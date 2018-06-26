«Умереть за Нарву».О конфликтах назревших в НАТО

Альянсу, чтобы послать нужный мессидж Кремлю, нужно пройти процедуру институциональной перестройки, однако этому может помешать Берлин. А дороги и дураки могут помещать защитить Балтию от Российской агрессии.

24 июня «The Washington Post» опубликовала развернутый материал, посвященный инфраструктурным проблемам в странах Балтии, которые фактически делают невозможным оперативное реагирование союзников по Организации Североатлантического договора (НАТО) в случае, если Кремль пожелает применить к региону обкатанный в Украине сценарий, пишет на страницах издания «Деловая Столица» Владислав Гирман.

Автор статьи Майкл Бирнбаум пишет о беспокойстве американского генералитета, вновь возникшем после военных учений, относительно того, что военная техника Альянса попросту не подоспеет вовремя, чтобы оказать помощь Литве, Латвии или Эстонии, или всем сразу.

Причин тому несколько.

Во-первых, плохие, в смысле – узкие дороги, которые значительно замедлят переброску сил. Связанные с этим неудобства уже испытали подразделения, эксплуатирующие джипы типа Humvee. И, к слову, Москва может быть лучше осведомлена об инфраструктурных особенностях в странах Балтии, оставшихся в наследство от советской эпохи.

Во-вторых, слабенькие мосты, которые после проезда танков может постичь печальная судьба моста через Ингул в Николаевской области из-за движения перегруженных фур.

В-третьих, отличие в ширине железных дорог Балтии и других стран Европы.

В-четвертых, бюрократия. Куда же без нее. Для пересечения территории Германии, где военной технике разрешают совершать марш-броски лишь по ночам, и Польши американскому командованию, как пишет газета, приходится заполнять 17 форм. Еще пример – Швеция. Скандинавская страна, несмотря на тесное сотрудничество с НАТО и серьезное военное переформатирование в пику Кремлю, требует от Альянса за три недели подавать уведомление о движении техники и живой силы.

Плюс ко всему, коридор из стран ЕС к союзникам в Балтии, проходящий через территорию Польши между российским анклавом – Калининградом (Кенигсбергом) – и Беларусью, грубо говоря, простреливается с территории РФ, где Кремль уже натыкал своих оперативно-тактических ракетных комплексов и систем ПВО (не говоря о мощной обороне побережья). То есть, силы НАТО, проходя через Сувалки, могут стать мишенями в тире, но действовать им придется при очень ограниченной поддержке с воздуха.

С учетом этого набора негативных факторов очевидно, что в молниеносном ответе Альянса на поползновения России в регионе возникают серьезные сомнения. Конечно, если бы такое развитие событий было реально в нынешних условиях, в частности, что касается возможностей российской экономики.

Однако все же сценарий «умереть за Нарву», сформулированный в 2014 году российским политологом Андреем Пионтковским, не утратил актуальности. Сегодня Путин своим несгибаемым стремлением к агрессивному диалогу негласно продолжает предлагать НАТО попытаться ответить на вопрос, готовы ли в странах-участницах альянса «умирать за Нарву».

Провоцируя, опять же негласно, евроскептиков и евроэгоистов повторить призыв-протест французского социалиста, а позже основателя профашисткой партии и коллаборациониста Марселя Деа, опубликованный в виде статьи на страницах L’Œuvre 4 мая 1939, суть которого прописана в заглавии – «Умирать за Данциг?».

Француз противился оказанию помощи полякам, от которых Берлин потребовал отдать Данциг. Что приключилось с Европой после, общеизвестно. Теперь же многие могут задаться вопросом, а стоит ли переживать из-за Нарвы, игнорируя при этом исторический опыт. Справедливо оперируя тезисом о том, что россияне сегодня после вторжения в Украину уже не полезут в Европу.

Да что тут говорить, даже если ястребы из аналитического центра RAND в своем прошлогоднем докладе констатировали, что вероятность интервенции РФ в страны Балтии крайне мала. Но при этом подчеркивали, что Альянс переживает серьезный дисбаланс.

