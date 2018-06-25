На Донетчине вандалы разбили памятник войну погибшему в боях под Дебальцево в 2015 году

Правоохранители в Донецкой области ищут вандалов, которые разбили памятник Александру Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево.

24 июня 2018 года в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя про то что в городском парке на алее памяти вандалами был разбит памятник войну АТО. Об этом сообщает полиция области.

Полиция квалифицировала правонарушение по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтожили мемориал.

Полиция Донецкой области