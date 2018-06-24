На Манежной площади в Москве тунисские болельщики устроили травлю израильтянина

В центре Москвы, неподалеку от Красной площади, группа тунисских футбольных болельщиков с национальными флагами устроила преследование мужчины, на плечи которого был наброшен флаг Израиля.

Тунисские фанаты свистели и осыпали мужчину оскорблениями, а затем стали скандировать «Да здравствует Палестина!». Все это время израильтянин продолжал идти, не отвечая на оскорбления и не снимая флаг. Об этом сообщает Telegram-канал «Политота».

Видеозапись инцидента была выложена на странице в сети Facebook тунисских болельщиков и снабжена комментарием: «Когда тунисцы заставляют израильтян убраться из Москвы и прославляют Палестину» и собрала полторы тысячи лайков.

Quand les tunisiens fait dégagée des israéliens du Moscou en chantant phalastine 💪💪💪💪💪💪😪😪 Опубліковано Tous derrière l'equipe nationale tunisienne Середа, 20 червня 2018 р.

Судя по видео, на Манежной площади были полицейские, но они либо приняли шум за кричалки фанатов, либо почему-то не пожелали вмешаться. Прохожие тоже, похоже, не поняли, чего хотят тунисцы.

Telegram-канал «Политота»