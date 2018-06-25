Европейская русофобия. Как Россия материализует собственные мифы

Придуманный россиянами миф о русофобии может материализоваться в Европе уже в ближайшее время. Европейская антироссийская политическая коалиция все больше укрепляется на фоне активизации пророссийского лобби.

Стартующая 25 июня летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), в свете попыток российской делегации вернуть себе право голоса, может оказаться для представителей Украины такой же трудной, как и предыдущие. Вполне можно ожидать критики нашей страны со стороны европейских левых, которые традиционно благосклонны к РФ (хотя российский государственно-олигархический капитализм более далек от социалистических идеалов, чем капитализм западных стран) или популистов с обоих флангов политического спектра, пишет на страницах «Деловая Столица» Руслан Весел.

Нормальное ненормально

Но на поддержку либералов-центристов или консерваторов-правых Украина вполне может рассчитывать – если, конечно, сама не сделает шаги, которые могут вызвать и их критику. Ведь всем известна позиция Европейской народной партии, поддерживающей Украину и даже заключившей соглашение с другой консервативной фракцией – Партией консерваторов – о голосовании против снятия политических санкций с РФ. Или Альянса либералов и демократов за Европу, который, согласно заявлению Петра Порошенко, активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией и в сближении нашей страны с Евросоюзом. Кстати (и это может оказаться более важным), взаимодействуют эти партии в деле поддержки Украины и в Европейском парламенте (ЕП), призывая (вместе с примкнувшей к ним фракцией «Зеленые/Европейский свободный альянс») председателя Европейского совета Дональда Туска ужесточать санкций против России.

Понятно, что подобные оптимистические новости не могут полностью перекрыть те опасности, которыми грозит Украине увеличение представительства в парламентах европейских стран, а потом и в ПАСЕ с ЕП, пропутинских популистов. Но ведь в парламентах стран ЕС хватает и представителей партий, жестко отстаивающих поддержку Украины в ее борьбе с российской агрессией, за что российские СМИ относят эти политические организации в категории «русофобских».

Если почитать эти массмедиа, то любая европейская партия, отстаивающая общечеловеческие принципы, так или иначе оказывается антироссийской (как синоним употребляется иногда «антипутинская», но намного реже, хотя и более точно отражает действительность). Как-то так получилось, что нормальная для европейцев политорганизация, чтящая принципы международного права, оказывается с РФ по разные стороны баррикад (грубо говоря, без такого разделительного барьера она бы предпочла не оказываться с Кремлем на одном гектаре даже в силу большой нужды).

И в этой когорте пребывают чуть ли не все западные партии, которые с точки зрения Кремля являются антироссийскими по одной простой причине: осудили его агрессию в Украине или какие-то другие авантюры. Поэтому все они – члены антипутинского европейского интернационала или просто русофобы. К ним, конечно же, добавляются и любые общественные организаций, которые «под лозунгом прав человека продвигают интересы США или пытаются что-нибудь под шумок получить от России». Ведь именно для них «за 20 лет с 1991 по 2011 год американцы только официально выделили на разного рода «программы помощи» России около 20 миллиардов долларов США». В общем все «агенты Сороса».

Именно так считает ресурс Руксперт, прозванный «ватной википедией». Но и все его изыски показывают, что «антироссийские», по его мнению, организации являются таковыми по причине осуждения РФ за нарушение прав человека и агрессивной политики РФ на международной арене. Особенно интересно выглядит взгляд этого ресурса на «боевые структуры». Среди них, кстати, нет «Правого сектора», которым россияне детей пугают. В списке всего две организации и обе женские: Pussy Riot и Femen. Последняя значится как «финансируемая французами украинская феминистическая организация, которая регулярно устраивает направленные против России и Православия, а также против других религий, акции по всему миру». В связи с этим сразу вспоминается высказывание «великого Пу», о том, что российские солдаты будут стоять позади женщин и детей. Но, может, это было сделано преднамеренно: для уменьшения негативного эффекта от путинской оговорки. Мол это наши враги за женскими спинами (или что там Femen демонстрирует) прячутся.

