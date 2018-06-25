Нерадиоктивный пепел: украинский ответ на российские угрозы и ядерный шантаж

На прошедшей неделе секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов в очередной раз «поставил на уши» информационное пространство – прежде всего российское – своими заявлениями о необходимости создания в Украине стратегического оружия сдерживания неядерного характера.

Фактически впервые на официальном уровне было заявлено то, о чем говорят в высшем военно-политическом руководстве стране последние года два. Украине как стране, которая пока не вступила в НАТО, в условиях противостояния с более мощным противником нужно оружие, которое будет сдерживать соседа от широкомасштабной войны «путем постоянной угрозы нанесения такого ущерба, который не отвечает ожидаемым результатам агрессии«. Об этом пишет на страницах «Деловая Столица» Михаил Жирохов.

По мнению армейцев, таким фактором могут быть на нынешнем этапе тактическое ракетное оружие с дальностью применения в 500 км и больше.

И то, что слова Турчинова не простой пропагандистский трюк говорят масштабы реализации ракетной программы. Причем, несмотря на то, что старт этой программы был дан в условиях войны и экономического кризиса, исходные позиции были очень сильные. Ведь ракетные системы производились в Украине еще в советские времена. Именно в Украине находилось конструкторское бюро КБ «Южное», которое разработало большинство военных баллистических ракет и космических ракетоносителей СССР, в том числе, например, Р-12 и Р-14, получившие известность в ходе Карибского кризиса 1962 г., а также «Космос», «Зенит» и «Циклон».

Уже вскоре после обретения Украиной независимости КБ «Южное» начало разработку новых ракет класса «земля – земля» ближнего радиуса действия, которыми предполагалось заменить советские ракеты «Эльбрус» (известные на Западе как Scud) и «Точка-У». Перед началом работ звучали громкие заявления, но потом разработки по-тихому прекращались. Так было в случае нескольких программ тактических ракет: «Борисфен», «Сапсан» и «Гром». Так что, когда в 2015 г. был анонсирован новый проект – «Гром-2», у многих военных специалистов интереса он вызвал мало.

Однако в данном случае все пошло по другому сценарию. Новости об этой системе все множились, и в 2016 году прошла одна очень важная информация. Причина остановки предыдущих проектов – что, правда, не удивляет – заключалась в недостатке средств, но для «Грома-2» нашли зарубежного заказчика – Саудовскую Аравию, который выделила на проектные работы около 40 миллионов долларов.

В 2017 г. состоялась презентация прототипа пусковой установки для двух ракет дальностью до 300 километров и боевой частью массой 480 килограмм. Фактически это параметры российского «Искандера-Э», который Кремль не захотел продавать саудам. И кстати, не случайно, что некоторые ракеты, предлагаемые на мировом рынке вооружений, имеют очень похожие параметры, ведь речь идет о лимитах, предписанных экспортным «Режимом контроля над ракетными технологиями» (MTCR).

Фактически Украина в состоянии создать и более мощное оружие, но из-за данных ограничений не смогла бы его продать. Нужно, однако, отметить, что у MTCR нет никаких механизмов контроля или санкций, поэтому эти нормы часто обходят или нарушают.

По всей видимости, именно такой случай мы имеем с «Гром-2» – судя по «засвеченным в СМИ» техническим характеристикам потенциал, заложенный в этой ракете гораздо больше. И нет ничего удивительного, если после того, как «Гром-2» будет сдан заказчику, на вооружение ВСУ пойдут гораздо более дальнобойные системы – естественно, под другим названием.

А есть еще проект противокорабельной ракеты «Нептун» от КБ «Луч», который очень похож на советскую, точнее уже российскую ракету Х-35, также известную как 3М24 «Уран». При этом наши конструкторы имеют свое оригинальное чувство юмора – обе ракеты названы в честь планет.

Опять отметим, что, поскольку в Украине оставались технологии, то нет ничего удивительного, что обе ракеты имеют очень похожие конструкции и почти одинаковые заявленные характеристики. И тут нельзя не отметить, что в свое время советские инженеры «слизали» эту ракету с американского «Гарпуна» – такой себе круговорот идей. Дальность отечественного «Нептуна», по сообщениям СМИ, составляет 280 километров, и ее можно будет запускать как с суши, так и с кораблей, и с самолетов.

И есть неподтвержденные данные, что степень готовности этого проекта высока – по крайней мере уже анонсирована закладка ракетных катеров типа «Лань». А без готовой ракеты это не имело бы смысла.

Третьей (и далеко не последней) составляющей нашей ракетной программы является проект крылатой ракеты «Коршун». Дальность ее полета, по заявлениям, достигает опять-таки «всего» 280 километров. Но ее вид и размеры наводят на мысль о том, что эту ракету можно отнести к одной категории с американским «Томагавком» или российским «Калибром», чья дальность составляет около двух с половиной тысяч километров. Таким образом, реализовав этот проект, мы сможем получить «длинную руку», способную нанести удар по стратегическому тылу неприятеля. Кто может стать этим неприятелем, конечно, уточнять не стоит.

Пока «Коршун» находится на стадии разработки, но уже само существование этого проекта вызывает серьезные опасения в Москве и большой интерес в Пекине. Именно к попыткам приостановить реализацию этой программы стоит отнести разнообразные фейки, которые российские СМИ регулярно вбрасывают по отношению к «Южмашу». Один «скандал» с якобы поставками ракетных двигателей для Северной Кореи чего стоит…

В 1998-2000 гг. существовала концепция национальной обороны, которая предусматривала трехкомпонентный состав ВСУ: стратегические неядерные силы сдерживания, силы быстрого реагирования и войска прикрытия. Эту концепцию всячески поддерживал тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук, который, кстати, и ныне является как минимум внештатным советником при Генштабе.

Какие будут дальнейшие действия и реально ли будет реанимирована идея 20-летней давности покажут только ближайшие несколько лет. Ведь создание каких-то организационных структур будет иметь смысл только после начала производства ракетного вооружения. Ныне же оно пока только в стадии проектирования и полевых испытаний. Хотя кто знает, какие сюрпризы запланированы на нынешний парад в честь Дня Независимости.…

Михаил Жирохов, «Деловая Столица»