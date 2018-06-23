Пять пропагандистских тезисов против получения Украиной автокефалии

Среди внешних факторов, противодействующих получению православными украинцами Томоса от Константинопольского патриарха, доминирует российский фактор. Он состоит из религиозной и светской составляющей (разделение на которые, правда, в условиях нынешней России является условным).

На внешней арене Москва продолжает противостоять признанию украинской автокефалии, активно привлекая не только клириков Русской ПЦ, но и свой дипломатический корпус. Особенно это заметно в странах, где есть православные автокефальные церкви. Об этом пишет на страницах издания «Левый Берег» религиовед Александр Саган.

Речь идет о попытках убедить местный религиозный и светский (прежде всего – политический) истеблишмент в нецелесообразности и будущих угрозах такого развития событий. Различными способами стимулируются должностные лица, в т.ч. и авторитетные церковные иерархи, для влияния на процесс с целью недопущения признания украинской православной автокефалии.

Какие нарративы использует российская пропаганда в противодействии получения Томоса об автокефалии Украинской Поместной Православной Церкви? И почему их положения являются фальшивыми? Об этом далее.

Тезис 1: «Поместность православия в Украине вызовет раскол в мировом православии, который может сравниться только с разделением между Востоком и Западом в 1054 году. Если такое случится, православное единство будет похоронено».

Почему это не так:

– несогласие Московской патриархии с предоставлением Константинопольским патриархатом автокефалии Украинской ПЦ не приведет к расколу в мировом православии, поскольку такие действия Вселенского патриарха являются каноническими и общепринятыми. По этому же принципу получали автокефалию все Поместные ПЦ (кроме четырех Восточных патриархатов), в т.ч. и сам Московский патриархат. Поэтому возможный шаг Москвы о прекращении официальных отношений (евхаристического общения) с Константинопольским патриархатом объективно получит со стороны практически всех Поместных Православных Церквей негативную или нейтральную оценку.

– Московский патриархат самопровозгласил свою автокефалию в 1448 году и добивался ее признания 141 год (до 1589 года). Поэтому попытки московских клириков и дипломатов обвинить украинских православных верующих в самопровозглашенной автокефалии и попытке получить ее признания является проявлением политики двойных стандартов, которую Москва широко использует в своих оценочных суждениях и официальных заявлениях.

– Московская патриархия на протяжении своего существования неоднократно прибегала к действиям, которые приводили к нарушению церковных канонов и общепринятых в православии норм. В частности:

а) неканоническая узурпация (нарушение определенных в грамоте Вселенского патриарха условий) Московским патриархатом Киевской православной митрополии в 1686 году;

б) единоличное предоставление Московским патриархатом автокефалии «Православной церкви в Америке» в 1970г. (признано некоторыми Церквами из стран т.н. «социалистического лагеря» – Болгарской, Грузинской, Польской, Чешских земель и Словакии). Константинопольский патриархат и большинство поместных православных Церквей не признали эту автокефалию;

в) неоднократные угрозы Москвы разорвать отношения с Константинополем в 90-е годы ХХ века из-за предоставления автономии в составе Вселенского патриархата православным церквям Финляндии, УПЦ в США и УПЦ в Канаде. В конечном итоге эти угрозы не были реализованы и привели к репутационным потерям Московской патриархии. Только во время «эстонского православного кризиса» в феврале 1996 было расторгнуто евхаристическое общение между Московским и Константинопольским патриархатом. Однако уже в мае этого же года оно было восстановлено благодаря согласованию сторон создать на территории этой страны две православные юрисдикции.

Тезис 2. «Предоставление Томоса приведет к дальнейшему расколу православной Церкви в Украине, поскольку УПЦ КП и УАПЦ считаются «не каноническими»»

Почему это не так:

– предоставление Томоса наоборот направлено на устранение («уврачевание») раскола в украинском православии путем основания автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, в которую на добровольных началах войдут православные иерархи, а также духовенство и миряне всех православных юрисдикций, которые существуют в Украине.

– После получения Томоса в Украине не будет «не канонических» верующих. Поэтому нынешнее «разъединение» православных верующих естественным образом исчезнет. Страхи Московской патриархии связанные совсем с другим – с возможным выходом из этой Церкви значительной части украинских верующих.

– Прогнозирование углубления «раскола» (с богословской точки зрения относительно ситуации в Украине правильнее говорить о разъединении, поскольку ни УПЦ КП, ни УАПЦ не нарушают каноны и не создали нового вероучения), блокировки и подрыва диалога в украинском православии между УПЦ МП с «неканоническими» УПЦ КП и УАПЦ – эти опасения являются надуманными. Речь идет скорее о попытке манипулировать этим «диалогом».

Об этом ярко свидетельствуют события 2017 года, когда обращение УПЦ КП к Московской патриархии с соответствующими предложениями о восстановлении единства стало поводом для очередной пропагандистской кампании Кремля.

И это лишь одно из свидетельств того, что Кремль использует свою православную Церковь в качестве инструмента внешней политики государства и для продвижения с помощью «политического православия» концепции «русского мира». Конечной целью таких действий является обеспечение российского влияния и даже доминирования в постсоветских государствах.

