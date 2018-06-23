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Политика

Пять пропагандистских тезисов против получения Украиной автокефалии

Александр Саган, «Левый Берег»
23 июня 2018

Среди внешних факторов, противодействующих получению православными украинцами Томоса от Константинопольского патриарха, доминирует российский фактор. Он состоит из религиозной и светской составляющей (разделение на которые, правда, в условиях нынешней России является условным).

На внешней арене Москва продолжает противостоять признанию украинской автокефалии, активно привлекая не только клириков Русской ПЦ, но и свой дипломатический корпус. Особенно это заметно в странах, где есть православные автокефальные церкви. Об этом пишет на страницах издания «Левый Берег» религиовед Александр Саган.

Речь идет о попытках убедить местный религиозный и светский (прежде всего – политический) истеблишмент в нецелесообразности и будущих угрозах такого развития событий. Различными способами стимулируются должностные лица, в т.ч. и авторитетные церковные иерархи, для влияния на процесс с целью недопущения признания украинской православной автокефалии.

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Какие нарративы использует российская пропаганда в противодействии получения Томоса об автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви? И почему их положения являются фальшивыми? Об этом далее.

Тезис 1: «Поместность православия в Украине вызовет раскол в мировом православии, который может сравниться только с разделением между Востоком и Западом в 1054 году. Если такое случится, православное единство будет похоронено».

Почему это не так:

– несогласие Московской патриархии с предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской ПЦ не приведет к расколу в мировом православии, поскольку такие действия Вселенского патриарха являются каноническими и общепринятыми. По этому же принципу получали автокефалию все Поместные ПЦ (кроме четырех Восточных патриархатов), в т.ч. и сам Московский патриархат. Поэтому возможный шаг Москвы о прекращении официальных отношений (евхаристического общения) с Константинопольским патриархатом объективно получит со стороны практически всех Поместных Православных Церквей негативную или нейтральную оценку.

– Московский патриархат самопровозгласил свою автокефалию в 1448 году и добивался ее признания 141 год (до 1589 года). Поэтому попытки московских клириков и дипломатов обвинить украинских православных верующих в самопровозглашенной автокефалии и попытке получить ее признания является проявлением политики двойных стандартов, которую Москва широко использует в своих оценочных суждениях и официальных заявлениях.

Вселенский Патриарх Варфоломей (слева) и глава Русской Православной Церкви Патриарх Алексий II во время молебна в Киеве, 27 июля 2008.

– Московская патриархия на протяжении своего существования неоднократно прибегала к действиям, которые приводили к нарушению церковных канонов и общепринятых в православии норм. В частности:

а) неканоническая узурпация (нарушение определенных в грамоте Вселенского патриарха условий) Московским патриархатом Киевской православной митрополии в 1686 году;

б) единоличное предоставление Московским патриархатом автокефалии «Православной церкви в Америке» в 1970г. (признано некоторыми Церквами из стран т.н. «социалистического лагеря» – Болгарской, Грузинской, Польской, Чешских земель и Словакии). Константинопольский патриархат и большинство поместных православных Церквей не признали эту автокефалию;

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в) неоднократные угрозы Москвы разорвать отношения с Константинополем в 90-е годы ХХ века из-за предоставления автономии в составе Вселенского патриархата православным церквям Финляндии, УПЦ в США и УПЦ в Канаде. В конечном итоге эти угрозы не были реализованы и привели к репутационным потерям Московской патриархии. Только во время «эстонского православного кризиса» в феврале 1996 было расторгнуто евхаристическое общение между Московским и Константинопольским патриархатом. Однако уже в мае этого же года оно было восстановлено благодаря согласованию сторон создать на территории этой страны две православные юрисдикции.