Описанные «The Washington Post» преграды на пути к реализации 5-й статьи Североатлантического договора в Литве, Латвии и Эстонии на самом деле не столько зациклены на проблемах с инфраструктурой, сколько демонстрируют внутренние проблемы Альянса в целом. Потому как в плане противодействия возможной российской агрессии сложности возникают ведь не только в Балтии, но и в той же Грузии, и в Германии.

В 2017 году США не смогли в запланированные две недели после учений вывезти свои бронемашины Stryker поездом в Германию. По словам подполковника Адама Лэки, на это ушло четыре месяца, пока военные сидели в Германии без транспорта и оружия.

И НАТО закрыть бреши, решить институциональные проблемы нужно не по той причине, что Россия может решиться отправить своих «зеленых человечков» в Европу, а потому, что само по себе усиление военного потенциала Альянса в части оперативного реагирования станет серьезным геополитическим контраргументом для обуздания пыла Москвы. Хотя, безусловно, последует и волна истерии и угроз.

Соответствующие изменения, направленные на повышение мобильности сил НАТО, ныне активно продвигает бывший командующий сил США в Европе Бен Ходжес. Благодаря ему этот вопрос включен в повестку дня июльского саммита Альянса в Брюсселе. Кроме того, руководство Альянса сотрудничает с ЕС в вопросе роста ассигнований на пресловутые дороги, мосты и т.д., а также борьбы с излишней бюрократией.

На самом саммите возможно принятие плана по ускорению переброски американских сил с Восточного побережья США к границам НАТО с Россией, что ведет к увеличению количества людей, занятых в решении таких задач. Еще один пункт повестки – больше военнослужащих НАТО, которых можно по-быстрому доставить для отражения возможной агрессии. Если представителям стран-членов Организации удастся утвердить эти планы, то начнется процесс более активного сдерживания РФ.

Ключевое слово – «если«. Поскольку возможно сопротивление даже со стороны, казалось бы, надежных партнеров Вашингтона, уставших и разочарованных политикой Дональда Трампа. Обратим внимание, что тема с переброской сил НАТО для защиты союзников возникла на фоне намечающей новой фазы политического конфликта между Берлином и Варшавой.

Польша, напомним, заявила не так давно, что готова потратить $1,5-2 млрд на военную базу, куда США могли бы переместить хотя бы часть своих сил из мест дислоцирования в Германии. В случае одобрения Вашингтоном инициативы голос Берлина в рамках НАТО определенно зазвучит слабее, а Польша, и так являющаяся неформальным лидером Вышеградской четверки и флагманом для Балтии, напротив усилит свои позиции в ЕС и Альянсе.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, между тем, 15 июня окончательно расстроила Трампа, заявив, что к 2024 году немцы еще не будут тратить требуемые им 2% ВВП на оборону. Вдобавок накануне плодотворно побеседовала с президентом Франции Эмманюэлем Макроном о том, о сем. И среди тем были и Совбез ЕС, и бюджет еврозоны, и фактический запуск концепции многоскоростной Европы, и, что более важно в контексте данного материала, продвижение давно гуляющей по просторам Евросоюза идеи о единой европейской армии.

В условиях нынешней ссоры партнеров по обе стороны Атлантики сотрудничество по линии НАТО может быть сильно осложнено. В первую очередь в направлении усиления восточных рубежей Европы.

Если Меркель и Макрон действительно решили вставить палку-две в натовские и американские колеса, то пресловутая европейская армия вместо укрепления безопасности в блоке и самого Альянса может частично стать дестабилизирующим фактором. Или, по крайней мере, серьезно затормозить планы НАТО по защите союзников – Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. При таком раскладе во время саммита следует ожидать еще более жесткой критики со стороны Трампа, могущего сыграть роль «адвоката» Балтии и Польши, которые как раз нарищивают расходы на оборону, да и к тому же покупают американский сжиженный газ.

Владислав Гирман, «Деловая Столица»