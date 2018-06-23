Операция «Дестабилизация Украины»: российский звон в «народном трибунале» Луганска

«Прошу прощение за многабуков. Но оно того стоит. 22 июня Россия начинает новый этап военных игрищ на нашей земле. Мы должны быть к ним готовы», – взывает к согражданам украинская писательница Алена Степова.

В ОРЛО началась вторая серия занимательного фильма от российских спецслужб «Дестабилизируй Украину». Мы писали об этом, – подчеркивает на страницах «Информационного Сопротивления» Олена Степова, указывая на материал группы «Информационного Сопротивления» – «О звоне «бубенчиков» российских спецслужб».

Сначала это был «Первый национальный конгресс украинцев» в Праге, инициировавший создание «тайной полиции», которая должна осуществлять негласный сбор информации о лицах, подозреваемых в преступных действиях. А также «народного трибунала», которому будут передаваться на исполнение приговоры «тайной полиции». При этом основной мерой наказания марионетками Кремля задекларирована «смертная казнь». Здесь, как говорится, без комментариев…

И вот продолжение дешевого фарса российских спецслужб – «Украинский народный трибунал» теперь уже в ОРДЛО.

Расскажем обо всем подробнее.

Прошу прощение за многабуков. Но оно того стоит. 22 июня Россия начинает новый этап военных игрищ на нашей земле. Мы… Опубліковано Оленою Степовою Четвер, 21 червня 2018 р.

Россия очень любит символизм. А еще больше подмену понятий. Так у нас в Украине появилась «новая» «украинская» «история», написанная в период оккупации эСССРией.

Сегодня хочу показать вам наглядный пример и привязанности русских к символизму, и подмены понятий, и, что самое главное, старта новой российской стратегии, дающей нам картину по российско-донбасскому сценарию на ближайшее время.

Разберем ситуацию по пунктам:

22 июня 2018 года в Луганске ОРЛО– временно оккупированная Россией территория– в 9-00 на Театральной площади пройдет очередное шоу пропагандистов под названием «Украинский народный трибунал».

Весьма символично мы учтем этот переданный нам посыл новых, современных фашистов-рашистов. Их предшественники из Третьего Рейха напали на Советский Союз именно 22 июня 1941 года, нарушив мирные политические договоренности о ненападении.

На «украинский народный трибунал» в Луганск на 22 июня 2018 года автобусами за счет городских бюджетов и предприятий ОРЛО централизовано свозят людей из Краснодона, Свердловска, Лутугино, Антрацита, Ровеньков, Красного Луча, Донецка, Первомайска, Кировска, Кадиевки, Брянки, Перевальска, Алчевска, Славяносербска. Так же организованно, как чиновники в марте 2014 года свозили на триколорадные митинги афганцев, учителей, врачей, пенсионеров, а Ахметов своих шахтеров, покричать «путинвведи».

Люди едут так же организованно, как в марте 2014 года.

Так же будут писать в соцсетях «нас заставили», «а что я мог», «лишь бы зарплату платили, какая разница». Так же по отмашке будут голосовать на «трибунале», кричать «долой хунту», держать правильные, написанные русскими кукловодами транспарантами «Донбасс не поставить», «Не будем кормить».

Так же по отмашке будут давать интервью раша-СМИ «зато без биндер», «Порошенко обстреливает», «гражданская война», «мы за Украину, они нас не поняли и напали».

Так же освещать мероприятие будут все ведущие инструменты информационной войны, задрапированные под СМИ РФ. Так же, как в марте-сентябре 2014 года, они всегда были в первых рядах на митингах, после обстрелов, на месте падения «укропских» бомб.

Так же организованная массовка даст нужную для России картинку – «здесь все за».

О людях и их участии промолчу. Пять лет войны их ничему не научили. Они до сих пор не видят своей вины за эту войну. Ведь началась она после организации массовой нужной России картинки «путинвведи».

Они так же ропщут: «а какая разница под кем», «лишь бы без биндер», «нас предал Порох и Турчинов», «а что мы можем изменить», «от нас ничего не зависит».