Тезис 2. «Предоставление Томоса приведет к дальнейшему расколу православной Церкви в Украине, поскольку УПЦ КП и УАПЦ считаются «не каноническими»»

Почему это не так:

предоставление Томоса наоборот направлено на устранение («уврачевание») раскола в украинском православии путем основания автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, в которую на добровольных началах войдут православные иерархи, а также духовенство и миряне всех православных юрисдикций, которые существуют в Украине.

– После получения Томоса в Украине не будет «не канонических» верующих. Поэтому нынешнее «разъединение» православных верующих естественным образом исчезнет. Страхи Московской патриархии связанные совсем с другим – с возможным выходом из этой Церкви значительной части украинских верующих.

Служба в храме.

– Прогнозирование углубления «раскола» (с богословской точки зрения относительно ситуации в Украине правильнее говорить о разъединении, поскольку ни УПЦ КП, ни УАПЦ не нарушают каноны и не создали нового вероучения), блокировки и подрыва диалога в украинском православии между УПЦ МП с «неканоническими» УПЦ КП и УАПЦ – эти опасения являются надуманными. Речь идет скорее о попытке манипулировать этим «диалогом».

Об этом ярко свидетельствуют события 2017 года, когда обращение УПЦ КП к Московской патриархии с соответствующими предложениями о восстановлении единства стало поводом для очередной пропагандистской кампании Кремля.

И это лишь одно из свидетельств того, что Кремль использует свою православную Церковь в качестве инструмента внешней политики государства и для продвижения с помощью «политического православия» концепции «русского мира». Конечной целью таких действий является обеспечение российского влияния и даже доминирования в постсоветских государствах.

Тезис 3. «Направление Константинопольскому патриарху Варфоломею обращения от церковных и политических институтов Украины с просьбой о предоставлении автокефалии является вмешательством украинского государства в дела Церкви, поскольку эти обращения не были согласованы с Московской патриархией. Об этом не был проинформирован ни патриарх Кирилл, ни митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий».

Почему это не так:

– Обращение президента Украины к Константинопольскому патриарху и принятия Верховной Радой Украины соответствующего постановления не является вмешательством в дела Церкви, поскольку речь идет о выполнении главой государства и народными депутатами своих конституционных обязанностей и положений Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Президент Украины провел личную встречу с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием 18 апреля 2018, в ходе которой глава УПЦ МП был проинформирован о результатах переговоров с Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Константинопольского Синода.

– Украинские политические, церковные и общественные деятели не обязаны спрашивать любых разрешений у любых представителей других стран, институтов или общественных организаций. Целесообразность направления обращений и формирование отношений с зарубежными политическими и религиозными центрама, общественными организациями, финансовыми и деловыми кругами определяется самостоятельно. Согласно ст. 5 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», «в Украине осуществление государственной политики в отношении религии и церкви принадлежит исключительно к ведению Украины».

– Верховная Рада и президент Украины имеют соответствующие полномочия (согласно Конституции и действующему законодательству) выступать от имени государства и украинского народа и обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Украины. Согласно ст.30 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», Украинское Государство должно обеспечить «содействие участию религиозных организаций в международных религиозных движениях, форумах, деловых контактах с международными религиозными центрами и зарубежными религиозными организациями». Все зарегистрированные религиозные организации абсолютно равноправны, а поэтому им должны быть обеспечены соответствующие условия для свободного исповедания религиозных убеждений, включая упомянутое взаимодействие с зарубежными центрами и религиозными организациями.

– Власть не может ограничивать права и свободы части граждан Украины путем создания привилегий для отдельных политических или религиозных институтов. Поэтому сам факт направления обращения к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии свидетельствует о попытке обеспечить баланс интересов всех заинтересованных православных юрисдикций и недопущения создания предпосылок для формирования привилегий для любой из них.

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– Президент Украины провел личную встречу с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием 18 апреля 2018, в ходе которой глава УПЦ МП был проинформирован о результатах переговоров с Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Константинопольского Синода.

