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Зона "русского мира"

Айдер Муждабаев: Погромы ромов – это новый российский вызов для Украины

Айдер Муждабаев, YouTube
25 июня 2018

В субботу 23 июня поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Все участники нападения были задержаны в воскресенье 24 июня.

Новая угроза для стабильности внутриполитической ситуации в Украине – ромские погромы, которые вдруг начали приобретать форму резни. Кому и почему, на мой взгляд, это выгодно, как стоит на это реагировать обществу и СМИ – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Об этом сообщила полиция Львовской области.

«Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы», – говорится в сообщении.

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Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області Субота, 23 червня 2018 р.

Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вместе с тем, как сообщал «Zaxid.net», нападение произошло на улице Трускавецкой.

Лагерь ромов после погрома.

По данным издания, в результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Серное Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

Палатка ромов после погрома.

Патрульная полиция Львовщины позже сообщила, что в ночь на воскресенье на улице Трускавецкой группа лиц в масках и с битами зашли на территорию лагеря, где временно проживало ромское население и начали наносить телесные повреждения ее жителям.

Обувь.

На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, которые оперативно задержали 7 человек вероятно причастных к этому. Неподалеку от места задержания инспекторы обнаружили различные предметы, которыми нападавшие вероятно наносили удары.

Детские игрушки.

«В результате нападения погиб один человек, еще трое травмированы. Всех участников доставили в Пустомытовский отдел полиции», – сообщили в патрульной полиции.

Разбросанные вещи и утварь.

Как сообщило «Громадське радіо», по состоянию на 11:00 воскресенья на месте ромского лагеря на улице Трускавецкой во Львове нет никого, везде разбросаны вещи.

Телевизор.

По факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.

Топор.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Сожженная мебель.

Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове – семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Нож которым было нанесено смертельное ранение.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

Окровавленная одежда.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Один из задержанных.

Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Князев сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека – 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина – получили телесные повреждения.

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«Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения», – заявил Князев.

«Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», – пообещал он.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

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Айдер Муждабаев считает произошедшее хорошо спланированной провокацией. Оснований к дикому, варварскому и ксенофобскому отношению к представителя других народов в Украине, как убежден журналист нет. Отдельные эксцессы, в том числе проявления антисемитизма и ромские погромы – не являлись закономерными для Украины проявлениями ксенофобии, которая в большей степени свойственна для самой России.

Муждабаев уверен, что за данным погромом, со смертельным исходом стоят российские спецслужбы, которые распланировали провокации с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украины. Журналист призывает украинское общество не поддаваться на провокации.

Айдер Муждабаев, YouTube

Tags: Айдер Муждабаев, львов, провокации, Россия, Украина

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