Пять лет войны этот безмолвный ресурс четко работает на террористов: платит им коммунальные платежи и налоги, занимается бизнесом по законам террористов и оккупантов, платит взятки, участвует в пропагандистских митингах и мероприятиях и ропщет «когда закончится война», «когда вы нас освободите».

Амнистия. Сейчас вот вскрикнут гуманисты, мол, ее каким боком сюда. Под амнистию при деоккупации попадут все организаторы «рыфырендума» 2014 года, митингов 2014 года, пропагандисты, коллаборанты из числа чиновников, организаторы «трибуналов», судьи, прокуроры, милиция, руководители организаций и предприятий ОРДЛО.

Все участники митингов «путинвведи», бросков под украинские танки с иконками, участники «трибуналов» и другая массовка, так нужная России, чтобы показать «гражданскую войну». Да, помните об этом. Все участники «народного трибунала» подлежат амнистии, они не стреляли.

Организация нужной для России картинки и контекста, не преступление.

Россия в марте 2014 года смогла начать войну при наличии нужной картинки, которую дал «народ бамбаса». Одни просто тем, что молча стояли организовано привезенные на митинг, «нас это не касается, какая разница, под кем». Вторые, более активные, плясками под триколором «без биндер».

Война на Донбассе – это российская агрессия и оккупация, совершенная при помощи марионеток Кремля– местных чиновников, милиции, прокуратуры, организовавших и митинги, и участников, и пропагандистские пугалки, и реваншистов, человеков-советикусов, которые легко шли на митинги за обещанной русской «золотой рыбкой»-халявой.

Война на Донбассе – это молчание и не сопротивление жителей Донбасса. Не всех, но критичного их большинства. И не нужно про танки. В марте, когда России нужна была картинка митингов «путинвведи» танков на Донбассе не было. Зато было желание критичного большинства жителей Донбасса «па-багатому», «как в России», большие пенсии, зарплаты московские, квартиры в Москве, забрать и поделить бизнес, лишь бы зарплата, какая разница, под кем.

На семимиллионный Донбасс тысячные проукраинские митинги.

Да и сейчас нет особого сопротивления. Организованно едут на организованный митинг, чтобы организованно прокричать Украине в лицо организованные обвинения. Хотя, да, сейчас организованно не пойти на организованный митинг «наварасу» страшно. «МГБ»? Нет, просто потеря работы.

Кстати, так же организованно, как на заседание «народного трибунала» мужчины ОРДЛО (особенно шахтеры) едут на «военные сборы», то есть, на фронт, пострелять в «укропов».

Война на Донбассе будет до тех пор, пока у нее будет ресурс, организованно свозимый на митинги, позволяющий себя организовывать и свозить и, безропотно орущий нужные оккупанту лозунги.

Цитата: «Инициативная группа граждан Украины (!), проживающих в Донецке и Луганске (не в ЛНР и ДНР), 15 марта объявила о создании народного трибунала по расследованию военных преступлений, совершенных в Донбассе режимом президента страны Петра Порошенко. Трибунал действует в соответствии с украинским законодательством, а также с учетом норм международного права. В работе УНТ принимают участие председательствующие в судебном процессе Елена Шишкина, Любовь Батяшова и Татьяна Кравченко; обвинитель Сергей Кожемякин; защитник Елена Гридина; 12 присяжных, определенных жеребьевкой из числа подавших заявки, шесть из них – с Луганщины».

«Украинский народный трибунал» будет в Луганске-ОРЛО проходить по факту «расследований» «военных преступлений режима Петра Порошенко» против граждан Украины.

О, как ловко! Только вот война на Донбассе началась в марте 2014 года. С митингов «путинвведи». А Президента мы выбрали в мае 2014 года. И Донбасс, в его ОРДЛОвской части, за Президента не голосовал.