Тезис 4. «Вопрос провозглашения новых автокефалий рассматривался в рамках подготовки Святого и Великого Собора Православной Церкви. Все Поместные Православные Церкви пришли к согласию относительно процедуры и установление порядка, согласно которому законным считаться процесс с привлечением: кириархальной церкви (церкви-матери) – РПЦ как инициатора предоставления автокефалии своей части; Константинопольского Патриарха как координатора в нахождении консенсуса между Поместными Церквями; всех автокефальных Православных Церквей. Без согласованной воли указанных трех сторон предоставления автокефалии невозможно, Русская ПЦ успела согласовать все аспекты, кроме технических, а именно протокольных вопросов, таких как порядок прохождения подписей. В остальном все были согласны».

Почему это не так:

– Кроме Московского патриархата, Русская ПЦ никем и никогда не признавалась Церковью-Матерью для Киевской православной митрополии (ныне – православных юрисдикций на территории Украины).

– Вселенская патриархия всегда исходила и исходит из того факта, что единственной для Украины от Крещения Киевской Руси в 988 гг. до сих пор была и остается Константинопольская Церковь-Мать.

Священнослужители.

– Вселенским Патриархатом в Патриаршем и Синодальном «Томосе о признании автокефалии Святой Православной Церкви в Польше» от 13.11.1924 подтверждено нарушение Москвой церковных канонов. А именно: «… отчуждения от нашего Престола Митрополии Киева и зависимых от нее Православных Церквей Литвы и Польши, а равно приобщение их к Святой Церкви Москвы, с самого начала были осуществлены вовсе не в согласии с законными каноническими предписаниями. Также не соблюдено то, о чем было совместно заявлено относительно полной церковной самодостаточности Киевского митрополита, носившего титул экзарха Вселенского Престола… ».

– Вселенским Патриархатом в «Томосе о признании автокефалии Святой Православной Церкви в Польше» четко определена позиция относительно права суверенных государств на автокефальную церковь: «Устройство церковных дел должно следовать политическим и общественным прообразам» (канон 17 IV Вселенского Собора; канон 38 VI Вселенского Собора)… «Церковные права, особенно в отношении границ, должны изменяться в соответствии с политическим и административным территориальным суверенитетом».

– Вопрос «о способе провозглашения автокефалии» был снят с рассмотрения Всеправославного Собора (состоялся в июне 2016 на о.Крит) как конфликтный. И по которому не был достигнут консенсус именно из-за позиции Московской патриархии, которая вместе с Болгарской, Антиохийской и грузинской православными Церквями фактически бойкотировали Собор. При обсуждении вопроса на Предсоборных совещаниях представители Московской патриархии отрицали право Вселенского патриарха единолично предоставлять автокефалию Православной Церкви и предложили предусмотреть процедуры формирования обращения от Церкви, которая хочет получить автокефалию, и получения соответствующего согласия. Вселенский патриарх вынужденно согласился на эти и некоторые другие «предложения» (например, право подписи, но не утверждения (!) Томоса всеми Предстоятеляи Поместных Православных Церквей и т.д.). Однако дальнейшее рассмотрение и вынесение вопроса на Всеправославный Собор в 2016 было заблокировано и стало невозможным исключительно из-за позиции Москвы.

Главой УПЦ МП митрополит Онуфрий.

– Константинопольский патриархат исходит из того, что из-за отсутствия консенсуса и не рассмотрение на Всеправославном Соборе право и способ предоставления автокефалии остается неизменным. Поэтому все согласованные компромиссы считаются такими, которые не были достигнутыми из-за отсутствия окончательного согласия.

– Из-за отсутствия конструктивной позиции (игнорирование Святого и Великого Собора Православной Церкви) и настаивании на непринципиальных технических вопросах, что привело к остановке процесса согласования Церквями, Московская патриархия фактически потеряла возможность блокировать предоставление Вселенским патриархом автокефалии любой Церкви, включая предоставления Томоса Украинской Православной Церкви.

