Айдер Муждабаев: Погромы ромов – это новый российский вызов для Украины

В субботу 23 июня поздно вечером в результате нападения злоумышленников на лагерь ромов на окраине Львова один человек погиб, четверо травмированы. Все участники нападения были задержаны в воскресенье 24 июня.

Новая угроза для стабильности внутриполитической ситуации в Украине – ромские погромы, которые вдруг начали приобретать форму резни. Кому и почему, на мой взгляд, это выгодно, как стоит на это реагировать обществу и СМИ – в свежем видеоблоге журналиста Айдера Муждабаева.

23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. Об этом сообщила полиция Львовской области.

«Из-за нападения один человек погиб, еще четверо травмированы», – говорится в сообщении.

Львівські поліцейські затримали cемеро зловмисників, причетних до нападу на табір ромівЧерез напад одна особа… Опубліковано Головне управління Національної поліції у Львівській області Субота, 23 червня 2018 р.

Полицейские прекратили правонарушение и задержали семь человек, причастных к нападению.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Вместе с тем, как сообщал «Zaxid.net», нападение произошло на улице Трускавецкой.

По данным издания, в результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Серное Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями – 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатово Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатово.

Патрульная полиция Львовщины позже сообщила, что в ночь на воскресенье на улице Трускавецкой группа лиц в масках и с битами зашли на территорию лагеря, где временно проживало ромское население и начали наносить телесные повреждения ее жителям.

На место происшествия выехали экипажи патрульной полиции, которые оперативно задержали 7 человек вероятно причастных к этому. Неподалеку от места задержания инспекторы обнаружили различные предметы, которыми нападавшие вероятно наносили удары.

«В результате нападения погиб один человек, еще трое травмированы. Всех участников доставили в Пустомытовский отдел полиции», – сообщили в патрульной полиции.

Как сообщило «Громадське радіо», по состоянию на 11:00 воскресенья на месте ромского лагеря на улице Трускавецкой во Львове нет никого, везде разбросаны вещи.

По факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове – семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности – нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

Решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса.

Князев сообщил, что в результате нападения, которое произошло около полуночи во Львове, 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека – 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина – получили телесные повреждения.

«Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения», – заявил Князев.

«Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством», – пообещал он.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Айдер Муждабаев считает произошедшее хорошо спланированной провокацией. Оснований к дикому, варварскому и ксенофобскому отношению к представителя других народов в Украине, как убежден журналист нет. Отдельные эксцессы, в том числе проявления антисемитизма и ромские погромы – не являлись закономерными для Украины проявлениями ксенофобии, которая в большей степени свойственна для самой России.

Муждабаев уверен, что за данным погромом, со смертельным исходом стоят российские спецслужбы, которые распланировали провокации с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в Украины. Журналист призывает украинское общество не поддаваться на провокации.

Айдер Муждабаев, YouTube