Хотя это так, гражданский сектор. С ним в России не особо церемонятся. И если не могут перекупить (а такие подозрения усилились после того, как некоторые организации из «русофобского списка» Руксперта очень оперативно осудили Аркадия Бабченко за участие в инсценизации собственной смерти с целью оной избежать, но в то же время не особо спешили указать Кремлю на незаконность приговора Роману Сущенко, вынесенного неделю спустя), то убирают с политического поля. В лучшем случае – за границу, в худшем – за решетку. А на их месте создают разнообразных «Наших» и другие как бы «структуры гражданского общества«, которые в 2014 г. оказались настолько сильны, что поставляли на оккупированную часть Донбасса танки и «Буки».

Сплошь русофобы

Но вот к политическим партиям до недавнего времени в основном проявляли уважение. Особенно к «партиям власти»: «Единая Россия» предпочитала партнерствовать именно с ними (одним из немногих исключений являлась Партия регионов времен президентства Виктора Ющенко, но это исключение, подтверждающее правило: дважды «условно-досрочно» поздравив Януковича с победой на президентских выборах 2004 г., Путин так и не смирился с тем, что за это двойное унижение ничего не получил).

Также Кремль при возникновении опасности свержения оппозицией действующей власти предпочитал ограничиваться контактами с последней. Демонстрируя таким образом приверженность принципам «суверенной демократии» – сформулированного Владиславом Сурковым в 2006 г. «переиздания» Вестфальской системы международных отношений, возводящего в абсолют невмешательство одного государства во внутренние дела другого – то есть даже если речь заходит о людоедских режимах.

Злые языки, правда, говорят, что Сурков «скомуниздил» в своей знаменитой статье тезисы из вышедшей годом ранее брошюры Анатолия Толстоухова, который во время «первого премьерства» Януковича занимал пост министра Кабинета Министров и единственный из всего Кабмина присутствовал на работе в течение всей Оранжевой революции (у него квартира была в соседнем доме, хотя по слухам, он много раз ночевал в служебном кабинете под охраной «Беркута», не особо обращая внимание на казарменный запах и даже на вывешенный милиционерами в коридоре плакат «Хочу женщину»).

Иностранные оппозиционные силы кремлевские СМИ поругивали больше, особенно если их действия грозили развитию отношений России с той или иной страной. Но это касалось в основном постсоветских (или других авторитарных) стран, в которых шансы оппозиции прийти к власти очень низки. Ведущие европейские оппозиционные партии, имеющие весомые шансы на прохождение в парламент, а уж тем более на важные правительственные посты, до 2014 г. должны были чем-то очень сильно насолить Кремлю, чтобы удостоится такого внимания и таких эпитетов, которые на них обрушили российские СМИ после агрессии РФ в Украине. Некоторым исключением были постсоциалистические страны, но об этом ниже.

С 2014-го риторика начала меняться. И на данный момент изменилась до такой степени, что не просто антироссийскими, но даже русофобскими уже называются некоторые ведущие партии «Старой Европы», с которыми РФ даже пыталась выстраивать плодотворный диалог. Например, немецкие социал-демократы, бывший лидер которых – Герхард Шредер – служит Путину «витриной» для продвижения на Запад энергетических проектов двух главных российских сырьевых компаний: сначала «Газпрома» и его «Северного потока», а сейчас «Роснефти», совет директоров которой он возглавил в конце сентября прошлого года. Что не помешало «Комсомольской правде» в статье «Новый состав Бундестага: русофобские партии проиграли, а пророссийские – увеличили число мест» порадоваться более низкому, чем на прошлых выборах, результату СДПГ, отнеся ее, таким образом, в когорту «русофобских партий».

