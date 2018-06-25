Венгрия не приняла решения о блокировании украинского статуса аспиранта в НАТО

Венгрия продолжает привязывать вопрос о партнерских программам Украины и НАТО к своим претензиям по украинскому закону об образовании в части языковых статей.

Венгрия еще не приняла окончательного решения на счет, будет ли она блокировать подтверждение лидерами государств НАТО закрепления за Украиной статуса аспиранта на саммите Альянса в июле. Об этом министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто рассказал в интервью «Европейской Правде».

«Еще посмотрим. По этому поводу ведутся переговоры в Брюсселе; посмотрим, к чему они приведут», – отметил Сийярто.

Министр отметил, что на это решение повлияют дальнейшие консультации по языковому закону с венгерским меньшинством.

«И кроме того, мы будем учитывать, чем закончится следующий раунд консультаций министра образования Украины с венгерским меньшинством, который запланирован на начало июля», – добавил дипломат.

Напомним, в марте этого года на официальном сайте альянса в разделе, посвященном расширению НАТО, Украину внесли в список четырех стран-партнеров, которые задекларировали свое стремление (aspirations).

До этого в альянсе отказывались официально признать стремление Украины к обретению членства в НАТО.

Вместе с тем Украина рассчитывает, что на июльском саммите главы стран-членов альянса подтвердят ее статус аспиранта.

Альянс настаивает на дальнейшем проведении реформ Киевом в оборонном секторе и других сферах.

«Европейская Правда»