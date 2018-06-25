Журналист Сущенко попросил Сенцова отказаться от голодовки

Сущенко так же просит всех, кто сможет это сделать, помочь омбудсмену Денисовой добиться встречи с Сенцовым. Бывший адвокат Сущенко Фейгин констатирует, что ситуация с политузниками становится «уже совсем неприличной и бессовестной»

Незаконно осужденный в России украинский журналист Роман Сущенко попросил отказаться от голодовки украинца Олега Сенцова, также незаконно осужденного в РФ. Об этом в Facebook написал адвокат Марк Фейгин.

«Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так все ясно», – сообщил он.

Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от… Опубліковано Mark Feygin Понеділок, 25 червня 2018 р.

По его словам, Сущенко также передал слова поддержки украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

Фейгин добавил, что Сущенко также ее очень ждет.

По мнению адвоката, ситуация с украинскими политзаключенными становится уже совсем неприличной и бессовестной.

20 июня Денисова призвала Москалькову обратиться к президенту РФ с просьбой освободить Сенцова из тюрьмы.

Сотрудники ФСБ РФ задержали Сенцова в Крыму весной 2014 года. Его переправили в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Российский суд в августе 2015 года приговорил его к 20 годам заключения. Сенцова удерживают в колонии в городе Лабытнанги на Ямале.

14 мая он начал голодовку с требованием к Кремлю освободить всех украинских политзаключенных.

Омбудсмен РФ Татьяна Москалькова сообщила, что 19 мая посетила Балуха и других украинских заключенных в Крыму.

19 марта 2018 г. Балух объявил бессрочную голодовку. Позже он решил перейти на сухую голодовку.

22 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила о требовании срочно предоставить ей разрешение посетить Балуха в оккупированном Крыму.

«Украинско-Российское обозрение»