Тезис 3. «Направление Константинопольскому патриарху Варфоломею обращения от церковных и политических институтов Украины с просьбой о предоставлении автокефалии является вмешательством украинского государства в дела Церкви, поскольку эти обращения не были согласованы с Московской патриархией. Об этом не был проинформирован ни патриарх Кирилл, ни митрополит Киевский и Всея Украины Онуфрий».

Почему это не так:

– Обращение президента Украины к Константинопольскому патриарху и принятия Верховной Радой Украины соответствующего постановления не является вмешательством в дела Церкви, поскольку речь идет о выполнении главой государства и народными депутатами своих конституционных обязанностей и положений Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

– Украинские политические, церковные и общественные деятели не обязаны спрашивать любых разрешений у любых представителей других стран, институтов или общественных организаций. Целесообразность направления обращений и формирование отношений с зарубежными политическими и религиозными центрама, общественными организациями, финансовыми и деловыми кругами определяется самостоятельно. Согласно ст. 5 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», «в Украине осуществление государственной политики в отношении религии и церкви принадлежит исключительно к ведению Украины».

– Верховная Рада и президент Украины имеют соответствующие полномочия (согласно Конституции и действующему законодательству) выступать от имени государства и украинского народа и обеспечивать соблюдение прав и свобод граждан Украины. Согласно ст.30 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», Украинское Государство должно обеспечить «содействие участию религиозных организаций в международных религиозных движениях, форумах, деловых контактах с международными религиозными центрами и зарубежными религиозными организациями». Все зарегистрированные религиозные организации абсолютно равноправны, а поэтому им должны быть обеспечены соответствующие условия для свободного исповедания религиозных убеждений, включая упомянутое взаимодействие с зарубежными центрами и религиозными организациями.

– Власть не может ограничивать права и свободы части граждан Украины путем создания привилегий для отдельных политических или религиозных институтов. Поэтому сам факт направления обращения к Вселенскому Патриарху о предоставлении Томоса об автокефалии свидетельствует о попытке обеспечить баланс интересов всех заинтересованных православных юрисдикций и недопущения создания предпосылок для формирования привилегий для любой из них.

– Президент Украины провел личную встречу с главой УПЦ МП митрополитом Онуфрием 18 апреля 2018, в ходе которой глава УПЦ МП был проинформирован о результатах переговоров с Вселенским Патриархом Варфоломеем и членами Константинопольского Синода.

Тезис 4. «Вопрос провозглашения новых автокефалий рассматривался в рамках подготовки Святого и Великого Собора Православной Церкви. Все Поместные Православные Церкви пришли к согласию относительно процедуры и установление порядка, согласно которому законным считаться процесс с привлечением: кириархальной церкви (церкви-матери) – РПЦ как инициатора предоставления автокефалии своей части; Константинопольского Патриарха как координатора в нахождении консенсуса между Поместными Церквями; всех автокефальных Православных Церквей. Без согласованной воли указанных трех сторон предоставления автокефалии невозможно, Русская ПЦ успела согласовать все аспекты, кроме технических, а именно протокольных вопросов, таких как порядок прохождения подписей. В остальном все были согласны».

Почему это не так:

– Кроме Московского патриархата, Русская ПЦ никем и никогда не признавалась Церковью-Матерью для Киевской православной митрополии (ныне – православных юрисдикций на территории Украины).

– Вселенская патриархия всегда исходила и исходит из того факта, что единственной для Украины от Крещения Киевской Руси в 988 гг. до сих пор была и остается Константинопольская Церковь-Мать.

– Вселенским Патриархатом в Патриаршем и Синодальном «Томосе о признании автокефалии Святой Православной Церкви в Польше» от 13.11.1924 подтверждено нарушение Москвой церковных канонов. А именно: «… отчуждения от нашего Престола Митрополии Киева и зависимых от нее Православных Церквей Литвы и Польши, а равно приобщение их к Святой Церкви Москвы, с самого начала были осуществлены вовсе не в согласии с законными каноническими предписаниями. Также не соблюдено то, о чем было совместно заявлено относительно полной церковной самодостаточности Киевского митрополита, носившего титул экзарха Вселенского Престола… ».

– Вселенским Патриархатом в «Томосе о признании автокефалии Святой Православной Церкви в Польше» четко определена позиция относительно права суверенных государств на автокефальную церковь: «Устройство церковных дел должно следовать политическим и общественным прообразам» (канон 17 IV Вселенского Собора; канон 38 VI Вселенского Собора)… «Церковные права, особенно в отношении границ, должны изменяться в соответствии с политическим и административным территориальным суверенитетом».

