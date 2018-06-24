В Украине обнародовали имена российских разведчиков создавших разведсеть в Одессе

Контрразведка СБУ раскрыла антиукраинскую деятельность представителей «Россотрудничества» в Одессе. Опубликованы имена российских разведчиков стоявших за созданием данной разведсети.

Стали известны имена российских военнослужащих, которые причастны к созданию разведывательной сети в Одессе. Данные обнародовал украинский военный журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале «Andriy Tsaplienko» со ссылкой на контрразведку.

Итак, разведдеятельность в Одессе развернули:

– Павел Сергеевич Воронин, кадровый офицер ФСБ РФ, отправлен из Мурманска в Крым сразу же после аннексии. В «пабликах» называет себя Паша Кирсанов. Ездит на автомобиле Mitsubishi Outlander белого цвета.

– Денис Станиславович Бакетов, до аннексии АР Крым начальник 5 отдела Управления военной контрразведки СБУ в АР Крым с дислокацией в Севастополе, капитан первого ранга. Перешел на сторону россиян. Звание сохранили, в должности понизили.

– Константин Кнырик, агент ФСБ на зарплате, de-jure владелец ФСБшного ресурса News Front.

– Дмитрий Николаевич Майданик, агент ФСБ, организатор беспорядков в Одессе, прячется в Москве.

– Александр Жигало, подполковник МВД Украины, подписал так называемое «вербовочное соглашение», подготовленное для него Ворониным.

При этом Цаплиенко уточнил, что список может расшириться.

Отмечается, что разведка Российской Федерации координировала антиукраинскую деятельность. В частности, под прикрытием реализации «гуманитарных и социальных программ РФ» вовлекались украинцы, в первую очередь – члены и лидеры пророссийских гражданских объединений и движений. Об этом в мае месяце сообщал «Цензор.НЕТ».

Контрразведкой задокументирована деятельность дипломата РФ и гражданина Украины, которые в интересах «Россотрудничества» искали и подбирали жителей приднестровского региона Республики Молдовы для незаконной легализации на территории Украины и других стран. Использовались поддельные документы о правовом статусе лица, об образовании, справок с мест работы, удостоверений УБД.

Представитель спецслужбы РФ, который действовал под дипломатическим прикрытием российского Генконсульства в Одессе, оглашен «персоной нон-грата».

Его пособника – жителя Одесской области в мае 2018 года Приморский районный суд Одессы признал виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 358 УК Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, их сбыт, использование поддельных документов).

Telegram-канал «Andriy Tsaplienko»