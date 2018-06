Венский вальс Путина и Трампа. Кто из партнеров наступит на ногу другому?

Нет сомнений, эти двое должны наконец встретиться и потолковать. По-настоящему встретиться и обстоятельно потолковать, а не так, как раньше. То есть «на ногах», не присаживаясь, а то и бегая друг за другом в тщетной надежде переброситься хоть двумя-тремя осмысленными фразами.

На сей раз они просто обязаны свидеться, поудобней расположиться в креслах и провести многочасовую содержательную беседу. Ибо эти двое созданы друг для друга, и мы все ощущаем какую-то неполноту в нашей жизни оттого, что президенты России и США до сих пор коротают свои дни в разлуке, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

Для осуществления полноценного саммита сделано уже немало.

Проведена очень важная психологическая часть подготовительной работы. К примеру, Путин сравнительно недавно назвал Трампа «человеком вдумчивым», который «умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы», и это конечно произвело огромное впечатление на его заокеанского партнера. Да и на всех нас.

Поскольку ничего подобного об американском национальном лидере никто никогда не говорил, не умея столь глубоко заглянуть ему в душу. Узнав о себе такое, Трамп тут же предложил восстановить членство РФ в «большой восьмерке», а вскоре поддержал крымчан, которые, как ему доложили, изъясняются по-русски, потому и вернулись в Россию. Сломив сопротивление коррумпированной украинской власти.

Одновременно шла своим чередом и организационная работа. Хозяин Белого Дома поручал советникам налаживать контакты с Москвой, чтобы условиться о встрече, но те довольно долго саботировали этот приказ. А хозяин Кремля, находясь в Вене, обращался с симметричной просьбой к австрийскому канцлеру, и тот оказывался куда более исполнительным порученцем.

Параллельно запускались слухи о неизбежности грядущего саммита; среди городов, где друзья собирались уединиться и наговориться всласть, фигурировал даже Вашингтон. Впрочем, эта цель была ложной. Истинной целью было приучить мировое общественное мнение к мысли о том, что они непременно встретятся.

Теперь проблема вроде бы в общих чертах решена. Обозначены и время, и место: 15 июля, столица Австрии. Сперва советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона примут в Москве, где, возможно, он пообщается не только с Лавровым, но и с Путиным. Недели через две после этого Трамп прибудет в Брюссель, для участия в заседании лидеров НАТО. Ну, а потом двинется в Вену, запуская исторический процесс углубленного личного знакомства.

Гадать о том, чем увенчается это рандеву, бесконечно увлекательно, но, к сожалению, незачем. Слишком уж непохожие, пусть и очень близкие по сути своей люди будут переговариваться в Вене. Интересы у них слишком уж не совпадают. Страны, которые они представляют, слишком уж различны меж собой.

Трамп, насколько мы успели его изучить, более шоумен, нежели политик, если использовать предельно мягкие формулировки. Само зрелище, которое must go on, для него важнее, чем результат. Особенно сейчас, за полгода до промежуточных выборов в Конгресс США, по итогам которых республиканцы могут утратить контроль в Палате представителей. Вследствие чего он будет стремиться к очередному ослепительному успеху, на манер сингапурского, в котором блеск затмевает успех.

Иными словами, Трамп может еще и отказаться от встречи, обнаружив, допустим, что не все в Крыму без акцента speak Russian, затем вдарить по Сирии, разочаровываясь в друге, а после все-таки с ним увидеться в обещанные сроки и заявить, что встреча удалась, он восхищен и счастлив, но о главном пока не доспорили и надо долго еще разгребать завалы, оставшиеся после Обамы, который виноват во всем.

Иные задачи у Путина. Балаганы он любит и сам умеет устраивать, но специфика у них другая. Владимир Владимирович предпочитает скорее формы коллективной вербовки, в рамках длительного общения со страной и зрительным залом. А ежели с глазу на глаз, то с человеком, охотно поддающимся его чекистским чарам.

Трамп, который, вопреки похвалам дорогого российского партнера, задумывается крайне редко, слушает и слышит только себя, отчего и не реагирует ни на какие доводы, едва ли станет для него удобным клиентом. Да, и еще американский президент считает себя корифеем в искусстве сделки, типа Крым твой, а Дамаск мой, и тут его российский визави наверняка заскучает.

Он же не затем оккупировал полуостров, чтобы уходить из Сирии, а для того он входил и в Сирию, и в Украину, чтобы его боялись и уважали. Любое предложение обменять шило на мыло он воспримет как забавное, но внимания не заслуживающее и засмеется, а вслед за ним возвеселится и Трамп, и это создаст нужный настрой для долгой пустой и приятной беседы.

Единственное, в чем они могут сойтись, это в отношении к старой Европе с ее непонятными для обоих ценностями. Вроде там прав человека, идеалов демократии и солидарности перед лицом фашистской угрозы. Но данную тему они вряд ли станут всерьез затрагивать, а что касается развала западной коалиции, то с этой задачей Трамп справляется и без помощи российских друзей.

Вернее, друзья ему помогают, изо всех сил, но он и без них догадывается, что разделение властей и правила приличий выдумали Меркель с Обамой, чтобы погубить великую страну. И если бы не американские законы, все эти гнусные конституционные нормы с поправками и журналисты с их каждодневными клеветническими измышлениями, порочащими его светлый образ, то справлялся бы еще лучше.

Здесь им не о чем будет спорить, но из-за тех же законов и норм Трамп едва ли сумеет хоть чего-нибудь достичь, дискутируя с Путиным. И все же встретятся они не зря. Созданные друг для друга, они еще острей осознают свое одиночество в этом мире и сердечную близость. Продавать им друг другу нечего, однако у друзей это ведь и не принято: торговаться, обманывать и хитрить. Им просто будет хорошо вместе, и если мы не совсем очерствели душой в мире, которым они правят, то должны за них порадоваться.

Илья Мильштейн, «Грани.Ru»