). И до сих пор ему удавалось Москву побеждать.

Кто выведет социальный мозоль

Протест социальный, который вдруг все начали предрекать, от либералов до патриотов, стал новой головной болью кремлевской власти. Не в последнюю очередь потому, что в ситуации жесточайшего глобального противостояния России с Западом повышение пенсионного возраста может взломать российскую политическую систему. Ведь даже призывы выходить на улицы от Алексея Навального, недавно освободившегося из-под административного ареста, до граждан, похоже, начали доходить.

Поэтому и спокойствия, несмотря на демонстрацию внешней уверенности, внутри властной команды нет. «Резкий рост общественного недовольства фиксируется в связи с пенсионной реформой. Причем, по данным закрытой социологии, переложить ответственность на Медведева не удалось. Отпуска для регионального начальства отменены», – рассказывает российский политолог Валерий Соловей.

Тем не менее, в Москве дали понять, что карать будут нещадно. Глава Серпуховского района Московской области – который поддержал протестующих против мусорных свалок, отправлен под стражу легендарным Басманным судом. Рабочий день исполняющего его обязанности начался с блокировки пропусков всех сотрудников местной администрации.

Резонный вопрос, которым в шутку задаются сейчас на просторах интернета и по традиции кухонь звучит примерно так: если недовольные люди предпенсионного возраста все-таки выйдут протестовать, то в какой именно момент из Кремля может прийти команда о поднятии авиации?

Впрочем, нечто подобное нынешняя власть уже пережила. В начале нулевых пенсионеры перекрывали трамвайные пути по всей стране после принятия федерального закона о монетизации льгот. Впрочем, тогда КПРФ протест вовремя возглавила, а потом как это обычно водится – он исчез… Остается смотреть, кто выступит канализатором народного недовольства на этот раз.

Екатерина Ярославцева, «Левый Берег»