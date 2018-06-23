Олигарх Новинский щедро оплачивает компанию против автокефалии украинской церкви

Олигар не жалеет средств на очернительскую информационную компанию в Украине против обретения автокефалии православной церкви и блокирует распространение положительных новостей по этому вопросу.

Пророссийский олигарх и народный депутат Верховной Рады Украины от «Оппозиционного блока» Вадим Навинский вкладывает колоссальные средства в информационную компанию против обретения Украиной автокефальной церкви. Об этом пишет на своей странице в Facebook журналистка Ярослава Мищенко, известная так же под творческим псевдонимом Лана Самохвалова.

«Новинский оттопырил все карманы и платит медиа не по-детски. Кремль платит за срыв другим государствам. А Новинский журналистам по месту платит не только за то, чтоб появлялись его совершенно безграмотные в стиле почаевских листов высказывания. Он платит за угрозы в расколе», – говорится в сообщении.

Длинной паузы не вышло… Поскольку есть две новости, плохая и хорошая. И есть очень серьезное напряжение. Новость… Опубліковано Ярославою Олеговною Мищенко П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Особо подчеркивается, что Новинский финансирует не только саму очернительскую компанию против получению Украиной томоса от Вселенского Константинопольского патриарха Варфоломея, но платит за неопубликованные положительные материалы по данному вопросу.

«И по некоторым данным за то, чтоб вы не ставили хороших новостей он тоже платит. Очень жарко… И все долго. И эмоций почти не осталось», – отмечает Мищенко.

Мищенко так же задает нелицеприятные вопросы своим коллегам журналистам принимающим участие в компании Новинского против украинской автокефалии.

«Но всего лишь один вопрос коллегам, которые берут за это. Вам неотпетые Мопатриархией дети по ночам приходить не будут? Вам матерей солдат, которым хор приходских руссмировских старушек обещал для погибшего ребенка пекло, адский огонь и серные испарения, не жалко?», – задает Мищенко вопросы коллегам.

«В наших храмах на Донбассе россияне иногда хранили оружие. Я не осуждаю всех священников в оккупации, они там разные. Но, блокируя тексты по автокефалии, вы стреляете из этого оружия. В Украинскую церковь стреляете лично. Рано ли поздно ли вы можете прийти в храм. Вы хотите услышать там антиукраинскую проповедь? Тогда как вы можете? Ну неужели уже на отпуск не заработали? Даже если вас Небо не волнует, а совесть?», – добавляет Мищенко в заключении.

«Украинско-Российское обозрение»