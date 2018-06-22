Путин рубит сук на котором сидит?

При всех обсуждениях повышения пенсионного возраста, роста НДС, увеличения тарифов и пошлин и других малоприятных «сюрпризов» от федеральных властей упускают одну, но самую важную составляющую…

За всеми разговорами о пенсионной реформе практически не обращают внимания на одну достаточно важную вещь. Я – подчеркивает на своей странице в Facebook Александр Сытин – неоднократно говорил и писал о том, что с 2012 года В.Путин сделал ставку на социальные низы, на чернь, являющуюся основой т.н. «патриотического электората».

Так вот пенсионная реформа впервые наносит удар, причем серьезный нравственный, духовный удар, по интересам именно этих социальных низов, в первую очередь в провинции.

О повышении ставки НДС и грядущем с осени повышении цен я не говорю, это наносит удар по всем и для акционеров ЗАО «Российская Федерация», называющим себя национальной элитой и правящим классом, это дело не новое.

За всеми разговорами о пенсионной реформе практически не обращают внимания на одну достаточно важную вещь. Я… Опубліковано Alexander Sytin П'ятниця, 22 червня 2018 р.

Понятно, что когда у тебя доходы в валюте от продажи сырья, а расходы в рублях на все внутренние потребности, в том числе и на разные выплаты гражданам, самый простой и незамысловатый путь к латанию бюджетных дыр и бесконечным тратам на то, что никому в стране не нужно – это снижение курса национальной валюты и соответственное повышение цен, как в абсолютных, так и в относительных величинах.

Но, повторяю, я не об этом. Ведь пенсии, как манны небесной ждет огромное число работников неумственного труда, которые всю жизнь обустраивают свои 6 соток, чтобы осесть на них по выходе на пенсию, покончить с причиняющим дискомфорт укладом городской жизни и хоть на старости лет пожить «на природе», любуясь на «родную землю».

Для креативного городского класса в целом повышение пенсионного возраста относительно безразлично. Эти люди и стареют позже и не живут на пенсионные выплаты и редко покидают рабочие места, едва достигнув вожделенного «возраста свободы».

А вот для патриотического электората, который в массе своей из-за некачественной водки и общей бессмысленности жизни отнюдь не подтверждает оптимистическую статистику о том, что продолжительность жизни выросла до 75 лет – это нож в сердце. Пока лето, чемпионат, глухое брюзжание в адрес правительства о том что царь хороший, а бояре плохие нивелируется тем что чернь вообще все понимает плохо, поздно и исключительно на собственной шкуре.

Опыта человечества в общепринятом смысле для нее не существует. Но когда поймет, то им станет обидно за свое голосование 18 марта и радость 7 мая.

Повлечет ли отказ от однозначной ориентации на интересы указанных слоев населения поворот в сторону городского креативного класса? – Честно говоря, не думаю.

Слишком чужды в массе эти люди для акционеров упомянутого ЗАО. У них ведь в цене не мозги и профессионализм, а лояльность и активная, по возможности громогласная, ее демонстрация.

Повлечет ли описанная переориентация перемены во внешней политике? – Не знаю.

Очень надеюсь, что по крайней мере под бесконечные разговоры о минско-нормандском формате и невнятное рычание о том, что активность Украины на Донбассе будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности, РФ существенно снизит свое участие в донбасском вопросе.

Ответа, вернее материалов для ответа, ждать осталось недолго – до саммита НАТО и сопутствующих ему переговоров и встреч, в том числе анонсированной встречи Д.Трампа с В.Путиным.

Ну а чернь может продолжать пить водку и корректировать свои планы на «период дожития» в соответствии с новыми законодательными инициативами и социальной политикой.

Александр Сытин, Facebook