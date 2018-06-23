Цимбалюк: Проснулся, а Украина уже в НАТО

В России уже записали Украину в НАТО и теперь пугают сказками, как все плохо обернется для украинского народа. Очередная порция российского вранья в сеансе разоблачения от Романа Цимбалюка.

Реакция Москвы на закон Украины о национальной безопасности. Тема одна из раскручиваемых в России тем – «Украина идет в НАТО». Все это и многое другое – в новом видеоблоге корреспондента «УНИАН» в Москве Романа Цимбалюка.

Все против чего категорически выступал Кремль постепенно становится реальностью, и речь идет не только об евроатлантической интеграции. Тем временем рядового российского гражданина пугают «натовскими налогом» для украинцев и это логично: россиянам должно быть всегда немного страшно, чтобы не задавали глупых вопрос о повышении пенсионного возраста.

Роман Цимбалюк, «УНИАН»