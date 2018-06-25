Венгрия требует от Украины официального статуса венгерского языка

Основной протест вызывает отмена норм языкового закона «закона Кивалова-Колесниченко», который был признан Конституционным судом Украины не соответствующим конституционным нормам.

Венгрия будет сопротивляться, если новый украинский закон о языках, который примут на смену отмененному «закона Кивалова-Колесниченко», не даст венгерской языку статус официального. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью «Европейской Правде».

«Есть фундаментальный принцип, из которого мы исходим: по международному праву, уже предоставленные меньшинствам права не могут уменьшаться. И если до этого наличие 10% венгров в населенном пункте или в районе позволяло определять язык этого меньшинства как официальный, а новый закон поднимет эту планку до 33% – это, конечно же, мы будем упираться», – заявил Сийярто.

По словам дипломата, Венгрия понимает, что украинское правительство стремится снизить российское влияние, в том числе путем принятия соответствующего закона о языке. Но Будапешт не согласен с тем, чтобы это отразилось на венгерском обществе.

«У меня один вопрос: если речь идет о русском языке, то как в этой картине появились мы, венгры? Мы хотим выйти оттуда! Такое впечатление, что Венгрия просто попала под раздачу! Но в любом случае – либо это «сопутствующие разрушения», либо так и планировалось – ваши действия отражаются на нас», – отметил Петер Сийярто.

28 февраля Конституционный суд Украины признал языковой закон авторства депутатов от Партии регионов Сергея Кивалова и Вадима Колесниченко неконституционным из-за грубых нарушений во время процедуры его принятия.

После этого Сийярто заявил, что решение Конституционного суда Украины по языковому закону Кивалова-Колесниченко свидетельствует о «грубой атаке» украинских властей на право меньшинств говорить на родном языке.

Общество венгров Закарпатья раскритиковал отмены языкового закона Кивалова-Колесниченко, заявив, что решение Конституционного суда Украины нарушает права национальных меньшинств.

«Европейская Правда»