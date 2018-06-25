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Новости

На Донетчине вандалы разбили памятник войну погибшему в боях под Дебальцево в 2015 году

Полиция Донецкой области
25 июня 2018

Правоохранители в Донецкой области ищут вандалов, которые разбили памятник Александру Ермакову, погибшему в 2015 году в боях под Дебальцево.

24 июня 2018 года в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя про то что в городском парке на алее памяти вандалами был разбит памятник войну АТО. Об этом сообщает полиция области.

Полиция квалифицировала правонарушение по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство).

Разбитый памятник.

На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту проводятся следственные действия.

Памятник на аллеи памяти.

Полицейские принимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтожили мемориал.

Полиция Донецкой области

Tags: АТО, воины АТО, донбасс

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