А где же допорошенковские времена ОРДЛО? Их из памяти «наварасов» умело стерли пропагандисты, подменив понятия и «врага». Да и сами «народы Донбасса» быстро удалили из своей памяти не нужный и страшный файл своих преступлений, так как нельзя же признаться, что войну начали они в марте 2014 года криками «путинвведи» и получением на шахтах русского оружия.

Когда в марте 2014 года в Свердловске, Луганской области шли триколорадные митинги, а рашисты орали «вешать биндер», на границе грохотали русские танки, а через границу отцы города, афганцы и милиция провозили из России «Уралы» оружия, Порошенко был кандидатом. Не более! Так кто же начал войну на Донбассе? Кто позвал русских в свои дома? Кто взял в руки русское оружие?

Участники «трибунала», жители Антрацита, забыли, как в апреле-мае 2014 года бросали в воздух цветы и чепчики, встречая казаков Козицина, въезжающих в город на БТРах? Преступления «режима Порошенко», говорите? 60% жителей мужского пола города Антрацита участники БТРО (батальоны территориальной обороны), воюющие на стороне террористов-оккупантов. И…10% женского населения Антрацита носит камуфляж. Они не террористы! Они просто защищают Донбасс от Порошенко на русских танках.

А ключевая фраза раша-медийников: «Все эти люди пришли сюда по доброй воле, чтобы обвинить и добиться справедливости».

Понятное дело, что «добрая воля» «народа Донбасса» сейчас «мгб», автомат, ихтамнет, осетин, или просто пьяный укурок с гранатой.

Поступки-следствия! Не вышли бы в марте 2014 года с триколорадками орать «путинвведи» не были бы рабами сейчас.

Те, кто организованно приедет на «трибунал» фактически ресурс войны, требующий ее продолжения.

«Украинский народный трибунал» – только вдумайтесь.. И где? В ОРДЛО, где по заверениям российской пропаганды живут не украинцы, а «потомственные русские казаки», «русские люди», «наварасы», «народы Донбасса». Где по утверждению киселевых-соловьевых и «Украины никогда не было, только казачество»… И вдруг трибунал, да еще «украинский», да еще и «народный».

Русские пропагандисты стирают провалившуюся идею «наварасии» из памяти «народа Донбасса». Теперь ОРДЛО – это Украина, где живут граждане Украины.

И граждане Украины будут осуждать на «трибунале» граждан Украины…Идеальная картинка «гражданской войны». Главное, что нужно сейчас России. Доказать миру, что она миролюбивая страна (футбол это сделал), и на Донбассе «гражданская война», вон даже граждане Украины вышли и говорят об этом.

Сыграла против нас наша толерантность. Оставленное коллаборантам гражданство направлено теперь против нас. Да, все коллаборанты и участники террористических формирований ОРДЛО, те, кто из местного населения, они граждане Украины. И сотни, если не тысячи террористов получают в Украине пенсию, регресс и загранпаспорта.

Это новая стратегия Росси – доказать и показать миру «гражданскую войну» в Украине. А жители Донбасса на 90% уже имеющие 2 паспорта (ОРДЛовский и украинский) теперь им в этом будут помогать на «трибуналах».

Нет больше в ОРДЛО ни «Новороссии», ни «новороссов», ни «народа Донбасса». Есть Луганская и Донецкая области Украины. И граждане Украины. Вот этот «трибунал» и будет способствовать закреплению новых маркеров и нового курса Донбасса в головах «наварасов» и мирового общества.

Цитата: «Судейский состав Украинского народного трибунала, изучив свыше 1089 томов материалов – результатов сбора и фиксации военных преступлений военно-политического режима Украины против населения Донбасса, удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Историческое событие – оглашение приговора Украинского народного трибунала, значение которого в полной мере смогут оценить только наши дети, – состоится 22 июня 2018 года в 9.00 на Театральной площади Луганска.

УНТ рассматривал преступления, совершенные не только самим Порошенко, но и высшими должностными лицами его режима, в частности, секретарем совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБОУ) Александром Турчиновым, министром обороны Степаном Полтораком, главнокомандующим ВСУ Виктором Муженко, экс-секретарем СНБОУ Андреем Парубием, главой МВД Арсеном Аваковым, премьер-министром Владимиром Гройсманом, экс-премьером Арсением Яценюком и другими.

