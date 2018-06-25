В оккупированном Крыму стали заводить дела на женщин за «унижение россиян», – адвокат

Адвокат Ладин указывает на обозначившуюся в последние недели тенденцию заводить уголовные дела именно на женщин. Другой тенденцией является заведение «интернет-дел», уголовное преследование за блоги, статьи и репосты.

В оккупированном Россией Крыму все чаще возбуждают дела по обвинению в разжигании ненависти и вражды в отношении женщин за публикации в социальных сетях. Об этом на пресс-конференции в понедельник рассказал российский правозащитник, ведущий защиту крымских татар Алексей Ладин, передает «Украинская Правда».

По его словам, только за последние полторы недели было задержано три женщины в оккупированном Крыму.

«Полторы недели назад было возбуждено дело в отношении крымской татарки Элины Мамедовой якобы за разжигание вражды и ненависти, а также за унижение по национальному признаку (россиян – ред.). Она сделала репост в соцсети «Вконтакте публикаций за 2014-2015 годы», – рассказал Ладин.

«В последнее время вообще появился такой тренд в Крыму на привлечение к уголовной ответственности именно женщин», – добавил он.

Статья 282 УК РФ (разжигание ненависти и вражды) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Также адвокат добавил, что на аннексированном полуострове все больше появляется «интернет-дел», когда возбуждают уголовных производств за переписку в социальных сетях. Чаще всего людей обвиняют в экстремизме и терроризме.

Кроме того Ладин отметил, что возбуждают надуманные дела не только на проукраински настроенных жителей Крыма, но также и на пророссийски настроенных, которые публикуют в интернете статьи, блоги или делают репосты о коррупции, с критикой власти и т.п.

«Украинская Правда»