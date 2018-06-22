Украина должна иметь независимую церковь, – грузинский митрополит Петре

Грузинский митрополит Петре высказал свою личную позицию относительно автокефалии украинской церкви. Митрополит особо подчеркнул недопустимость упоминания в молитвах верующих Московского патриарха, представляющего страну агрессора.

Член Священного синода Грузинской православной церкви митрополит Петре (Цаава) после первого в этом году заседания религиозного органа в патриархии зафиксировал перед камерами грузинских телекомпаний личную позицию по вопросу автокефалии Украинской православной церкви, передает «Эхо Кавказа».

Согласно позиции митрополита, 40-миллионная страна должна иметь независимую церковь. «Мое личное мнение – Украина должна иметь независимую церковь, она не должна упоминать в молитвах первого иерарха страны-завоевателя и не должна находиться в его церковном подчинении. Однако, процессуально этот вопрос растянется во времени», – заявил высокопоставленный священнослужитель.

По его словам, на сегодняшнем собрании Синода вопрос не рассматривался в ключе «поддержать или нет». «Священный Синод занял разумную позицию, которая заключается в том, что дискуссия по этому вопросу состоится после того как Вселенский патриархат прояснит свою позицию, – заявил митрополит Петре.

Украинские духовные и светские власти обратились к Вселенской патриархии с просьбой о признании автокефалии Украинской православной церкви.

«Эхо Кавказа»