– Вопрос «о способе провозглашения автокефалии» был снят с рассмотрения Всеправославного Собора (состоялся в июне 2016 на о.Крит) как конфликтный. И по которому не был достигнут консенсус именно из-за позиции Московской патриархии, которая вместе с Болгарской, Антиохийской и грузинской православными Церквями фактически бойкотировали Собор. При обсуждении вопроса на Предсоборных совещаниях представители Московской патриархии отрицали право Вселенского патриарха единолично предоставлять автокефалию Православной Церкви и предложили предусмотреть процедуры формирования обращения от Церкви, которая хочет получить автокефалию, и получения соответствующего согласия. Вселенский патриарх вынужденно согласился на эти и некоторые другие «предложения» (например, право подписи, но не утверждения (!) Томоса всеми Предстоятеляи Поместных Православных Церквей и т.д.). Однако дальнейшее рассмотрение и вынесение вопроса на Всеправославный Собор в 2016 было заблокировано и стало невозможным исключительно из-за позиции Москвы.

– Константинопольский патриархат исходит из того, что из-за отсутствия консенсуса и не рассмотрение на Всеправославном Соборе право и способ предоставления автокефалии остается неизменным. Поэтому все согласованные компромиссы считаются такими, которые не были достигнутыми из-за отсутствия окончательного согласия.

– Из-за отсутствия конструктивной позиции (игнорирование Святого и Великого Собора Православной Церкви) и настаивании на непринципиальных технических вопросах, что привело к остановке процесса согласования Церквями, Московская патриархия фактически потеряла возможность блокировать предоставление Вселенским патриархом автокефалии любой Церкви, включая предоставления Томоса Украинской Православной Церкви.

– После всех заявлений о непризнании наработок и решений Святого и Великого Собора Православной Церкви нынешние попытки Москвы интерпретировать в свою пользу результаты Предсоборных совещаний являются циничными и ничтожными.

Тезис 5. «Процесс провозглашения украинской автокефалии инициирован не только без согласия кириархальной церкви – Русской ПЦ, но даже в обход «канонической» УПЦ МП. Вместо этого, судьба православия в Украине решается «раскольниками», государственной властью и депутатами украинского парламента, многие из которых являются униатами или представителями других религий и конфессий. И вообще, получение Томоса может стать началом перехода православных украинцев в унию».

Почему это не так:

– В УПЦ МП никогда не вызывало сомнения, что автокефалия должна быть получена/признана. В ноябре 1991 г. в Киево-Печерской Лавре состоялся Поместный Собор УПЦ МП. В «Определении Собора УПЦ по вопросу полной самостоятельности УПЦ» было сказано, что провозглашение независимости Украинского государства требует от Церкви нового статуса. И таким статусом должна быть полная самостоятельность и независимость, то есть автокефалия. Дарование автокефалии будет способствовать укреплению единства православия в Украине, будет служить сплочению граждан всех национальностей, проживающих в Украине, и тем самым сделает вклад в укрепление единства всего украинского народа.

– Даже участники скандального (созванного с нарушением действующего Устава УПЦ МП) Архиерейского Собора, который состоялся в Харькове 27 мая 1992, в своем письме к тогдашнему Президенту Украины Л. Кравчуку писали, что единогласно «одобряют и поддерживают устремление украинской православной паствы к полной независимости» и осуществят все меры, чтобы решить «этот жизненный вопрос нашей Церкви».

– Глава «канонической» УПЦ МП митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий на встрече с президентом Украины 18 апреля 2018 был в полной мере проинформирован о возможности и условиях предоставления автокефалии Православной Церкви в Украине.

– УПЦ МП и ее иерархи имеют безоговорочное право свободного выбора – участвовать в создании Украинской Поместной ПЦ наряду с представителями других православных юрисдикций, или сохранить административное единство и находиться в составе Московского патриархата.

– Президент Украины и парламент действуют в строгом соответствии с Конституцией Украины и Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях», в частности ст.5 указанного Закона, согласно которому «… в Украине осуществление государственной политики в отношении религии и церкви принадлежит исключительно к ведению Украины… ».

– Претензии Русской ПЦ и его части в Украине – УПЦ МП, о необходимости согласования государственными органами действий с ними является попыткой создания для себя привилегированного положения. А это является нарушением положений ст. 5 ЗУ «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому «все религии, вероисповедания и религиозные организации равны перед законом».

– Поддержка верными УГКЦ стремления православного сообщества к признанию автокефалии Православной Церкви в Украине – это свидетельство как христианского отношения к представителям другой конфессии. А также является проявлением государственной позиции граждан Украины, которые заботятся о национальной безопасности своей страны (эксперты утверждают, что вопрос поместности в Украине – это не только религиозный вопрос, но и важный аспект национальной безопасности).

– Упрек по доминированию «униатов» в парламенте Украины является чисто пропагандистским штампом и рассчитан на промосковские радикально ориентированные политические и религиозные круги. По аналогии с этим, можно возразить праву правительства Польши в 1924 (который фактически на 100% был римо-католическим) на обращение к Вселенскому Патриарху об автокефалии Польской православной Церкви и, как следствие, действие Томоса о ее автокефалии.

– Привязывать получения Томоса об автокефалии с переходом в унию – это полностью игнорировать всю историю и философию развития Вселенского православия. По этой логике все Поместные православные Церкви, которые сейчас входят в православный диптих (список Церквей) – униатские. Но среди этих Церквей есть и Московский патриархат.

Александр Саган, «Левый Берег»