Ну а относительно меркелевских христианских демократов «рупор гласности времен Перестройки» попытался максимально добавить «йаду», в минимальные строчки: и снижение поддержки, и «эклектичность» во многих вопросах и (о ужас) слова о том, что «аннексия Крыма является нарушением международного права, и этому нельзя потакать» (российские СМИ представляют своей аудитории захват Крыма как свершившийся факт, а заявления о его принадлежности Украине, даже от ведущих политиков Запада, – как недоразумение). А ведь Ангела Меркель не раз говорила о необходимости нормализовать отношения Европы с Россией. Правда, упоминала и о том, что Россия также должна вести себя как нормальное государство, критикуя (довольно резко) РФ за агрессию в Крыму и на Донбассе и поддерживая ответные европейские санкции.

О желательности нормализации отношений Европы с РФ даже до своего визита в Санкт-Петербург говорил и Эммануэль Макрон, чья победа на прошлогодних президентских выборах во Франции была чуть ли не главным поражением российской пропагандистской машины в Европе. Но и новый французский президент также не забывал упоминать о необходимости адекватного поведения Кремля для такой нормализации. Более того, не прочь нормализовать отношения с РФ был и Барак Обама (именно тот, который, по убеждениям многих россиян, гадил в их подъездах), но на тех же условиях.

Англичанка снова гадит

Но то, что для европейской дипломатии и медиа выглядит диалогом, для российских имитаторов уже воспринимается как антироссийская позиция. Заметим, что не для всех. Если пустить в поисковик одного из наиболее адекватных российских изданий «Коммерсант» фразу «антироссийская партия», то можно получить более сотни результатов за последний год, но ни в одном из них не будет ее точного воспроизведения. «Антироссийский» будет в основном касаться санкций, поддерживаемых той или иной партией. Еще меньший «улов» даст поисковик на фразу «русофобская партия» – десяток. И тут уже термин «русофобия» будет почерпнут из изобличающих речей российских политиков. Примером может служить утверждение, что восстановлению сотрудничества РФ и Европы препятствует немногочисленная, но «агрессивная и настроенная русофобски» группа европейских государств. Заметьте, не партий или общественных движений, а целых государств. В этом контексте трудно не согласиться, что благодаря подобным высказываниям глава московской дипломатии Лавров может добиться лишь того, что его начнут сравнивать с другим унылым животным. Тоже копытным, но более длинноухим.

Хотя для вычленения стран, в которых антикремлевская (а не русофобская) политическая риторика может увеличить поддержку политической организации, у главы российского МИДа поводы, в принципе, были. Вот только в Москве не говорят, что это те страны, куда вслед за «братской любовью» Кремль посылал свои танки, как это было в 1939 г. в Польше и Финляндии, в 1956 г. в Венгрии, в 1968-м в Чехословакии, в 2008-м в Грузии и в 2014-м в Украине (или же активизировал свои танки и БТР, как в 1991-м в странах Балтии, в 1992-м в молдовском Приднестровье, в 1992-1993 гг. в грузинских Южной Осетии и Абхазии). И искренне удивляются, что именно восточноевропейские политики призывали Дональда Трампа после его избрания президентом не менять американскую политику по отношению к Москве, так как «было бы серьезной ошибкой остановить текущие санкции против России» в силу того, что «сделка с Путиным не принесет мира».

При этом российские СМИ совсем не задумываются о том, почему намного больше, чем в Англии, которую Россия исторически пытается выставить чуть ли не главным спонсором распространения «русофобии» (вспомните, к кому обращался пост-Чуркин «в-глаза-смотри-Софронков» на заседании Совбеза ООН задолго до начала «дела Скрипалей»), такие настроения распространены, например, в Польше. А можно было бы и вспомнить, что польская государственность при непосредственном участии России была уничтожена дважды. Сначала при Екатерине II, которая устроила из трона последнего польского короля стульчак (по слухам ей эта «перемога» стала поперек как минимум прямой кишки, так как именно на этом символе «великости» ее и посетил последний «кондратий»). Потом при Сталине, сговорившимся с Гитлером и расстрелявшим несколько десятков тысяч представителей польской элиты (Катынь – не единственное место таких расстрелов, таковым является, например, и Быковня, расположенная рядом с Киевом). У Путина уничтожить польскую государственность вряд ли получится. Но в плане уничтожения польской элиты, с умыслом или без, у него почти получилось стать в один ряд с его «великими» предшественниками.

