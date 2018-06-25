Саммит Путина и Трампа состоится в середине июля в Вене

Ожидается прибытие сотрудников американских и российских спецслужб в Вену, для подготовки мер безопасности к предстоящему саммиту лидеров двух стран. Дипломаты США И России уже прибыли в австрийскую столицу и занимаются подготовкой встречи.

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Вене 15 июля. Об этом пишет австрийское издание «Kronen Zeitung».

По данным газеты, в столицу Австрии несколько дней назад прибыли российские и американские дипломаты, которые должны принять участие в подготовке встречи.

«Также в Вену уже прибывают группы российских и американских служб безопасности, которые начали анализ обстановки для организации переговоров двух лидеров», – говорится в материале.

Детали встречи стороны хотят обсудить во время поездки советника по национальной безопасности США Джона Болтона, который 27 июня посетит РФ.

По информации СМИ, Вашингтон хочет, чтобы встреча лидеров США и РФ состоялась или до брюссельского саммита НАТО 11-12 июля, или после визита Трампа в Великобританию, который должен состояться сразу после саммита Альянса.

Недавно американский президент выступил с заявлениями вернуть Россию в «большую восьмерку».

«Kronen Zeitung»