Большинство людей из российского расстрельного списка в Украине под охраной, – Грицак

Большинство людей из «списка 47» людей на которых Россия готовит покушение в Украине взяты под круглосуточную охрану. В тоже время глава СБУ Грицак не назвал точных количественных данных, сославшись на конфиденциальность личной информации и обеспечение безопасности.

Глава Службы безопасности Василий Грицак заявил, что большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ, находятся под круглосуточной охраной. Об этом он сказал на брифинге в понедельник, передает «Интерфакс-Украина».

«Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной», – сказал он.

Отвечая на вопрос о расследовании дела журналиста Аркадия Бабченко, убийство которого было инсценировано украинскими спецслужбами, глава СБУ сказал:

«Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, «российского следа». Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем».

Он добавил, что сейчас важно качественное документирование обстоятельств этого дела и СБУ не может в «в свете прожекторов» расследовать дело о заказе убийства журналиста и еще 47-ми лиц.

Полиция взяла под охрану 7 из 47 человек из списка потенциальных жертв террористов, который Служба безопасности получила в результате спецоперации. Об этом «Украинской Правде» сообщал пресс-секретарь Национальной полиции Ярослав Тракало.

«Во исполнение семи постановлений следователей СБУ, которые официально поступили Нацполиции, Национальная полиция осуществляет физическую охрану семи человек, в отношении которых могут планироваться террористические акты», – сказал он.

На уточняющие вопросы Тракало ответил, что иная информация касается личной безопасности граждан, поэтому является закрытой.

При этом он не исключил, что перечень охраняемых лиц может расшириться.

Как уже сообщалось, вечером во вторник, 29 мая, журналист Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook сообщил о том, что в российского журналиста Аркадия Бабченко стреляли, сославшись на сообщение от его супруги. Позже в МВД Украины заявили, что Бабченко скончался в машине скорой помощи от полученных травм. 30 мая в СБУ сообщили о задержании организатора покушения на журналиста и что сам Аркадий жив. Его «убийство» было инсценировкой. В СБУ заявили, что в ходе спецоперации получили неоспоримые доказательства террористической деятельности России на территории Украины.

Шевченковский районный суд Киева 31 мая избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца без права внесения залога подозреваемому в организации покушения на Аркадия Бабченко Борису Герману.

Сам Герман в суде заявил, что сотрудничал с украинской контрразведкой и выявлял российских агентов в Украине. Он также указал личность человека, который «отвечает в фонде Путина, в частном фонде, за организацию террористических актов и государственного военного переворота на следующих выборах президента, конкретно отвечает за всю Украину». Его имя – Вячеслав Пивоваркин. Местоположение Пивоварника неизвестно – СБУ считает, что он находится в России.

Комитет защиты журналистов (CPJ), ОБСЕ и «Репортеры без границ»раскритиковали такую спецоперацию.

Грицак заявил, что организатора убийства Бабченко задержали. Якобы для организации убийства российские спецслужбы завербовали гражданина Украины Г., который нанял для убийства бывшего АТОшника. А тот помог СБУ – и отчитался организатору, что «убийство произошло».

Как стало известно, предполагаемым организатором убийства Бабченко является Борис Герман, который также является обвиняемым в других уголовных делах. Позже СБУ обнародовала видео задержания заказчика убийства Бабченко.

Суд постановил избрать для Германа меру пресечения в виде ареста. Во время заседания он заявил, что сотрудничает с украинской контрразведкой и назвал заказчика из фонда Путина.

В Генпрокуратуре заявили, что благодаря спецоперации удалось получить список из 30 человек, которых якобы планировали «убрать», как и Бабченко.

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что лицам, которые могли стать жертвами российских спецслужб наряду с журналистом Аркадием Бабченко, будет предоставлена охрана.

Позже он сообщил, что имитация убийства Аркадия Бабченко помогла следствию получить список из 47 потенциальных жертв.

«Интерфакс-Украина»