Чего же россиянам удивляться тому, что предыдущий польский премьер Беата Шидло от считающейся в Москве антироссийской партии «Право и справедливость» во время предвыборной кампании 2015 г. заявляла: «Мы хотим, чтобы Россия была экономическим партнером, но это прежде всего противник». Ведь к давним историческим «счетам» добавляется все больше новых. Кроме смоленской катастрофы, тут и запрет на польские яблоки, и «Искандеры» в Калининградской области, и постоянные провокации российской авиации над Балтикой, и недавние российско-белорусские учения «Запад-2017». Тем более что слухи о неполном выводе российских войск из Беларуси, а значит, и об усилении угроз для Польши, циркулировали после их окончания довольно долго.

Похожие на польские настроения распространены и среди литовской элиты. И по тем же причинам (кроме подозрений в подстраивании авиакатастрофы президентского лайнера). Главной антироссийской политсилой Литвы в Москве считают христианско-демократическую партию «Союз Отечества», которая известна, в частности, тем, что в 2000 г. по ее инициативе Сейм принял закон о возмещении Литве ущерба от советской оккупации, после чего правопреемнице СССР – России – были предъявлены соответствующие требования.

Не сильно отличаются настроения и в двух других балтийских государствах – Латвии и Эстонии. С той лишь только разницей, что наличие общей границы с «материковой» РФ (а не с Калининградским эксклавом) поспособствовало возникновению в них довольно больших русскоязычных общин. Благодаря чему политические партии, декларирующие своими целями защиту их прав, получают довольно много мест в парламентах своих стран (иногда даже больше, чем другие партии, как, например, победившая в 2014-м латвийская партия «Согласие», возглавляемая мэром Риги Нилом Ушаковым). Или даже получают премьерский пост, как это получилось у эстонской Центристской партии, правда после ухода с поста председателя слишком пророссийского Эдгара Сависаара и замены его на Юри Ратаса, который и возглавил правительство.

Данные обстоятельства заставляют более национально ориентированные силы в этих странах прилагать довольно много усилий, чтобы «пророссийские» партии не стали аналогом украинской Партии регионов, а русскоязычное население – поводом для демонстрации Россией «братской любви» при помощи танков. И хотя проводимая ими «латышизация» и «эстонизация» довольно «меТ-ле-еННа и осторожна-а» из-за жестких европейских принципов по защите нацменьшинств и боязни спровоцировать Кремль, в российских СМИ любые действия в этом направлении вызывают настоящую истерию. Хотя в последнее время обвинениям в «антироссийской деятельности» стал подвергаться и «главный русский Латвии» Нил Ушаков, который как бы пошел на соглашательство с националистами и «чистит» свою партию от «истинных защитников» прав русскоязычных.

Опыт соседей, особенно лингвистически близких эстонцев, пристально изучается финнами. Поэтому победившая в 2016 г. на парламентских выборах партия «Центр» не только поддерживает санкции ЕС, введенные против России, но и всеми силами препятствует покупками россиянами финской недвижимости. И делать она это начала еще до российской агрессии в Украине – в 2012 г., когда имела только четвертую по численности фракцию в парламенте. Причиной стали опасения, что «российские спецслужбы специально покупают плацдармы для будущих диверсий и шпионажа, а мафия отмывает деньги в Финляндии», – как объяснил позицию «центристов» местный телеканал.