К работе Украинский народный трибунал по расследованию военных преступлений режима Порошенко против граждан Украины (УНТ) приступил 20 марта. Первое судебное заседание УНТ состоялось в Донецке 26-27 марта: трибунал выдвинул обвинения против восьми деятелей преступного режима Порошенко, включая самого президента Украины, в также рассматривал обвинения против режима Порошенко, касающиеся применения вооруженных сил против гражданского населения.

2 апреля в ходе заседания, посвященного созданию киевским режимом незаконных вооруженных формирований (НВФ), трибунал заслушал показания восьми пострадавших и двух свидетелей. Как сообщила судья УНТ Любовь Батяшова, из восьми пострадавших шестеро – жители Луганщины. 3 апреля Украинский народный трибунал рассматривал третий блок обвинений в адрес фигурантов, касающийся пыток, разбоев и грабежей. 17 апреля УНТ завершил двухдневные слушания по четвертому блоку обвинений, связанных с пропагандой войны. 25 апреля УНТ рассмотрел пятый тематический блок обвинений – «Блокада Донбасса», а 26 апреля шестой блок – «Геноцид». В ходе заседания 21 мая обвинитель УНТ Сергей Кожемякин потребовал пожизненного заключения для президента Украины и его сообщников за преступления против народа Донбасса. 22 мая УНТ завершил двухдневные прения, присяжные начали подготовку вердикта в отношении нынешнего украинского президента и его сообщников.

То есть, нет больше «Новоросии» и «ЛНР» и «ДНР». Есть граждане Украины, которые хотят осудить своего Президента. Как вам поворот?

Это и есть новая стратегия России в российско-донбасском вопросе.

«Л-ДНР» это теперь Украина, то есть Луганская и Донецкая область Украины, где живут граждане Украины, которые признают украинское законодательство и Президента Украины, но не согласны с его действиями. Нет больше «наварасов» и «наварасиии».

Позиции «республика», «граждане республики», «республиканское законодательство», «конституция республики» аннулируются.

Донбасс – это Украина. Ну, мы в этом не сомневались, а вот отъявленные «наварасы» и «народы бамбаса» как им теперь? Но, за них не переживайте, эти переобуются из лаптей в лабутены быстро, так как велят российские кураторы.

Нет «наварасии», никогда не было. Донбасс никогда не хотел в Россию, Донбасс – это Украина, просто хотел жить без Порошенко. Донбасс – это Украина, просто хочет особый статус.

П.С. «Украинский народный трибунал» в ОРДЛО это новая стратегия России в российско-украинском вопросе.

Выборы! Выборы в Украине должны дать России нового президента, президента Украины лояльного к России. Пророссийского. Который признает факт «гражданской войны», забудет про Крым, сделает амнистию всем жителям Донбасса, обвинит и сделает винновыми в войне украинцев, сдаст Украину России, сделав из нее гетто, пророссийское гетто, где будут доносы, расстрелы, новая история и русский язык.

Россия 22 июня 2018 года сделала открытую ставку на смену украинского Президента на пророссийского, фактически объявила о вмешательстве в избирательную гонку в Украине. И эта статья не в защиту Порошенко. Эта статья предупреждение. Эти действия России заставляют задуматься. Почему такая агрессия именно в отношении действующей украинской власти?

Россия снова руками «народа бамбаса» начала новый виток политической войны. Россия сменила политический вектор с «наварасии» на Донбасс – это Украина. Россия предала «народ бамбаса» все еще верящий в «путин нас спасет, путин нас возьмет».

Их цель– выборы в Украине и смена проукраинского поликтикума на пророссийский.

Вот вам и «трибунал».

А «народ бамбаса»– всего лишь стадо, пешка, ресурс, который завтра по мановению российской руки может стать «народом Марса». Противно!

Алена Степова, «Информационное Сопротивление»