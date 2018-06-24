Москва может пойти на вооруженные акции устрашения чтобы не допустить автокефалии украинской церкви

В результате обретения автокефалии, украинская православная церковь станет одной из самых больших православных церквей Европы и это может серьезно ослабить влияние Московского патриархата в православном мире.

Московский патриархат и стоящий за ним Путинский режим России могут пойти на вооруженные акции устрашения чтобы не допустить автокефалии украинской церкви и не потерять своего влияния в Украине. Об этом рассказал в своем видеоблоге Айдер Муждабаев на YouTube.

«Для меня это очень важный видеоблог, потому что многие «аналитики» или заряжены Кремлем или просто не хотят разбираться в ситуации. А она сейчас очень выигрышна для Украины, и тут я коротко объясняю, почему. Посмотрите, послушайте, подписывайтесь на мой видеоблог», – говорится в сообщении к видео.

В первую очередь в видеоблоге подчеркивается, что идею автокефальной церкви в Украине поддерживают и даже представители московского клира. Подавляющее большинство православных прихожан московского патриархата готовы перейти в украинскую автокефальную православную церковь после получения томоса.

Айдер Муждабаев подчеркивает, что в результате создания единой украинской автокефальной церкви в Украине будет самая крупная православная церковь в Европе, по числу воцерковленных верующих. Такая ситуация не устраивает Московский патриархат и стоявший за ним Путинский режим.

В связи с эти журналист не исключает,что Москва пойдет на любые провокации, в том числе и разжигание вооруженных конфликтов, что бы не допустить церковной самостоятельности Украины. Айдер Муждабаев призывает готовится к противодействию любым провокационным поползновениям со стороны России.

Айдер Муждабаев, YouTube