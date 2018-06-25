В России возмутились словам Вахтанга Кикабидзе о СССР

В российском медиапространстве очередной скандал: на этот раз Вахтанга Кикабидзе осудили за его высказывания о советском прошлом и российском настоящем.

В интервью «Deutsche Welle» известный артист высказал точку зрения, которая во многом отличается об общепринятой в современной России. Политический обозреватель «КоммерсантЪ FM» Дмитрий Дризе считает происходящее положительным фактом.

Опять известный деятель искусств не то сказал – на этот раз всеми любимый Мимино Вахтанг Кикабидзе в интервью Жанне Немцовой на «Deutsche Welle» нелицеприятно высказался о Советском Союзе и сегодняшней России. В частности, он отметил, что рад распаду СССР, а советский герб ему никогда не нравился. Но в целом в той стране была духовность, люди уважали друг друга.

Как известно, Вахтанг Кикабидзе не простил российским руководителям грузинскую войну 2008 года, он даже вернул орден Дружбы народов и до сих пор отказывается приезжать в Россию. Хотя фильм «Мимино» можно назвать народным кино, а песни по-прежнему популярны у широкой российской аудитории.

В последнем интервью «Deutsche Welle» он не предстает антисоветчиком, однако заметно, что особой ностальгии по канувшей в лету великой державе не испытывает. И более того, нынешней России он тоже предрекает распад, если она пойдет советским путем.

Естественно, все эти слова вызывали «праведный» гнев со стороны ревнителей великого прошлого и безоблачного настоящего. Посыл такой: он обрел народную любовь именно в Советском Союзе, а теперь злорадствует. Геннадий Зюганов, как и положено главному коммунисту страны, указал, что радоваться распаду СССР могут лишь мерзавцы. На это Вахтанг Кикабидзе ответил, что сделал себя сам и не обязан своей популярностью советскому государственному или какому-либо другому строю.

Поддержал Кикабидзе Олег Басилашвили – он согласился с тем, что актер и певец был бы любим в любой стране. А что касается герба СССР, то серп и молот на земной шаре есть претензия на мировую экспансию, что не пристало цивилизованной стране.

Можно добавить, что Вахтанг Кикабидзе стал уже, как минимум, третьим по счету известным человеком, который выражает точку зрения, отличную от официально принятой. Реакция во всех случаях была примерно одинаковой.

Здесь есть один положительным момент – деятели искусств обладают собственным мнением и не боятся его высказывать. Это значит, что свобода слова и неофициальная точка зрения на постсоветском пространстве по-прежнему существуют.

В данном случае не важно, что Вахтанг Кикабидзе – гражданин Грузии и не живет в России. Он все равно воспринимается именно как всеми любимый советский артист. Поэтому его слова имеют еще большую ценность: он знает, о чем говорит – он жил и работал в настоящем СССР, со всеми его достоинствами и недостатками. И эта страна где-то порой отличается от того образа, который пытаются передать российские официальные пропагандисты.

Дмитрий Дризе, «КоммерсантЪ FM»