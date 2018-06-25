Задержанные в Крыму украинские моряки отказываются от пищи, – адвокатов

Удерживаемые в Крыму ФСБ украинские моряки находятся в отчаянном положении из-за неопределенности своего состояния и отказываются от пищи.

Моряки украинского судна «ЯМК-0041», задержанные российскими оккупантами возле берегов Крыма, отказались от пищи. Об этом в Facebook сообщил адвокат Эдем Семедляев.

По его словам, к задержанным морякам не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

«По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределенности», – написал Семедляев.

04.05.2018 г. в Чёрном море российскими пограничниками было задержано украинское судно ЯМК 0041 на борту, которого… Опубліковано Эдемом Семедляевим Неділя, 24 червня 2018 р.

Как сообщалось, суд в оккупированном Крыму продлил арест на месяц капитану задержанного возле полуострова украинского судна «ЯМК-0041» Виктору Новицкому.

Против капитана украинского рыболовецкого судна «ЯМК-0041» (порт приписки – Очаков), задержанного 4 мая российскими пограничниками в Черном море западнее мыса Тарханкут, возбудили уголовное дело о браконьерстве.

У рыбаков изъяли километры сетей и рыбу. Судно и экипаж, состоящий из пяти граждан Украины, доставили на территорию аннексированного Крыма.

В Государственной пограничной службе Украины отметили, что судно имело разрешительные документы на вылов рыбы в пределах 12-мильной морской зоны, и предположили, что капитан судна мог нарушить границу и отправиться туда, где, по его мнению, будет лучше вылов.

В ГПСУ добавили, что изучают все обстоятельства инцидента.

Министерство иностранных дел Украины направило в России ноту в связи с задержанием украинского рыболовецкого судна у берегов Крыма и требует немедленно освободить судно и экипаж.

В своем комментарии пресс-секретарь МИД Марьяна Беца подчеркнула, что Украина расценивает задержание судна как узурпацию.

Задержанному капитану может грозить в оккупированном РФ Крыму до 5 лет лишения свободы.

«Украинско-Российское обозрение»