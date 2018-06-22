Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО

При этом венгерские власти продолжают блокировать возможность проведения двухстороннего саммита Украина-НАТО, но при этом снизили планку своих требований по украинскому закону обо образовании, в части языковой статьи.

Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН). Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент «Европейской Правды».

Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании – теперь речь идет не об отмене языковой статьи, а о выполнении двух пунктов рекомендаций Венецианской комиссии.

«Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО», – заявил он.

И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.

Венгерский министр так же дал дал комментарии после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.

Сийярто сообщил о прогрессе в переговорах относительно языка образования, что и повлияло на разблокировку партнерских программ.

«Мы сегодня сделали первые шаги, впереди много работы», – подчеркнул он. «Мы старались не обсуждать, как закон сделает более эффективным изучение украинского языка. Мы лишь просим, чтобы это не мешало интересам венгроязычного меньшинства. Это – наша единственная просьба», – добавил министр.

Примечательно, что Петер Сийярто не стал требовать отмены или приостановления действия ст.7 закона «Об образовании», хотя до сих пор это было ключевым требованием Венгрии.

Теперь Венгрия настаивает только на выполнении двух ключевых пунктов рекомендации Венецианской комиссии.

«Госпожа министр (образования Украины Лилия Гриневич. – ЕП) заявила, что Украина уважает и выполнит все рекомендации Венецианской комиссии. Мы надеемся, что на основании этого украинский парламент наконец принял закон о продлении переходного периода (внедрения языковой нормы. – ЕП). Также мы ожидаем, чтобы было выполнено рекомендацию о том, что частные школы не имеют подпадать под требования этого закона», – пояснил Сийярто.

Он отдельно подчеркнул, что во время консультации украинская сторона гарантировала ему выполнение этих требований.

«Наши коллеги пообещали, что не будет никаких препятствий этому. Мы были рады это слышать, но обещания должны быть выполнены», – отметил Петер Сийярто.

Заметим, что законопроекты о выполнении этих требований Венецианской комиссии уже утверждены правительством и ожидают принятия Верховной радой.

Сийярто признал, что договоренность по проведению саммита была достигнута при участии американской стороны.

«Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины», – заявил он.

Источники «Европейской Правды» в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.

Она пройдет глав государств и правительств стран НАТО, руководителей Украины и Грузии.

Заметим, идея саммита Украина-Грузия-НАТО звучала и раньше, но Венгрия долгое время блокировала также ее проведения.

«Европейская Правда»