– После всех заявлений о непризнании наработок и решений Святого и Великого Собора Православной Церкви нынешние попытки Москвы интерпретировать в свою пользу результаты Предсоборных совещаний являются циничными и ничтожными.

Тезис 5. «Процесс провозглашения украинской автокефалии инициирован не только без согласия кириархальной церкви – Русской ПЦ, но даже в обход «канонической» УПЦ МП. Вместо этого, судьба православия в Украине решается «раскольниками», государственной властью и депутатами украинского парламента, многие из которых являются униатами или представителями других религий и конфессий. И вообще, получение Томоса может стать началом перехода православных украинцев в унию».

Почему это не так:

– В УПЦ МП никогда не вызывало сомнения, что автокефалия должна быть получена/признана. В ноябре 1991 г. в Киево-Печерской Лавре состоялся Поместный Собор УПЦ МП. В «Определении Собора УПЦ по вопросу полной самостоятельности УПЦ» было сказано, что провозглашение независимости Украинского государства требует от Церкви нового статуса. И таким статусом должна быть полная самостоятельность и независимость, то есть автокефалия. Дарование автокефалии будет способствовать укреплению единства православия в Украине, будет служить сплочению граждан всех национальностей, проживающих в Украине, и тем самым сделает вклад в укрепление единства всего украинского народа.

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– Даже участники скандального (созванного с нарушением действующего Устава УПЦ МП) Архиерейского Собора, который состоялся в Харькове 27 мая 1992, в своем письме к тогдашнему Президенту Украины Л. Кравчуку писали, что единогласно «одобряют и поддерживают устремление украинской православной паствы к полной независимости» и осуществят все меры, чтобы решить «этот жизненный вопрос нашей Церкви».

– Глава «канонической» УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на встрече с президентом Украины 18 апреля 2018 был в полной мере проинформирован о возможности и условиях предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

– УПЦ МП и ее иерархи имеют безоговорочное право свободного выбора – участвовать в создании Украинской Поместной ПЦ наряду с представителями других православных юрисдикций, или сохранить административное единство и находиться в составе Московского патриархата.

– Президент Украины и парламент действуют в строгом соответствии с Конституцией Украины и Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», в частности ст.5 указанного Закона, согласно которому «… в Украине осуществление государственной политики в отношении религии и церкви принадлежит исключительно к ведению Украины… ».

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– Претензии Русской ПЦ и его части в Украине – УПЦ МП, о необходимости согласования государственными органами действий с ними является попыткой создания для себя привилегированного положения. А это является нарушением положений ст. 5 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому «все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом».

– Поддержка верными УГКЦ стремления православного сообщества к признанию автокефалии Православной Церкви в Украине – это свидетельство как христианского отношения к представителям другой конфессии. А также является проявлением государственной позиции граждан Украины, которые заботятся о национальной безопасности своей страны (эксперты утверждают, что вопрос поместности в Украине – это не только религиозный вопрос, но и важный аспект национальной безопасности).

– Упрек по доминированию «униатов» в парламенте Украины является чисто пропагандистским штампом и рассчитан на промосковские радикально ориентированные политические и религиозные круги. По аналогии с этим, можно возразить праву правительства Польши в 1924 (который фактически на 100% был римо-католическим) на обращение к Вселенскому Патриарху об автокефалии Польской православной Церкви и, как следствие, действие Томоса о ее автокефалии.

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– Привязывать получения Томоса об автокефалии с переходом в унию – это полностью игнорировать всю историю и философию развития Вселенского православия. По этой логике все Поместные православные Церкви, которые сейчас входят в православный диптих (список Церквей) – униатские. Но среди этих Церквей есть и Московский патриархат.

Александр Саган, «Левый Берег»

Tags: Александр Саган, Петр Порошенко, Россия, РПЦ, Украина, УПЦ КП, УПЦ МП, фсб

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