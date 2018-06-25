Бабченко: Госзащита – это мой свободный выбор по защите моей же жизни после покушения

Олег Кашин сообщает: «Я же, между прочим, жил под госзащитой. И тут надо сказать, что Аркадия обманули – это то ли плен, то ли рабство, что-то в этом роде. Но это не госзащита!»

Как же я их, экспертов, обожаю все-таки. Казалось бы, двадцать первый век на дворе, совершенно ничего не мешает набрать в Гугле, скажем, «Салман Рушди», прочитать, как мужик жил годами, вот где реально не жизнь, а адище-то был) , или, скажем, про программу защиты свидетелей США, какие меры безопасности применяются там, или даже банально про охрану первых лиц государства, и понять, что если опасность расценивается как реальная – то другого варианта просто нет. Вот его просто нет, пишет на своей странице в Facebook Аркадий Бабченко.

Но нет. Кашину «на отъебись» дали двух бодигардов – и теперь он уверен, что это-то и была госзащита.

Как же я их, экспертов, обожаю все-таки. Казалось бы, двадцать первый век на дворе, совершенно ничего не мешает набрать… Опубліковано Аркадієм Бабченком Неділя, 24 червня 2018 р.

И тут надо сказать, что Олега обманули – это то ли наебалово, то ли завуалированное посылание, что-то в этом роде – но не госзащита.

Особенно меня радует слово «плен». Ну, понятно, тупорылая вата уверена, что СБУ мне тут иголки под ногти засовывает, чтобы я писал про них посты. С этими-то все ясно. Но вот вроде человек, который ведет передачи на телевидении…

Объясните кто-нибудь Олегу, что, когда тебе предоставляют охрану, обязуясь защищать тебя, ты, в свою очередь, обязуешься не делать такие-то и такие-то вещи. Ты понимаешь, что твой образ жизни, наверное, с этого момента, вполне вероятно, может быть, немножечко изменится. Потому что вопрос не только в тебе. Вопрос еще и в людях, которые обеспечивают твою защиту. Например, в том, чтобы не спалить ни их, ни машины. В том, чтобы не делать вещи, которые нивелируют их работу.

Кто бы мог подумать, правда?

Нравится – ок, соглашайся. Не нравится – отказывайся от охраны и живи, как хочешь.

Это свободная страна. Это твой выбор – защищать или нет свою жизнь. Никто тебе охрану не навязывает. От слова вообще. Тебе ее «предоставляют». По твоей просьбе.

Но нет. Рабство настолько там сидит уже в каждом, настолько коленопреклонение перед государством, даже не так – перед государством – въелось там каждому в кровь, что человек, даже прожив в Лондоне под десяток лет, не в состоянии понять, что это – мой выбор. Мой свободный выбор по защите моей же жизни. Которая нужна в первую очередь мне.

Что в свободной стране государство не может тебе навязать никакой плен. Что мы с ним просто заключили соглашение. по которому оно обязуется то-то и то-то, а я – то-то и то-то.

Украина – не Россия. И мне здесь никто ничего не может навязать помимо моей воли. Даже «в плену» спецслужбы.

И когда мне сказали: «Аркадий, ну, вы же понимаете, что в вашей жизни теперь будут некоторые ограничения, и если Вы готовы, то поставьте подпись вот здесь» – я сам согласился с этим. Это мой выбор.

Вот это то, что до них никак никогда не дойдет.

Ранее Аркадий Бабченко рассказал как именно живет находясь под госохраной, после покушения. По словам журналиста вся жизнь кардинально изменилась:

Давайте-ка я вам объясню, как я сейчас живу. А то кругом столько умников со своими разговорами про постановку и пиар.

Если вы думаете, что все по прежнему, просто чуть немного изменилось – это нифига не так. Ничего уже не по прежнему. Изменилось все.

Давайте-ка я вам объясню, как я сейчас живу. А то кругом столько умников со своими разговорами про постановку и… Опубліковано Аркадієм Бабченком Неділя, 24 червня 2018 р.

Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями – я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город – это спецоперация. Каждая встреча – где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей.

У меня есть ооочень стойкие подозрения, что в России каким-то образом получили доступ к моим гаджетами и могут их читать и слушать, поэтому переговоры о встрече – отдельная спецоперация.

Естественно, никто не может придти и ко мне.

У нас нет ничего. Вот вообще ничего. Семью эвакуировали из России за день до часа Д, потому что сообщать дату пришлось, естественно, по телефону, а там-то телефоны слушались однозначно, и надо было оставить минимальный временной люфт, чтобы тупо не успели задержать на границе, и теперь у нас есть только то, что поместилось в машину за одну ходку. Три чемодана вещей. Квартира, гараж, шмотки, видеокамера импортная три штуки – все осталось там. У меня сейчас государственное все. Даже вилки. На табуретке, на которой я пишу это пост, стоит инвентаризационный номер. На мне штаны, в которых я был в морге. Сходить в магазин купить новые я не могу. А доставка тоже невозможна.

Вчера обзавелись разделочной доской. И тазиком для стирки. Праздник в семье.

Я вижу только один и тот же определенный круг людей. Из охраняемого места я не выхожу. Вообще. Мне некуда больше выходить. У меня теперь нет ни работы – потому что в такой ситуации вряд ли можно придумать что-то более глупое, чем регулярно приезжать в одно и то же место в одно и то же время – ни посиделок, ни спортзалов, ни пикников, на магазинов, ни макдональдсов, ни кино, ничего. Моя жизнь в очередной раз сломана полностью.

«Здорово, воскресший! Мы можем встретиться?» Нет. Не можем. А когда сможем, дядько? Не знаю. Если все пойдет удачно – то года через два, наверное.

Не я теперь определяю свою будущее.

Я совершенно не представляю, что дальше. Где я буду дальше жить, как я буду дальше жить, как будет жить мой ребенок, в какую школу он будет ходить, сможет ли он просто выйти погулять на улицу без взвода автоматчиков.

Ничего не закончилось. Понимаете? Ничего еще не закончилось. Герман на суде говорит, что он организатор только одной из групп. А есть еще и другие. Только в Киеве, по его словам, около десятка. И это надолго. И это – серьезно. Люди работают, бабло сюда заходит, оружие заходит, к выборам будут расшатывать ситуацию однозначно.

Сегодня выходной. Вы строите планы на уикэнд. А я сижу с семьей в бункере, прячусь от наемных убийц. Долбаная штирлициада.

И умники, которые рассуждают про «клоунаду» и думают, что к сорока годам я мечтал о такой жизни с совершенно неопределенным будущим без ничего – поживите так недельку-другую. А потом будете умничать.

Аркадий Бабченко, Facebook