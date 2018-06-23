На Донбассе задержали боевика воевавшего в составе оккупационных сил России

Собранные факты свидетельствуют о непосредственном участие задержанного в боевых действиях против украинских сил в составе не законных формирований ОРДЛО.

20 июня в городе Бахмут Донецкой области пограничники совместно с полицейскими задержали боевика с позывным «Святой». Об этом сообщает в субботу сайт Госпогранслужбы.

«Тщательно спланированной оперативной комбинацией были созданы не только предпосылки для прибытия боевика на контролируемую территорию Украины, а и установления широкого круга лиц, причастных к террористической деятельности так называемой «ДНР», – говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что 30-летний гражданин Украины признался, что свой путь к террористам начал в сентябре 2014 года, когда добровольно вступил в батальон «Восток».

Пройдя начальную военную подготовку, боевик выполнял задачи на блокпостах и ​​в дальнейшем уже на передовых позициях врага вблизи Донецка.

«Собранные материалы свидетельствуют о непосредственном участии «Святого» в боевых действиях на стороне агрессора», – говорится в сообщении.

По данному факту Национальной полиции направлено уведомление по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью второй статьи 260 УК Украины «Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований», данные внесены в ЕРДР, следственные действия продолжаются.

ГПСУ