Неблагодарные братушки

Есть жесткая антипутинская партия и в Чехии – Традиция Ответственность Процветание 09 (на чешском – Tradice Odpovědnost Prosperita 09), чаще именуемая просто – TOP 09 (партия основана бывшими членами Христианско-демократического союза – Чехословацкой народной партии во главе с Мирославом Калоусеком и Карелом Шварценбергом в 2009 – отсюда и цифра в ее названии). Сейчас партию возглавляет евродепутат и бывший министр юстиции Чехии Иржи Поспишил, который недавно высказался за вынесение вопроса о причастности России к трагедии с малазийским Боингом рейса МН-17 на обсуждение Совета Европы, а также выразил негодование позицией РФ по данному вопросу (один из предыдущих лидеров партии – председатель парламентской фракции TOP 09 Мирослав Калоусек высказался еще резче: «Помнится, как в принципе те же массовые убийцы сбили в 1983 г. южнокорейский самолет с 269 людьми на борту. В этот раз их оказалось 298»).

В ранее составлявшей с Чехией единое государство Словакии дискурс вокруг отношения к России на партийном уровне менее выражен (в 1968 г. словаки отделались намного легче, чем чехи), однако пару месяцев назад там был устранен от власти слишком уж пророссийский премьер Роберт Фицо (это стало следствием скандала вокруг убийства местного журналиста Яна Куциака и его подруги). Следует отметить также, что президент и одновременно самый авторитетный политик страны Андрей Киска известен как один из наиболее последовательных критиков российской агрессивной политики. В частности, он жалел о том, что в Европе игнорируют «дестабилизирующую политику Москвы» и не замечают «очевидное вмешательство России в политику стран Евросоюза». Также он раскритиковал словацкое правительство за отказ выслать российских дипломатов в связи с «делом Скрипалей» и Евросоюз за «эгоистическое» намерение строить «Северный поток-2».

Из всего вышеприведенного списка членов Евросоюза, в которые Кремль в советские времена экспортировал «дружбу народов» на танках, немного выделяется Венгрия. В ней российские СМИ сейчас не особо видят «русофобские» политические силы. Но до недавнего времени таковой считалась партия власти «Фидес», возглавляемая премьером Виктором Орбаном.

Однако исторические обиды не являются обязательным условием для популярности в постсоциалистической европейской стране партии, осуждающей нынешнюю агрессивную политику Москвы. Показательно, что такая партия – Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ) – является правящей в своей стране, которую Россия все чаще обвиняет в неблагодарности. Мол столько раз освобождали от османско-фашистских захватчиков, а вы все равно потом на сторону наших врагов переходите (во время первой мировой войны Болгарское царство действительно выступило на стороне Центральных держав в 1915 г., объявив войну Сербии – союзнице России; но во время второй мировой Болгария предоставила нацистам свою территорию для нападения на союзную англичанам Грецию еще в то время, когда Сталин снабжал Гитлера нефтью и редкоземельными металлами, обсуждая при этом, если верить мемуарам Уинстона Черчилля, планы раздела британских колоний, согласно которым СССР должен был получить почти всю Азию от Индии до Ближнего Востока). И недавно жертвой такой критики, да еще и из уст самого православного патриарха Кирилла, стал даже считавшийся пророссийским болгарский президент Румен Радев, поблагодаривший за освобождение Болгарии от турок в 1978 г. не Россию (как того хотели бы в Москве), а все народы, помогавшие тогда его стране.

Да что говорить о Болгарии, если даже в Сербии российские СМИ находят «русофобские элементы». Ими оказываются ученые или объединения, утверждающие, что Россия, поддерживая их страну, преследовала исключительно свои интересы или даже хотела оккупировать Сербию, как раньше Польшу.

Так что агрессия России в Украине, провокации российской авиации, торговые войны и давние исторические счеты способствуют тому, что позиции антипутинских партий в странах Центральной и Восточной Европы довольно сильны. И несмотря на усилия российской пропаганды, направленные на «продвижение» популистских политических сил, в европейских парламентах сохраняется и представительство партий, жестко критикующих Кремль. Их усилению может помочь появление очередного «черного лебедя», наподобие малазийского Боинга (очень не хотелось бы, чтобы таковым стала смерть украинского политзаключенного).

Руслан Весел, «Деловая Столица»